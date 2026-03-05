Задержан бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов

Бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова задержали по уголовному делу, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Следственный комитет России. 

По версии следствия, Руслан Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017-2024 годах похищали деньги из бюджета и занимались их легализацией. Его также изобличили в получении взяток.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, собранные СКР совместно с ФСБ, следственным и антикоррупционным (ГУЭБиПК) департаментами МВД России.

Руслану Цаликову 69 лет. Он — ближайший соратник Сергея Шойгу, который сейчас занимает пост секретаря Совета безопасности России. В 2007-2012 годах Руслан Цаликов был заместителем Сергея Шойгу, когда тот возглавлял МЧС. В мае-ноябре 2012 года — первый заместитель Шойгу во время его губернаторства в Московской области. В 2012-2024 годах — первый заместитель Шойгу в Минобороны, когда тот возглавлял ведомство.

  3. 05.03.2026, 22:12
    Гость: ИиП

    — Ходят всякие, — сказал администратор, пожимая плечами, очередному умслопогасу, — кто их знает, кто они такие… Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе… Где я его видел?
    И, машинально выдавал пропуска счастливым теа и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.
    Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.

  4. 05.03.2026, 21:41
    Гость: Чавес 10

    "Сплошь и рядом великовозрастные генералы-пузатики" - это слишком просто. Сплошь и радом продукты 1990-х гг., а это полностью переформатированный менталитет.

  5. 05.03.2026, 21:40
    Гость: Гы-гы

    В заголовке, разумеется, случайно упустили слово ПЕРВЫЙ.
    Встаëт вопрос, а нафига вся эта суета?
    Кому и что желают сообщить?
    Пипл итак догадывается (уже треть века) что иначе у нас дела и не делаются. Он же полагает, что реальной ответственности, тем более, возмещения ущерба (ещё бы жизни напрасно погибших) обратно ждать бессмысленно.
    А та часть "электората", что беззаветно верит власти, чтобы там не случилось, никакими там скандалами не будет поколеблена, от слова - совсем!
    Выходит, пустые хлопоты.
    (А впрочем, если этот шумок достойно оплачивается, почему бы и нет?)

