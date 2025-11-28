В Турции Центральную Азию в школьных учебниках заменят на Туркестан

17:55 28.11.2025

Министерство национального образования Турции ввело в школьную программу термин «Туркестан», который теперь будет использоваться вместо «Центральной Азии», пишет AsiaToday со сслкой на издание Turkish Minute.

По словам главы ведомства Юсуфа Текина, это сделано «для лучшего обеспечения единства в тюркском мире» и в рамках политики исключения из учебников географических наименований с «имперскими коннотациями».

Отмечается, что «термин Туркестан — историческое название территорий, где жили тюркоязычные народы до формирования современных границ России, Китая и республик Центральной Азии».