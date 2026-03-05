Задержан бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов

17:31 5.03.2026

Бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова задержали по уголовному делу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Следственный комитет России.

По версии следствия, Руслан Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017-2024 годах похищали деньги из бюджета и занимались их легализацией. Его также изобличили в получении взяток.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, собранные СКР совместно с ФСБ, следственным и антикоррупционным (ГУЭБиПК) департаментами МВД России.

Руслану Цаликову 69 лет. Он — ближайший соратник Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совета безопасности России. В 2007-2012 годах Руслан Цаликов был заместителем Сергея Шойгу, когда тот возглавлял МЧС. В мае-ноябре 2012 года — первый заместитель Шойгу во время его губернаторства в Московской области. В 2012-2024 годах — первый заместитель Шойгу в Минобороны, когда тот возглавлял ведомство.