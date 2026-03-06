В ЕК призвали Киев «сбавить тон» после угрозы Зеленского в адрес Орбана

Евросоюз считает неприемлемыми угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл на брифинге, пишет РБК.

«Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы», — сказал он, призвав стороны «успокоиться» и «сбавить тон».

Гилл добавил, что ЕК делает все возможное, чтобы «спокойно и связно» добиваться завершения конфликта на Украине и отсутствия проблем у европейских стран с поставками топлива.

5 марта Зеленский, не упомянув конкретное имя, заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд блокирует один человек, его адрес будет передан украинским военным. «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал он.

На прошлой неделе, 23 февраля, вето на выделение кредита от ЕС наложила Венгрия. Как заявил венгерский премьер Виктор Орбан, страна не пойдет на компромиссы с Украиной, пока не будут возобновлены поставки российской нефти, и «победит силой».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Зеленский своими словами пересек все красные линии и Евросоюзу стоит дистанцироваться от этих «возмутительных шантажистских заявлений».

 

  1. 06.03.2026, 22:06
    Гость: 2010- 2026 и гудбай орбан, фсё, финита ля комедиа для21:12

    Фокус с т.н. «представителем Еврокомиссии Олафом Гилл» не прошёл. Давай попробуем (по Жванецкому) другую «дурочку» запустим- фольшивые деньги и золото.
    Какая следущая «дурочка» заготовлена?
    Которая скажется на венграх. А орбан отправится в Ростов (условный) напарником к Януковичу, Ассаду- получится фул хаус- покер можно играть.

  3. 06.03.2026, 21:56
    Гость: Олаф Гилл-такой известный, что о нм ни слова в интернете

    Выдаёт только ОЛАФ Шольц, Олаф Чёрный некий, а Гилл очевидно такая мелкая рыбёшка , что ни слова.

  4. 06.03.2026, 21:51
    Гость: О, баба Ванга нарисовалась

    КАК вы, не будучи В. Зеленским, можете знать что ОН РЕШИЛ,
    В.Зеленский решил, что может и давать указания странам ЕС.

    Чего?Кака-така Новая-старая Хазария?
    Дядя, и вам лечиться надо электричеством.
    Там Хазария, там Туран- тьфу!
    Вы все такие правда ку-ку, или прикидываетесь. Тьфу.

    ПОчему Мария Захарова, Сергей Лавров и дружбанЫ иудея Соловьёва могут давать указания всем что нужно, чего не нужно, а другим нельзя?

  5. 06.03.2026, 21:46
    Гость: Ужас какой, с ума сойти чОрный НАЛ.

    Дакалка не в курсе, что в России многие вынуждены работать без оформления, соответственно без соц.гарантий-оплачиваемого отпуска,больничного листа и отчислений в пенсионный фонд и пр. налогов в бюджет.
    Таковы условия работодателя. Не согласишься, будешь лапу сосать, как медведь в берлоге.А так хоть 20 тысяр российских рублей налом получишь.
    Дакалка не в курсе о наличии зарплат меньше МРОТ?
    Зато что творится в Киеве -знают и осуждают все.

