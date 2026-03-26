В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу

11:52 26.03.2026

В Челябинске в школе №32 ученик девятого класса принес с собой пластиковый арбалет, сигнальный пистолет и газовый баллончик. Он выстрелил из сигнального пистолета в лицо одноклассницы, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа. Кроме того, он распылил перцовый баллончик на нескольких учителей, сообщает ТАСС.

Оба подростка получили травмы и были госпитализированы. В региональном Минздраве уточнили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудникам школы госпитализация не потребовалась — помощь им оказали на месте.

После происшествия занятия в школе приостановлены. К работе с родителями учащихся подключены психологи, сообщила администрация учебного заведения.

На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона также начала проверку условий обеспечения безопасности в школе, включая соблюдение пропускного режима.

По данным МВД России и аппарата уполномоченного по правам ребенка, подросток ранее не состоял на учете и воспитывается в благополучной семье. В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей и педагогов, устанавливаются мотивы произошедшего и все обстоятельства инцидента.