Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?

21:46 29.03.2021

Каждый квадратный метр площади, каждый «кубик» закрытого пространства имеет свою цену не только в строительстве, но и в эксплуатации дома.

Чем больше площадь, тем выше расходы на отопление. Хотя цена за 1 м2 не увеличивается линейно (для меньшего дома цена за 1 м2 немного выше, аналогично для квартир, потому что некоторые части, техническое оборудование или работа одинаковы), общая цена за аналогичный, но меньший дом всегда ниже.

Наибольшей экономии вы добьетесь, если не построите излишне большой дом. А как определить его разумный размер? Важно, чтобы планировка была хорошо продумана, и чтобы отдельные пространства были логически связаны друг с другом без лишних коридоров. Коридоры - это обычно малоиспользуемые пространства, без которых можно обойтись.

Также экономится пространство за счет соединения отдельных комнат в многофункциональные открытые пространства, также практично встроить лестницу в жилое пространство. Конечно, комнаты не должны быть ни излишне большими, ни слишком маленькими. Поэтому стоит сделать детальный дизайн интерьера в самом начале, даже с использованием реального оборудования. Именно здесь выявляются пространственные резервы или недостатки, которые проще всего исправить на бумаге.

Ставка на компактность

Простая и компактная форма дома не только упростит строительство, но и сэкономит деньги на эксплуатации. Сколько тепла нужно подать в дом, чтобы отапливать его, зависит не только от качества утеплителя. Также очень важен так называемый коэффициент формы, то есть отношение охлаждаемой поверхности здания к его внутреннему (отапливаемому) объему.

Верно, что чем компактнее дом, тем выгоднее его форм-фактор. Только формой здания можно напрямую повлиять на стоимость его отопления: при одинаковых конструкциях периметра потребность в тепле на 1 м2 в одноэтажном доме может быть вдвое выше, чем в двухэтажном. один.

Хотя стоимость чернового строительства для двухэтажного дома выше, чем для здания первого этажа, грубое строительство не является существенным элементом при строительстве дома. Кроме того, эти повышенные затраты компенсируются более низкими эксплуатационными расходами или возможностью использования более простого технического оборудования.

В отличие от бунгало, двухэтажный дом очень легко соответствует условиям энергетического класса А1 даже без рекуперации и с отоплением газовым котлом.

Простота - это путь

Простая форма и конструкция дома и строительных материалов, которые поставляются в виде системы с решенными деталями, позволяют ускорить строительство. А сэкономленное время означает сэкономленные деньги. Хотя верхние кладочные блоки более дорогие, однослойная кладка, соответствующая требованиям стандарта, без дополнительной изоляции (и, следовательно, без дополнительных работ) является удобным выбором в этом отношении. Кроме того, из традиционных строительных материалов можно без особого риска построить грубую конструкцию самостоятельно.

Черновая постройка составляет всего около 40% от стоимости дома, иногда даже меньше, на качестве базовой конструкции не окупается (хотя можно сэкономить, выбрав строительную компанию). Наибольшая разница в цене возникает только во время отделочных работ, ведь суммы на напольные покрытия, двери или сантехнические элементы могут отличаться на порядок.

Поскольку цены на эти материалы и элементы самые большие, здесь можно сэкономить больше всего. Здесь тоже простая и продуманная планировка - хорошее вложение. Меньшее количество перегородок означает меньшее количество отделок, а каждая дверь, которая вам не нужна, означает сохранение сотен (до тысяч) крон без ущерба для качества.

Если вы опытный менеджер, у вас достаточно времени, информации и желающих работать в семье, вы можете сэкономить от 10 до 20% разумной цены дома под ключ, построив и собрав мастеров самостоятельно. Однако это требует больших затрат времени и усилий, и далеко не всем это под силу. Поэтому внимательно продумайте свои варианты, чтобы из-за собственных ошибок постройка не стала для вас дороже.

Солнце к вашим услугам

Это хорошо известный факт, что это умная стратегия - ориентировать дневные комнаты на солнечную сторону и использовать пассивное солнечное усиление над застекленными площадями. И стоимость строительства дома принципиально не увеличится. Однако солнечные выгоды - палка о двух концах: зимой они сокращают расходы на отопление, а летом они могут сделать жизнь в доме очень неприятной. Поэтому рассчитывайте на внешнее экранирование уже во время проекта.

Разумно спроектированные твердые элементы затенения, такие как свес крыши или навес, также не являются крупной статьей инвестиций, и вы также можете использовать их для покрытия террасы. Однако оптимально комбинировать их с технологией притенения, например, с наружными жалюзи. Они не только предотвращают перегрев летом, но и эффективно снижают потери тепла через окно зимой.

Эффективное отопление

Даже при нагреве и приготовлении горячей воды не обязательно смотреть только на сумму затрат, связанных с реализацией. Именно потребление топлива или энергии, то есть эксплуатационные расходы, составляют значительную часть регулярных платежей за жилье.

«В целом, если вы хотите меньше платить за электроэнергию, вы должны уменьшить потери тепла в здании во время проектирования и строительства, а также установить источник тепла с более высокой эффективностью», - говорит инж. Петер Мушкат из службы технической поддержки Buderus.

«К высокоэффективным источникам тепла относятся современные конденсационные котлы и тепловые насосы в области возобновляемых источников энергии. Напротив, с дешевым источником тепла с более низким КПД вы будете обречены на более высокий расход топлива и, следовательно, более высокие эксплуатационные расходы ».

Еще одно правило эффективного отопления - использование систем большой площади. Хотя они более затратны по сравнению с радиаторами отопления, у них есть несколько преимуществ: например, они используют воду для отопления с более низкой температурой, что означает более высокий КПД низкотемпературных источников тепла, таких как тепловые насосы. Еще одно преимущество - их использование для отопления зимой и охлаждения летом.

Потребление энергии также можно значительно снизить за счет использования возобновляемых источников, таких как солнечные и фотоэлектрические системы или вентиляция с рекуперацией. Однако их установка обходится дороже.

