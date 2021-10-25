Юта вспомнила о заказе «написать песню, как у Валерии»

Юта успешно обкатывает свою первую акустическую программу по городам России

В конце сентября подобный аншлаговый концерт состоялся в Туле, а 17 октября группа певицы добралась до Нижнего Новгорода. В умелых руках артиста акустика превращается в оружие мягкой силы, когда даже одинаковая программа всякий раз звучит и выглядит по-разному. Во многом это достигается за счет комментариев Юты между песнями, которая, к счастью, щедра на позитивные эмоции и — главное — не стесняется их выражать.

Свою безмерную благодарность пришедшим на концерт поклонникам Юта предпослала авансом, вспомнив в самом начале выступления про своего любвеобильного знакомого. Одна из подруг ловеласа, бойко выдала ему с вечера: «Говорю сразу — секс с тобой был великолепным, иначе утром буду никакая». Предвосхищая события, певица сообщила, что и концерт тоже — великолепен, и в качестве серьезного козыря исполнила «В глубине твоего сердца».

Хорошее освещение клуба Alcatraz позволило Юте хорошо рассмотреть лица зрителей, в честь чего была исполнена песня «Радоваться». Попросив поднять руки тех, кто пришел на ее концерт впервые (а таких оказалась чуть ли не половина зала), певица адресовала «Первое свидание» только им. Тем не менее, и члены нижегородского фан-клуба оказалась во всеоружии и дружно раскрыли принесенные с собой разноцветные ностальгические зонтики.

Это был далеко не единственный флешмоб. Поклонники расправляли флажки, зажигали лампочки, размахивали большими бумажными сердечками. Разложенное у сцены пестрое хозяйство из «валентинок» и прочих красот Юта изъявила желание забрать домой, ведь ее дочки такие вещи ценят. А когда фанаты включили во время песни «Земля» матовый глобус с подсветкой, непосредственная артистка не устояла: «Ой, а можно я этот шарик тоже с собой унесу?… Шучу-шучу. Прекрасно понимаю, что это уже — чересчур».

Благодаря увлекательным рассказам Юты совершенно по-новому раскрылся ее «родственный цикл» - «Мама» и «Папа». Мама исполнительницы недавно заболела и 13 дней пролежала с высокой температурой, чем сильно напугала всех домашних. А папа Юты, как выяснилось, живет в Америке, которую сызмала считал воплощением рая на земле, поэтому всегда мечтал туда перебраться. Ему 70, он наверняка скучает по березкам, но бравирует тем, что в Майами тепло и всегда можно прокатиться на яхте. Юта призналась, что уважает его за верность мечте, но очень скучает по нему. Трогательный рассказ как нельзя лучше пришелся ко Дню отца, который впервые отмечался в России в этот день.

Перед «Родиной» теплых слов удостоились и бабушка с дедушкой Юты. После войны они приехали в Свердловск. Дедушка был военным офицером, и квартира ему полагалась в первую очередь. Несмотря на это, молодая семья целый год ютилась в землянке, ибо сознательный глава семьи наотрез отказался справлять новоселье «вперед своих солдат».

Всякий раз на концертах Юты зрители узнают что-нибудь любопытное о ее саундтреках. Прежде, чем исполнить песню «О нем», она вспомнила о заказе создателей ситкома «Провинциалка». Формулируя ей свое ТЗ, они высказали желание услышать песню, «как у Валерии» - «Человек дождя». При сочинении «О нем» Юта учла это пожелание, и результат был принят безоговорочно.

Особую пикантность концерту добавило участие активистки нижегородского фан-клуба Маши Екимовой, слаженно спевшей с Ютой «Имя» и «Белую вьюгу». Ну а Юта в долгу не осталась и после концерта вышла к зрителям вновь и дала автографы всем желающим — несмотря на предстоящую «веселую ночь» (на концерте певица в красках рассказала, как всякий раз педантично подрезает все подаренные цветы). Благо, фан-клуб позаботился о больших и красочных флаерах для подписей.