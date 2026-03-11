«Крематорий» устроил настоящий квартирник в честь женского праздника

Концерт группы «Крематорий» состоялся в московском клубе «16 Тонн» 6 марта 2026 года

Программа носила название «Мартовский КТ» и, как нетрудно догадаться, в очередной раз была приурочена к Международному женскому дню. Особенно тепло поприветствовав присутствовавших в зале барышень, Армен Григорян сообщил, что после внушительного перерыва музыканты вернулись из разных стран и теперь начинают концертный сезон. «Я обещал, что будет солнце! - напомнил он, намекая на сбывшиеся прогнозы погоды. Сегодня будет несколько песен, которые мы исполняем только по только весне. Но сейчас песня про нас». Естественно, это был «Ангел».

Цикл типично весенних песен открыл номер «Зебры», который Армен Григорян приурочил к открытию пешеходных переходов, где порою можно наблюдать иногда даже и львов. Продолжила межсезонную тему «Весна» из нового альбома «Репортажи» - по ее поводу было сказано, что ничего не стоит отклевывать на потом, особенно, когда дело касается любви. Из свежей пластинки были сыграны также «Любовь и рок-н-ролл» с «Водой и вином». Причем и последнюю Армен Григорян посвятил женщинам, которые умеют превращать воду в вино, то есть плохих мужчин в хороших, хотя иногда случаются и обратные метаморфозы.

Себя же представительницы прекрасного пола, как правило, не щадят, что было хорошо заметно по целой галерее песен о реальных знакомых дамах лидера «Крематория». Прозвучала история самозабвенной «Африканки», дельные советы в адрес прагматичной «Маши», «фотография девушки на Арбате» «Таня», «девушка не очень положительного характера» «Оля» и не нуждающаяся в особых представлениях «Безобразная Эльза». В этот цветник Армен Григорян умудрился запустить и «мальчика» - историю сердобольного «Пиноккио», которая, по словам автора, особенно понятна тем, кто читал произведения Уильяма Шекспира.

Свои персональные поздравления для дам приготовили и другие участники «Крематория». Мултиинструменталист Александр Лучков исполнил шуточную «Робот выпил водки», адресовав женщинам» строчку из нее «если у робота гайка». Басист Николай Коршунов выдал под акустическую гитару ошеломительное признание «Ты так хороша». Андрей Ермола, признался, что как истинный барабанщик, знает всего лишь одну песню «Крематория» «Женщина-пила», поэтому ее и спел, выразив желание побыть 6 марта женатым, а 8го — холостым. Закончился джем-сейшн исполнением главного хита группы Nirvana в инструментальной версии с солирующей скрипкой Юрия Кондратова.

На протяжении концерта Армен Григорян несколько раз вспоминал о практике квартирников, которые его группа была вынуждена играть на раннем этапе из-за постоянных запретов. Из той эпохи прозвучала миниатюра «Крематорий», которая, по словам певца, изначально создавалась для театральной постановки. При этом доля чисто акустических песен в этом концерте была минимальной, а после самой тяжелой песни программы «Зомби» Армен Григорян удовлетворенно заключил: «У нас получился сегодня настоящий квартирник — душевный и кухонный». Этот жффект был закреплен двумя прощальными песнями концерта — стремительной «Катманду» и колыбельной для всей Москвы «Маленькой девочкой»