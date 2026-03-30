Россиянам готовят алькабалу? Переводы физлиц могут обложить налогами

10:27 30.03.2026

Власти пытаются получить доступ к банковским переводам физических лиц, чтобы выявить потенциально укрываемые от налогов доходы. Предполагается, что ЦБ будет отслеживать периодичность поступления сумм и другие индикаторы, и передавать информацию в ФНС. Два законопроекта от Минфина для этого уже одобрены правкомиссией. Ранее получать информацию об операциях на счетах налоговики могли только во время налоговых проверок и при условии, что запрос мотивирован.

Своим мнением об инициативе с Накануне.RU поделился экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов.

— Зачем это нужно и как может отразиться на физлицах, на пользовании счетами гражданами?

— Многие чиновники в России считают, что налог — это что-то, что можно просто вводить, что налоги не должны иметь никакого философского и социально-правового обоснования. И такого рода инициативы обрушиваются сейчас на малый, средний бизнес, на домашние хозяйства. И все эти инициативы имеют в качестве обоснования только одно: мы видим деньги, деньги где-то движутся, и они нами пока не обложены налогом, и это, мол, надо как-то исправить.

Это очень опасная игра по двум причинам. Налоги и так очень раздражают людей, которые после стольких девальваций рубля считают каждую копейку, и даже если они считают не копейку, а каждую тысячу рублей, они все равно их считают, и когда с них откровенно будут что-то срезать и будут брать комиссию или даже какие-то налоги, это будет вызывать сильное раздражение.

Второй момент касается обоснования. А почему, собственно говоря, должны вторично и третично облагаться одни и те же доходы? Люди при получении доходов уплачивали налоги, эти доходы официально фиксируются, и дополнительные сборы идут помимо этой шкалы. Может быть, с кого-то это будет первичное взятие налога, ну, например, самозанятого, который просто не показывает это, а ему 20 человек, условно говоря, делают переводы за частные уроки. Но возможна масса ситуаций, когда люди должны будут этот налог уплатить, с них его возьмут, а потом они должны будут доказать, что, вообще-то говоря, налог взят с них несправедливо, что это перевод родственников, возврат долга, подарок или еще что-то.

Вот эта сторона очень важная, потому что совершенно не берется в расчет, что людям создают головную боль, дополнительные хлопоты на ровном месте. Налоговики заставляют людей прямо взаимодействовать с налоговыми органами, постоянно доказывать что-то, и при этом демонстрируют людям, что, по сути, никакой защиты в социально-правовом плане у них нет, что захотели ввести налог — ввели. То есть вся эта политика скидывания налогов вниз будет людей все больше раздражать.

— Обложить налогами со всех сторон — это же не ново для человечества?

— Те, кто пишут эти налоговые инициативы, совершенно не знают историю и ее уроков. В Голландии в свое время был такой налог — алькабала он назывался, тогда испанцы владели Нидерландами — он брался просто с коротких операций купли-продажи. Поскольку там этих коротких операций было огромное количество, то это, как считалось, отличный способ собрать много денег. Что это спровоцировало тогда в Голландии, наши люди из Минфина, наверное, не знают.

И если действительно есть планы налог с денежных переводов брать — будет ли это НДС называться или нет — это неважно, то эти люди, наверное, понимают, что они делают. Наверное, они понимают, что в условиях, когда произошла консолидация общества вокруг фигуры президента, вокруг специальной военной операции, в условиях крайней опасности для страны, — они таким образом лишь раскалывают общество и вызывают сильнейшее раздражение у людей, потому что, по сути, предлагается, знаете, налог Тобина наоборот.

Несколько десятилетий назад приобрела популярность идея налога одного экономиста Джеймса Тобина, которая предполагала, что очень маленький налог будет браться с международных финансовых транзакций, в условиях глобализации это все происходит, и этих денег, как посчитали, хватит на то, чтобы решить проблему бедности, голода на планете. Но такой налог ведь никто не ввел и не собирался, и это невозможно, потому что это налог на богатых, а нам предлагается налог Тобина наоборот: то есть с крупных операций такой налог брать не будем, а с маленького человека за каждую копеечку, переведенную куда-то, он должен будет отчитываться и платить налоги. И это все еще цифровизация, это цифровой ад, цифровой тоталитаризм.

— Так что же делать-то в этой ситуации простому человеку?

— Именно поэтому уход в наличные уже развернулся в малом бизнесе. Домашние хозяйства пошли в наличные, и уход в наличные будет продолжаться. Наличные будут популярны, люди, видимо, будут всячески избегать показывать эти деньги. Но наряду с этим, это будет по большому разрушать общественный консенсус, потому что у людей будет формироваться устойчивое ощущение, что есть "мы" и есть "они". "Они" — это те, кто придумывают налоги на каждый наш маленький шаг, на каждую нашу маленькую операцию, которая, по сути, является частью нашей частной жизни. И есть "мы", которые должны постоянно прятаться, постоянно смотреть на депутатов, на правительство таким образом: "кто это придумал"? Ведь это же не само собой родилось — это кто-то продуманно действует.

Это крайне опасные для устойчивости российского общества и государства инициативы, потому что они, вообще-то говоря, подрывают общественный консенсус, подрывают эту консолидацию. Понимают ли в Минфине, что подтачивают все механизмы общественного доверия к власти?

— И ведь примерно год назад, когда вводили отслеживание операций для юрлиц, нам говорили, что физлиц это не коснется. Хотя где-то мы догадывались, что сделают наоборот?

— Самая большая беда, что эти налоговые инициативы предполагают полное бесправие человека внизу. Они предполагают, что нет никакой экономической философии, которая бы его защитила от налогов, никаких священных прав. Их просто нет. И это большая-большая проблема. Это проблема вообще государственной идеологии. Государственная идеология у нас есть, это конституционализм, хотя у нас официальная идеология запрещена конституцией, что является идиотизмом, но в любой конституционной державе официальная идеология всегда — это идеология конституции.

— И ведь сейчас, при росте цен на нефть, жесткая необходимость собрать все деньги вроде бы исчезает?

— Тут вообще возникает сразу много вопросов относительно того, что у нас заложено много каких-то совершенно нелепых, несправедливых налоговых и иных механизмов изъятия денег у населения, которое и так платит налоги. Действительно, в 2026 году, видимо, будет прекрасная ситуация с финансами — и все равно понадобилось протащить эти инициативы. Почему? Международный валютный фонд, конечно, это советует. Если мы посмотрим на Казахстан, мы увидим, что там открыто — а у нас это не заявляется — все это проводится по инициативе Международного валютного фонда, там проводятся аналогичные с нами реформы.

Международный валютный фонд — это большой друг многих наших неолиберальных чиновников. И они с придыханием слушают все его предложения и все это делают. Поэтому мы находимся в очень непростой исторической ситуации. Эти налоговые инициативы свидетельствуют о том, что народ должен быть очень бдителен.

Людям приходит налоговый счет — они его платят, а тут же готовятся еще, еще и еще инициативы. И, в общем-то, этот налоговый нажим, по всей видимости, будет возрастать. Месяц за месяцем, год за годом и конца этому не предвидится, потому что авторы подобных инициатив не считают, что граждане защищены какой-то социально-правовой философией, которая бы определяла, что одни и те же доходы нельзя облагать дважды налогами, что налоги должны иметь определенный предел, что не может человек платить 60-70% своих белых доходов в виде разной формы налогов — это абсурд.

Такого быть не может, но это происходит.

Автор: Юрий Александров