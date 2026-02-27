Зачем раз за разом прикручивают предпринимательскую активность?
Возможно, вы заметили закономерность российской истории: период либерализации и предпринимательской активности сменяется закручиванием гаек. Наиболее красноречивый пример — НЭП, но сейчас происходит примерно то же самое. Долгий период накопления и относительной свободы сменился тем, чем обычно всё заканчивается. Официальное обоснование — мобилизация для войны с Украиной и Западом, но есть подозрение, что любые обоснования лишь удачно ложатся в привычную историческую логику.
Логика цикла, если разобраться, вполне рациональна. Либерализация нужна, чтобы экономика задышала: приходят западные инвестиции, технологии, накапливается жирок. Государство терпеливо ждёт, пока частная инициатива сделает своё дело, — а потом использует накопленное для собственных, куда более амбициозных целей, чем благосостояние граждан. Схема работала при разных правителях и в разные эпохи.
Но зачем тогда раз за разом предпринимательскую активность прикручивают?
Дело в том, что по мере роста благосостояния люди начинают хотеть не просто больше зарабатывать — они начинают требовать влияния на то, как устроена жизнь вокруг них. Защита собственности, независимые суды, участие в принятии решений. В такой момент государство и общество вступают в конфликт, наступает период социальной турбулентности. Это довольно банальная социологическая закономерность, которую принято называть ловушкой среднего дохода. Через неё прошли многие страны, и далеко не все вышли благополучно.
Российское государство эту закономерность понимает и останавливает процесс заблаговременно — до того, как средний класс конвертирует благосостояние в политические требования. Экономическая либерализация на определённый период допускается, политическая — нет.
К необходимости завершить очередной либеральный цикл государство пришло, судя по всему, в 2010-х — когда протесты на Болотной наглядно показали, что городской средний класс начинает вести себя ровно по учебнику. Курс скорректировали. Вовремя подоспела [СВО]. Господь отвёл от беды.
Правда, в отличие от прошлых периодов, на этот раз проблемную часть общества решили не паковать в исправительные учреждения, а просто выпустить за рубеж. Напомню, это не возбранялось ни до начала СВО, ни после. Предприниматели могли оставить себе часть нажитого и уехать, беспокойная молодёжь — уйти в нищую релокацию, а имперско-патриотическая общественность — проявить себя на поле боя. По историческим российским меркам — невиданная мягкость. Таким образом стравили пар без излишней нагрузки на пенитенциарную систему.
Вы, наверное, не того имеете в виду, вы пишете про Кирилла Дмитриева, а этот - политолог Игорь Димитриев.
Ещё один из бреда слепил теорию. Есть непреложный закон - борьба и единство противоположностей. Понимаешь слово "борьба"? Когда река перестаёт течь, когда в озере перестаёт циркулировать вода, они превращаются в болото. И кто дал тому же неназываемому с его господами право на вечное царствование? Тем более, что и он и его подручные даже не середнячки, а полные профаны по части управления государством, его развитием и уж тем более приведения его к процветанию.
Автор, проведи такой эксперимент: налей в кастрюлю холодной воды и брось в неё кусок мяса. Кастрюлю, при этом, на огонь не ставь. Вода же нагреется, закипит, а это неприемлемо, это же почти бунт. Можно под кипение воды подвести строчки «Кипит наш разум возмущённый». Политическим бунтом попахивает согласно статье. В общем подержи мясо часик в холодной воде. Потом добавь соли, картофель, лучок, морковь. Можешь даже время рот времени всё это помешивать. Как пройдёт ещё минут 20-25 открывай кастрюлю, бери половник и наложи себе в тарелку приготовленного таким оригинальным способом супчика, без всякого опасного кипения. Кушай его, да нахваливай, а не давись, наслаждайся и смакуй приготовленный супчик. Вот так и питайся хотя бы месяц. Может, что и поймёшь в этой жизни.
"Люди реально не понимают: почему они не могут влиять на власть, которую содержат своими налогами?"
Потому, что нас обманывают и нами манипулируют.С одной целью -удерживать власть любой ценой.
Налоги для этой власти -дань на нас. Власть представляют потомки хазар и ашкеназов каганата. Накладывать дань на Русь -этим они занимались не одну сотню лет.
Цикл "заморозка-оттепель" -- это самый стабильный цикл в российской истории. Историки насчитали не то 14, не от 17 примеров такого цикла -- они покрывают буквально всю историю. Сегодня поем "если завтра война", завтра -- "лишь бы не было войны". Сегодня "слава отцу народов и корифею всех наук", завтра -- "оказался наш отец не отцом, а с...ою". Работает как часы! Дмитриев всё верно описал: жирок поднакопили -- давай гайки затягивать да в драку по периметру лезть. Жрать нечего, пенсий нет, за жильё платить нечем -- пора снова перестроечный НЭП вводить и с Америкой дружить.
Россия на самом деле очень предсказуема.
не ждал я от человека, предлагавшего строить тоннель под Беринговым проливом, столь разумных рассуждений. Но слова они и есть слова.
Господин Дмитриев руководи фондом прямых инвестиций. Понять его нравственные приоритеты мы можем исходя из того, как он распоряжается народными деньгами. например, страна 4 года ведёт СВО. Что он сделал для победы? Куда идут миллиарды фонда?