В ЕК призвали Киев «сбавить тон» после угрозы Зеленского в адрес Орбана

18:49 6.03.2026

Евросоюз считает неприемлемыми угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл на брифинге, пишет РБК.

«Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы», — сказал он, призвав стороны «успокоиться» и «сбавить тон».

Гилл добавил, что ЕК делает все возможное, чтобы «спокойно и связно» добиваться завершения конфликта на Украине и отсутствия проблем у европейских стран с поставками топлива.

5 марта Зеленский, не упомянув конкретное имя, заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд блокирует один человек, его адрес будет передан украинским военным. «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал он.

На прошлой неделе, 23 февраля, вето на выделение кредита от ЕС наложила Венгрия. Как заявил венгерский премьер Виктор Орбан, страна не пойдет на компромиссы с Украиной, пока не будут возобновлены поставки российской нефти, и «победит силой».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Зеленский своими словами пересек все красные линии и Евросоюзу стоит дистанцироваться от этих «возмутительных шантажистских заявлений».