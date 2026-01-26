QUEENtet Сергея Мазаева, 30 января, «Родня»

16:04 26.01.2026

30 января в музыкальной гостиной «Родня» состоится первый в 2026 году концерт QUEENtet Сергея Мазаева

Музыканты представят программу, куда войдут классические произведения, мировые хиты, советские шлягеры и песни из репертуара группы «Моральный кодекс» в классических аранжировках.

В проекте QUEENtet заслуженный артист РФ Сергей Мазаев исполняет свою давнюю мечту – играть на кларнете под аккомпанемент талантливых исполнителей, среди которых: Евгений Субботин (1-я скрипка), Анна Пасько (2-я скрипка), Анна Журавлёва (альт), Ольга Дёмина (виолончель) и Сергей Гейер (контрабас).

Все исполняемые произведения — личный выбор Сергея Мазаева, результат его кропотливых поисков и тщательного отбора. Безупречный музыкальный вкус, легкость подачи, глубина и вдумчивость исполнения заслужили высокую оценку зрителей и слушателей.

Репертуар коллектива разнообразен и обширен – от знаменитых «Времен года» П. И. Чайковского до «Зимней рапсодии» Тима Найта, никогда ранее не исполнявшейся в России. Также в программе QUEENtet - «Квинтет для кларнета и струнного квартета си бемоль мажор» В. А. Моцарта, сонатина Антонина Дворжака, «Восточная рапсодия» Александра Глазунова, жига Даниеля Обера и современные эстрадные произведения в оригинальном прочтении: «Ноктюрн» (А. Бабаджанян/Р. Рождественский), «20 лет спустя» (Ю. Антонов), «Три года ты мне снилась» (Н. Богословский/А. Фатьянов) «Я люблю тебя до слёз» (И. Крутой/И. Николаев) и др.

В дискографии квинтета пять полноформатных альбомов, представленных как на музыкальных стриминговых платформах, так и на CD и виниле: «Времена года» (2016) – современное прочтение фортепианного цикла П. И. Чайковского; «Картинки с выставки» (2019) Модеста Мусоргского - произведение, вдохновлённое художественными образами; «Щелкунчик» (2022) - сюита из знаменитого балета П. И. Чайковского; «Анатолий Лядов» (2022), посвященный творчеству одного из выдающихся русских композиторов начала XX века и «Русская сказка» (2025) - первая пластинка коллектива, куда вошли пьесы разных авторов, среди которых Н. К. Метнер, А. С. Аренский, А. К. Глазунов, С. И. Танеев и В. И Ребиков. В 2026 году планируется выход шестого альбома проекта, куда войдут произведения Александра Бородина.

«Родня» - ресторан с советско-итальянской кухней и концертной площадкой.

Название вдохновлено фильмом Никиты Михалкова, который откликается в сердцах миллионов.

Вечер проведет - ведущая радио «Орфей», заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член союза дикторов Самира Латып.

Начало: 20.00