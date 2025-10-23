Полезные ископаемые как геополитическое оружие

Для Китая угроза прекратить доступ к своим редкоземельным минералам стала козырем в игре против США. Ранее та же тактика помогла убедить администрацию Трампа отказаться от угрозы ввести заоблачные пошлины на китайские товары. Но на этот раз Китай пошёл ещё дальше

Напряженность отношений между КНР и США резко возросла после того, как 9 октября 2025 года правительство Китая предложило новую систему лицензирования, которая будет охватывать мировую торговлю продукцией, содержащей следовые количества китайских редкоземельных минералов или минералов, добытых или переработанных с использованием китайских технологий.

Правила, которые вступят в силу в декабре 2025 года, шокировали иностранные правительства и компании, которым теоретически пришлось бы получать лицензии у Пекина для торговли различными товарами, от автомобилей до компьютерных чипов, даже за пределами Китая. Система также запретит поставки американским и европейским производителям оборонной продукции и вооружений, которые по-прежнему сильно зависят от китайских минералов.

10 октября 2025 года Трамп ответил, пригрозив ввести дополнительные 100-процентные пошлины на товары из Китая с 1 ноября 2025 года и отменить предстоящую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. После того, как эти заявления вызвали обвал фондового рынка, Трамп быстро смягчил свои заявления. Он заявил, что, возможно, встретится с Си Цзиньпином в любом случае, и написал в социальных сетях 12 октября 2025 года: «Не беспокойтесь о Китае, всё будет хорошо!»

«Администрация Трампа стремится противостоять новым экономическим мерам со стороны Китая, усиливая контроль над американскими компаниями в ключевых стратегических секторах», - заявил 15 октября 2025 года министр финансов США Скотт Бессент на форуме по инвестированию в Америку.

Этот подход знаменует собой новую эру промышленной политики в США, что контрастирует с тем, как американские политики традиционно ценили свободный рынок и открытые инвестиции. Однако по мере роста доминирования Китая в производстве редкоземельных металлов и аккумуляторных технологий президент Трамп хочет перенять опыт Пекина в экономической стратегии. Приобретая больше акций американских компаний, специализирующихся в областях, считающихся критически важными для национальной безопасности, администрация Трампа стремится усилить контроль над их производством. Цель состоит в том, чтобы США стали меньше зависеть от Китая в сфере чувствительных технологий, которые они использовали в качестве рычага давления на торговых переговорах.

«Когда вы сталкиваетесь с нерыночной экономикой, такой как в Китае, вам приходится проводить промышленную политику», — сказал Бессент.

Министр финансов США указал на объявление Китая о новых мерах экспортного контроля за редкоземельными металлами как на причину, по которой Соединённым Штатам следует усилить государственный контроль над корпорациями.

Соединённые Штаты пытаются наверстать упущенное в гонке за критически важные минералы, которые имеют решающее значение для передовых технологий, включая оружие, самолёты и компьютерные чипы. Бессент отметил, что создание «стратегического минерального резерва» является приоритетом.

Бессент заявил, что администрация Трампа определила семь отраслей, которые, по её мнению, имеют стратегическое значение и в которых Соединённые Штаты могли бы усилить государственный контроль. Он особо отметил оборонный сектор, где в некоторых случаях правительство США является крупнейшим или единственным заказчиком некоторых компаний, и добавил, что администрация может настаивать на том, чтобы компании тратили больше средств на исследования и меньше на выкуп акций.

«Я считаю, что наши оборонные предприятия катастрофически отстают в плане поставок», — сказал Бессент.

По его словам, Соединенные Штаты будут использовать «нижние пределы цен» и «форвардные закупки» в «ряде отраслей», чтобы гарантировать, что Китай не будет доминировать в других секторах, как это произошло с обработкой и очисткой редкоземельных металлов.

Бессент и Джеймисон Грир, торговый представитель США, обострили торговую напряжённость с Китаем, публично осудив новые меры контроля, назвав их экономическим принуждением. Они обвинили Китай в нарушении условий торгового перемирия, достигнутого в 2025 году, и заявили, что Трамп не откажется от 100-процентных пошлин, которыми он угрожал в ответ, даже если торговый спор приведёт к обвалу фондового рынка.

Бессент, в частности, проявил воинственный тон, обрушившись на китайского торгового чиновника Ли Чэнгана с непривычно личными нападками. Он предположил, что Ли — «слегка не в себе» в качестве экономического дипломата, который «перегнул палку», внедряя новые экспортные меры.

Грир раскритиковал новые ограничения Китая, назвав их «практикой экономического принуждения всех стран мира». По его словам, поскольку критически важные минералы и производимые из них полупроводники присутствуют во многих продуктах, «это правило даёт Китаю контроль практически над всей мировой экономикой и цепочкой поставок технологий», включая не только ИИ и высокотехнологичную продукцию, но и автомобили, смартфоны и даже бытовую технику.

Грир заявил, что США соблюдают условия экономического перемирия, заключённого с Китаем в этом году. США уже подготовили документацию о введении пошлин на китайскую продукцию и продолжат это делать, если китайская система лицензирования вступит в силу в конце 2025 года.

«Мы ожидаем, что это никогда не вступит в силу», — сказал Грир.

Страны также столкнулись с конфликтом из-за решения США ввести сборы за заход китайских судов в американские порты. По словам американских чиновников, эта политика направлена ​​на возрождение американского судостроения. Судоходные компании, не являющиеся китайскими, также обязаны платить сборы при отправке судов китайской постройки в американские порты. Сборы вступили в силу 14 октября 2025 года.

Правительство Китая пригрозило ввести аналогичные пошлины и для американских судов, а ввело санкции против пяти дочерних компаний южнокорейской компании Hanwha, которая помогает Соединенным Штатам строить суда. Распоряжение, вступившее в силу немедленно, запрещает китайским компаниям и физическим лицам вести бизнес с судами Hanwha.

«Аналитики утверждают, что решение Китая ужесточить контроль над экспортом редкоземельных металлов было обусловлено не только укреплением контроля над мировыми поставками этих важнейших минералов. Это также была рискованная попытка заставить президента США Трампа обратить внимание на то, что Пекин расценил как действия его подчиненных по саботированию американо-китайской разрядки», - пишет The New York Times (15.10.2025).

Очевидно, это сработало: Трамп переключил своё внимание на торговлю с Китаем. Но этот шаг Китая также вызвал беспокойство у правительств и бизнеса в Европе и спровоцировал очередной раунд торговых встречных ударов, потрясших фондовые рынки.

Спустя несколько дней после того, как Трамп заявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары в следующем месяце, Китай добавил в свой санкционный список пять американских дочерних компаний южнокорейской судоходной компании. 14 октября 2025 года Трамп пригрозил прекратить закупки китайского растительного масла в США.

«Эскалация напряжённости грозит свести на нет любой прогресс, достигнутый сторонами за последние пять месяцев в отмене карательных мер, принятых ими в отношении друг друга. Кроме того, возникает вопрос: не зашёл ли Пекин слишком далеко в своей стратегии, чётко дав понять, что будет использовать полезные ископаемые в качестве геополитического оружия».

Китай отреагировал на решение Министерства торговли США от 29 сентября 2025 года расширить список компаний, включая потенциально китайские, которым запрещено приобретать американские технологии. Этот шаг удивил Пекин, который считал, что страны достигли перемирия в торговой войне после четырёх раундов переговоров и телефонного разговора между лидером КНР Си Цзиньпином и Трампом 19 сентября 2025 года, отмечают китайские аналитики.

«Демонстрация контроля Китая над редкоземельными металлами — что-то вроде тыканья в глаз Трампу — также могла быть целью Си Цзиньпина продемонстрировать свою силу внутренней аудитории перед важной встречей лидеров Коммунистической партии, которая состоится на следующей неделе», - пишет The Times.

«Если бы вы были лидером и только что поговорили по телефону» с президентом США, «а через 10 дней вас ударили по лицу, что бы вы сделали перед важным политическим событием?» — сказал У Синьбо, декан Института международных исследований при Университете Фудань в Шанхае.

Китайские государственные СМИ назвали редкоземельные металлы главным оружием в торговых переговорах с Соединенными Штатами, а один телевизионный комментатор заявил, что ограничения нанесли «смертельный удар».

Аналитики, общавшиеся с китайскими официальными лицами, заявили, что Пекин считает, что действия Министерства торговли США, направленные против тысяч китайских компаний, были делом рук воинствующих членов администрации Трампа. В Пекине считали, что Трамп, сосредоточенный на мирных переговорах по Газе и приостановке работы правительства США, должен был осознать последствия этих действий.

«Начав очень мощную контратаку на США, Пекин напоминает Дональду Трампу, что в отношениях с Китаем нужно действовать решительно» и не позволять «ястребам» подрывать отношения между двумя странами, сказал профессор У Синьбо.

По словам аналитиков, Пекин был особенно расстроен, поскольку считал, что проявил добрую волю к администрации Трампа, согласившись разрешить продажу TikTok.

Теперь вопрос в том, удастся ли Пекину с помощью этой уловки заставить администрацию Трампа отступить, или же она выльется в полномасштабную торговую войну, которая может привести к замедлению мировой экономики. Это уже вызвало более широкую негативную реакцию: комиссар ЕС по торговле обвинил Китай в использовании своего влияния на минеральные ресурсы в качестве оружия и призвал европейский блок к координации со странами «Большой семёрки» для противодействия ограничениям.

Для Китая угроза прекратить доступ к своим редкоземельным минералам стала козырем в игре против США.

Пекин контролирует большую часть мировых поставок этих металлов, необходимых практически для всех современных технологий, включая полупроводники, роботов и самолёты. Ранее в 2025 году та же тактика помогла убедить администрацию Трампа отказаться от угрозы ввести заоблачные пошлины на китайские товары.

Но на этот раз Китай пошёл ещё дальше. Он расширил свой контроль до экстерриториального уровня, что означает, что экспортёрам в любой точке мира придётся получать лицензию на продажу продукции, содержащей даже следовые количества китайских редкоземельных металлов.

Вероятно, не является совпадением тот факт, что Китай занимает столь настойчивую позицию перед съездом Коммунистической партии, на котором будет представлен проект плана развития страны на ближайшие пять лет.

Аналитики утверждают, что китайские лидеры обычно хотят продемонстрировать стабильность и силу во время встреч.

«Вам необходимо отреагировать решительно, чтобы вы могли — я бы не сказал, сохранить лицо — но вам необходимо укрепить свою политическую позицию и показать внутренней аудитории, что вы достаточно сильны, чтобы защитить национальные интересы Китая перед лицом провокации», — добавил профессор У Синьбо.

В связи с новым обострением напряженности неясно, встретятся ли Трамп и Си Цзиньпин в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в конце октября 2025 года, как предполагалось.

Обе стороны продолжали повышать ставки. Они начали взимать более высокие сборы за заход в порты для судоходных компаний друг друга. Китайское правительство внесло в чёрный список пять американских дочерних компаний южнокорейской судоходной компании Hanwha, обвинив их в «поддержке и содействии» Соединённым Штатам в их действиях в судостроительной отрасли.

В публикации в соцсети Truth Social Трамп заявил, что Пекин наносит ущерб американским фермерам, выращивающим сою. Он пригрозил ещё больше ограничить торговлю с Китаем, в том числе бойкотируя китайское растительное масло.

Американские аналитики утверждают, что Министерство торговли Китая, по-видимому, осознавало, что, возможно, переоценило свои возможности, поскольку пыталось заверить мир в том, что новые меры контроля не будут использоваться широко и не будут представлять собой всеобъемлющий запрет, хотя и обещало противостоять любым тарифам.

По словам аналитиков, Китай был слишком уверен в том, что ему удастся заставить Вашингтон отменить последние санкции и одновременно избежать негативных последствий в мировом масштабе.

Но Китай не может позволить себе усиление торговой напряжённости в дополнение к уже существующим проблемам с Соединёнными Штатами. Экспорт — один из немногих двигателей роста китайской экономики, страдающей от затяжного кризиса недвижимости и дефляционной спирали, вызванной перепроизводством в ключевых отраслях и падением цен.

Эван С. Медейрос, профессор азиатских исследований Джорджтаунского университета, который был советником президента Барака Обамы по Азии, заявил, что Китай мог бы дать отпор, не прибегая к угрозам экономического принуждения своим геополитическим соперникам.

«Это чертовски хороший способ привлечь внимание Трампа», — сказал профессор Медейрос. «Чтобы привлечь чьё-то внимание, нужно размахивать руками, а не вооружаться до зубов и обещать, что не будешь стрелять по нему из 50-калиберного пулемёта».

Эксперты отметили, что новые меры экспортного контроля редкоземельных металлов, созданные по образцу американских, вероятно, были разработаны задолго до их введения. Некоторые аналитики полагают, что это говорит о том, что Пекин просто искал предлог — например, новые правила Министерства торговли США — для введения новых мер.

«Си Цзиньпин принципиально не хочет передавать США редкоземельные металлы или вообще какие-либо имеющиеся у него «стратегические материалы», — заявила Кирстен Асдал, глава консалтинговой фирмы Asdal Advisory, специализирующейся на Китае. — Партия ясно дала понять, что страна, контролирующая исходные ресурсы, получит возможность разрабатывать самые передовые технологии и скрывать их от других».

В еще одной статье в The New York Times «Америка сильно зависит от Китая в плане поставок сырья для лекарств» (15.10.2025) говорится:

«Годами демократы и республиканцы били тревогу по поводу зависимости Америки от Китая в сфере лекарственных препаратов. Опубликованный 15 октября 2025 года анализ показывает, насколько глубока эта зависимость на самом раннем этапе производства лекарств: почти в 700 американских лекарствах используется как минимум одно химическое вещество, произведенное исключительно в Китае».

В связи с обострением напряжённости между Вашингтоном и Пекином в последние годы эксперты опасаются, что эта зависимость может сделать американских пациентов уязвимыми, особенно если торговая война или будущая пандемия вынудят Китай сократить экспорт. Дефицит некоторых дженериков уже стал обычным явлением.

Новые данные US Pharmacopeia, некоммерческой организации, отслеживающей поставки лекарств, позволили определить происхождение химических веществ, используемых для их производства. Анализ показал, что Китай был единственным поставщиком как минимум одного химического вещества в составе широко используемых антибиотиков, таких как амоксициллин, а также дженериков для лечения заболеваний сердца, судорог, рака и ВИЧ.

В США эти химикаты практически не производятся, поскольку их производство — грязное, а затраты на рабочую силу и другие факторы делают его нерентабельным. Китайские заводы, напротив, не сталкиваются с такими же экологическими ограничениями и могут производить это сырье недорого.

Трамп заявил, что введёт 100-процентные пошлины на всю китайскую продукцию в ответ на объявленные Пекином ограничения на импорт редкоземельных металлов. Если он подтвердит это, то по крайней мере некоторые производители лекарств будут платить высокие пошлины на сырье, импортируемое из Китая для производства своей продукции.

Трамп пригрозил ввести пошлины до 15% на фирменные лекарства из Европейского союза и 100% из других стран мира, но отложил их введение. Большинство крупных фармацевтических компаний заявили, что в будущем будут освобождены от любых пошлин на лекарства благодаря новым инвестициям в производство в США или соглашениям о ценообразовании, заключенным с администрацией. Администрация Трампа не планирует вводить пошлины на дженерики, сообщил представитель администрации.

В 2025 году, на фоне угрозы Трампа ввести пошлины, почти все крупнейшие производители фирменных лекарств объявили о планах потратить миллиарды долларов на строительство или расширение заводов в США. Однако эти заводы не будут производить сырьё. Вместо этого ожидается, что они будут заниматься поздними этапами производства самых продаваемых лекарств.