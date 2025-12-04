Россияне «не заметят» повышение НДС?

12:10 4.12.2025

НДС — это наиболее безболезненный налог, и мы не заметим его изменение, — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, рассуждая о возможности дополнительного пополнения бюджета. Это высказывание выглядит как обычное издевательство над гражданами России, считает эксперт

Всё это происходит на фоне обвала на 34% нефтегазовых доходов по сравнению с прошлым годом, на фоне отказа от проектов развития, таких, как строительство федеральных дорог, мостов и т. д. Однако деньги в казне есть — даже помимо ФНБ. У тех же банкиров триллионные прибыли ежегодно, и всё равно со страны собирают "безболезненно" ещё и ещё, уверен экономист, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением о "безболезненности" повышения НДС он поделился с Накануне.RU.

— Как отразится повышение НДС на экономике?

— Это очень странное заявление Силуанова, которое заставляет усомниться в бухгалтерской квалификации министра финансов.

Министр финансов у нас очень гордится тем, что он не финансовый директор и не финансист, а именно бухгалтер. Да, действительно политика Министерства финансов, которая осуществляется под его руководством — это не политика финансиста, который понимает, что вложенные средства, если они правильно вкладываются, они окупаются, и налоговые льготы, когда они правильно предоставляются, дают рост поступлений налогов, рост доходов бюджета. Силуанов ведет политику именно бухгалтера, который об этом ничего не знает.

Но даже бухгалтер должен понимать, что НДС — это налог, который сильнее всего давит именно на высокотехнологичные предприятия. Чем предприятие сложнее, тем более болезненно для него НДС. И когда мы увеличиваем НДС, то мы тем самым обеспечиваем сдерживание технологического прогресса и усугубляем техническую деградацию страны и, соответственно, наращиваем экономические проблемы. Во-вторых, все знают, что у нас из-за НДС с 1 января следующего года на 1,7% возрастает плата за коммуналку — об этом объявлено официально, в том числе правительством, и почему об этом не знает член правительства Силуанов — неведомо.

— Какие причины толкают правительство поднимать налоги?

— Согласно данным министерства финансов, на 1 января следующего года на счетах бюджета вне Фонда национального благосостояния будет лежать 5,2 трлн рублей, которые господин Силуанов как министр финансов отдаёт в оборот коммерческим банкам. Зачем повышать налоги, когда можно использовать уже имеющиеся деньги — это вопрос, на который никакого внятного ответа нет.

И на этом фоне, на фоне деградирующей экономики, на фоне фактически прекращения экономического роста и входа, по сути дела, в стагнацию благодаря усилиям не только Банка России, но и господина Силуанова, рассуждения о том, что повышение НДС — это как-то нечувствительно и на это никто не обратит внимание, выглядят странно. Сам господин Силуанов, может быть, на это и не обратит внимание, а по гражданам это ударит достаточно болезненно. Повторюсь, начиная с коммунального хозяйства.

Кроме того, НДС достаточно сложен в расчёте, и когда сейчас обязанность платить НДС распространилась на большое количество средних предприятий, а в перспективе и малых предприятий, понятно, что это чревато ростом административных издержек. И на фоне серьёзного роста административных издержек разница в 10% (а 20% и 22% — это как раз разница в 10%) достаточно ощутима.

— Стоит ли ожидать роста числа уходов от уплаты налогов?

— Мы все знаем, что у нас в стране существует уклонение от налогов. Ну, наверное, это знают все, кроме представителей Министерства финансов, которые, наверное, никогда не бывали в Москве на так называемых оптовых рынках, где, наверное, платится НДС, но скорее в качестве благотворительного пожертвования.

И понятно, что стоимость уклонения от НДС криминальная, она есть и оценивается примерно в 10% пунктов, то есть если сегодня криминал получает от уклонения от уплаты НДС 10%, то благодаря инициативе уважаемого Министерства финансов выгодность этих криминальных операций увеличивается сразу на одну пятую.

Потому что если кто-то прибегает к услугам незаконных дельцов, чтобы уклониться от НДС раньше, он получал выгоду 10%, а теперь он будет получать выгоду на одну пятую больше — уже 12%, и говорить, что у нас все в порядке с контролем в ситуации, когда существуют огромные лакуны и в налогообложении, и во всем остальном, и эти лакуны видны наглядно всем в Москве, естественно, кроме Министерства финансов, кроме Налоговой службы, это странно. Я понимаю, у них профессиональное искажение зрения — они не знают о существовании крупнейших торговых центров, наверное, в России, а может быть, и Евразии — вот в этой ситуации высказывание Антона Германовича выглядит как обычное издевательство над Россией и над гражданами России.

— Почему же Силуанов не рассматривает сильное повышение НДФЛ для богатых, ведь это тоже пополнит казну и не станет болезненным для большинства?

— Вы знаете, ведь российские либералы долгое время истерически кричали, что нельзя допустить прогрессивной шкалы налогообложения, потому что "мы тогда не будем платить налоги этой стране". Категорически против этого были именно либеральные реформаторы. Ну, насколько я понимаю, господин Силуанов вполне разделяет их ценности.

Автор: Юрий Александров

