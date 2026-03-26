В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу

В Челябинске в школе №32 ученик девятого класса принес с собой пластиковый арбалет, сигнальный пистолет и газовый баллончик. Он выстрелил из сигнального пистолета в лицо одноклассницы, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа. Кроме того, он распылил перцовый баллончик на нескольких учителей, сообщает ТАСС.

Оба подростка получили травмы и были госпитализированы. В региональном Минздраве уточнили, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудникам школы госпитализация не потребовалась — помощь им оказали на месте.

После происшествия занятия в школе приостановлены. К работе с родителями учащихся подключены психологи, сообщила администрация учебного заведения.

На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона также начала проверку условий обеспечения безопасности в школе, включая соблюдение пропускного режима.

По данным МВД России и аппарата уполномоченного по правам ребенка, подросток ранее не состоял на учете и воспитывается в благополучной семье. В настоящее время полицейские опрашивают свидетелей и педагогов, устанавливаются мотивы произошедшего и все обстоятельства инцидента.

  1. 26.03.2026, 19:11
    Гость: Григорьев

    Из-за социального неравенства общество наше сегодня распадается по факту на касты. Но народ наш не индусы. Традиции и понятия не те. Особенно остро на всё происходящее реагирует молодежь, школьники в первую очередь. Отсюда протестное поведение и психологические срывы. И даже враждебность к собственной стране. Вот чем заняться бы думцам, вместо покатушек по Америке.

  2. 26.03.2026, 19:07
    Гость: Учился в 80х не помню стрельбы.

    И я учился в 80-х, до сих пор помню, что восстание Спартака потерпело поражение потому, что у восставших не было руководящей коммунистической партии!

  3. 26.03.2026, 19:07
    Гость: Школы превратились в дурдома

    Нарожали при ельци-путинской дерьмократии дебилов, а теперь удивляются. А психологи это никому не нужные недотепы, появившиеся после ЕГЭ вместе с юристами. Попов нужно вызывать.

  5. 26.03.2026, 18:50
    Гость: Виктор

    Да уж, настоящих дикарей сделала из вас антинародная власть на бывшей Украине!

