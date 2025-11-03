«Чернозем» спел для тех, кто когда-либо ночевал на вокзале

Совместный концерт групп «Банда четырех» и «Чернозем» состоялся 31 октября 2025 года

Маховик машины времени крутанул минимум на лет 20 назад, когда подобного рода музыкальные акции проходили в Москве более-менее регулярно, но все равно становились всякий раз для людей причастных Событием. Нынешнего выступления, в силу его исключительности, тем более ждали с нетерпением, а некоторые зрители специально прилетали на него издалека. Многие из тех, для кого в 90-е слова «экзистенциальный панк» и «духовное сопротивление» не были пустым звуком пришли на этот концерт, немало было и молодежи. Обе группы сыграли по полноценному сету.

Вокалист «Банды Четырех» Илья «Сантим» Малашенков сразу предупредил, чтобы старого материала зрители сегодня особо не ждали, поскольку музыканты горели желанием показать новую программу «Американский психопат». Ее суть он объяснил как «путешествие по «Международной панораме» и прочим «Клубам кинопутешественников». Столь своеобразный замысел помог вписать в программу как свежие песни «Банды Четырех» (например, с таким замечательным припевом «У меня свое метро от конечной до вперед, чехи садят на перо или я наоборот), так и кавера - «Америку» «Крематория», «Московские каникулы» Ника Рок-н-Ролла (с объявлением о прибытии поезда Москва -Хабаровск и исторической справкой об основании дальневосточного города).

Сантим, обычно погруженный в себя, был на сей раз словоохотлив и обстоятелен. «Едем дальше — видим мост, - направлял он прибаутками в нужное русло программу, и тут же интересовался у зрителей, - Любите ли вы Андрея Петрова так, как люблю его я». Советский композитор был помянут отнюдь не всуе, поскольку следом шла новая залихватская песня «Банды Четырех» с использованием саундтрека к фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман». Обещанные Сантимом в начале «пара-тройка» знакомых песен тоже прозвучали - «Бунтарь», «Хэй-хэй, май-май», «У меня претензий к Богу нет» и «Резервация здесь». Когда «Банда Четырех» уже вроде бы завершала свой сет, Илья Малашенков внезапно объявил песню, которая передаст эстафету «Чернозёму». Ею оказалась «На западном фронте без перемен». И это было прекрасным джентльменским жестом, поскольку у «Чернозема» есть своя песня с таким же припевом, которая, разумеется тоже прозвучала в этот вечер — в авторском исполнении.

Как и «Банда Четырех», «Чернозем» предстал в отличной форме. Лидер группы Евгений «Джексон» Кокорин, всегда казавшийся, вечным подростком, заматерел, но не утратил запала. В подаче группы сохранилась первозданная энергетика, но практически исчезла былая небрежность. У «Чернозема» было «все на своих местах». Именно с этих слов стартовал сет - группа возродила песню «Ветряные мельницы», которая открывает альбом «Подарок для самого слабого» (1995). Его 30-летие и цифровой релиз отмечала команда, продолжив экскурс по этому материалу песней «Лучше и лучше».

«Прекрасное далеко», «Ма-ма-ма», «Антисанитария» - настоящие жемчужины и константы практически любого сета «Чернозема». «Кто-нибудь ночевал из вас хоть раз на вокзале?», - поинтересовался Евгений Кокорин и утешил бедолаг песней «Нет дома». «Вот так вот!» - веско заключил он, допев ее - и перешёл к «На западном фронте без перемен» - песне-побратиму последнему сообщению номеру программы «Банды Четырех». Фраза оттуда «будем беречь природу» подтолкнула Джексона к полемике с самим собой периода создания этой вещи: «Песня про то что нужно жалеть людей. Поберегите свои силы для людей - природа в этом вообще не нуждается!» А «На последней пристани» он исполнил под гитару в электроакустике дав немного отдохнуть согруппникам.

В зале творилось нечто невообразимое. В эпицентре танцпартера кипел слэм, над головами у зрителей летали чьи-то детали гардероба. На песне «Дивиноста первый год» на сцену взобрался широко известный в узких кругах коллекционнер записей Макс на панк-имидже и, что называется, ловил дзен до конца номера,аккуратно потом нырнув в зал. Охрана отнеслась к такому поступку более чем лояльно.

Под занавес прозвучала «Над заборами» с тотемной фразой концерта «пахнёт октябрь холодом». В прощальной «Ненавсегда», словно проникшись бренностью бытия, Джексон размашисто жестикулировал , будто норовя обнять всех и каждого, пока они в силах и рядом - тех самых людей, которых пожалел во время песни «На западном фронте без перемен»!. Щадя жаждущих продолжения праздника, музыканты вышли вновь на сцену, исполнив «Рок-н-рольнвй фронт» «Инструкции по выживанию». А после внушительной паузы появились ещё и со вторым бисом «Что я здесь делаю». Причем, у зрителей такого сакраментального вопроса явно не возникало, ведь некоторые из них, вероятно, так не хотели уходить, что… оставили в клубе свою одежду!