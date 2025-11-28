В Турции Центральную Азию в школьных учебниках заменят на Туркестан
Министерство национального образования Турции ввело в школьную программу термин «Туркестан», который теперь будет использоваться вместо «Центральной Азии», пишет AsiaToday со сслкой на издание Turkish Minute.
По словам главы ведомства Юсуфа Текина, это сделано «для лучшего обеспечения единства в тюркском мире» и в рамках политики исключения из учебников географических наименований с «имперскими коннотациями».
Отмечается, что «термин Туркестан — историческое название территорий, где жили тюркоязычные народы до формирования современных границ России, Китая и республик Центральной Азии».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вчера читали воспоминания про генерала Скобелева который ср азию и весь туркестан к России присоеденял при царе. Тысячи лично басмачей порубал и казнил. Он оказывается был лучше не придумаешь деньги солдатам раздавал, в котлы к ним заглядывал чем их кормят. Все русские генералы из жадных, тупых и кровавых убийц превратились при нынешней власти просто в великих героев добряки муху не обидят вместе с царем Николашкой кровавым. А как же они такие великие Цусиму японцам продули и были разгромлены в 1 мировую. Ружей патронов и амуниции не оказалось на складах, все как сейчас во время проведения СВО. Тогда великие князья родственики царя всем рулили, а сейчас друганы президента .
Никакого Туркестана в природе не было. Это всего лишь этнографический термин который придумали при царе. Когда в состав Российской империи включали страны средней и центральной Азии, то например у Казахстана, Таджикистана, Туркменистана итд.. в природе не было никакой государственности.
Исторически всё это были ханства, султанаты, халифаты, эмираты, малики (цари востока), которыми правили падишахи и эмиры с султанами. Начиная с XIII века все границы в Азии стали условными и менялись каждые 30 лет из за междоусобных войн и постоянной перекройки владений ханов и прочих "демокартий". С появлением Орды на какое то время ситуация с границами там стабилизировалась. Но к концу 15 века Орда развалилась и там всё опять пошло по обычному сценарию.
От Орды осталось всего лишь три мелких ханства- Крымское ханство, Казанское и Астраханское ханства, которые турки пытались использовать в борьбе против Московского княжества. Цель турок было минимум захват всей территории нынешней Украины и всего юга Руси, максимум полный захват всей Руси. С Казанским ханством разобрался Иван Грозный, с Астраханским ханством тоже он, с Крымским Екатерина II.
В времена СССР, до войны, в Крыму жил потомок последнего Крымского хана Шахин Герай (Гирей), Султан Гирей-Клыч, командовал горской частью в Казачьем корпусе, созданном нацистами во Второй мировой войне. Его родственники проживают в Адыгее. В РФ находится около 5..7 потомков ханов, в Турции, США и других странах ещё около 30.
Два танкера теневого флота РФ атакованы в Черном море.
Суда подверглись «внешнему воздействию», сообщают турецкие власти.
«Это VIRAT. Нужна помощь! Атака дронов! Mayday!» — сообщило одно из суден.
С судна Kairos эвакуировали экипаж после взрыва и пожара.
На сайте ГУР Украины корабли числятся как принадлежащие «теневому флоту» России. ВСУ отрезают кремлю поставки нефти по Черному морю, нефтяные олигархи и кремль несут убытки. Загнаный российский военный флот в Новороссийск помешать атакам никак не может. Кремль бессилен что либо предпринять в ответ.
правильно турки сделали - Туркистан так туркинстан, т.е. земля турков! Значит пора всем туркам собирать манатки, свои стада баранов в виде азеро-хорузов и канать назад на родину предков в Туркестан.....этим они наконец освободят земли Армян, Понтийских Греков, Ассирйцев, город Талышей, Лезгинов г.Баку захваченных ими в 14 веке! И эти автохтонные народы с радостью споют: Давай дасвиднья!
Янычары пытаются подмять под себя весь тюркский мир, выдувая из себя мыльный пузырь неких единственных и неоспоримых "пастухов" тюркского мира. Турки сильно тянут на себя с эти вопросом.
Турки влезли со своим панктюризмом везде, включили в свою сферу влияния пол России, от Поволжья до всей Сибири и Дальний восток, причём даже в Китай сунулись к тамошним уйгурам.