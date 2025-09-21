На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения
«Римский клуб» был создан в 1968-м году. Формально его создали три человека. Это Александр Кинг, Великобритания; Аурелио Печчеи, который представлял Ватикан, а также южно-немецкие и северо-итальянские элиты; и Джермен Гвишиани (точнее, Дзермен, Дзержинский-Менжинский). Гвишиани был зятем Косыгина и сыном единственного заместителя Берии, которого не расстреляли, а сняли погоны и ордена. Вот эти три человека создали «Римский клуб». И «Римский клуб» был одним из средств проникновения советской номенклатуры, когда во второй половине 60-х годов она де-факто отказалась от рывка реального строительства коммунизма (в идеологии, конечно, об этом никто не сказал) и начала интегрироваться в капиталистическую систему.
Организационных способов интеграции было два. Это структура «Сеть», она же «Фирма» Питовранова. И второе — это «Римский клуб». И начав интеграцию в капиталистическую систему по линии «Римского клуба», «Фирмы» советские верхи не только уступали стратегическую инициативу, но ещё и обесценивали в глазах противника то, что имели, и самих себя. Я уже не говорю о том, что подписываясь под проекты «Римского клуба», все конкурирующие между собой группы высшей партноменклатуры, все кланы, начинали работать на чужой интерес. А насколько он чужой, хорошо видно по содержанию двух первых докладов «Римскому клубу», о которых мы сейчас поговорим.
Эти доклады: 72-го года «Пределы роста» и 74-го «Человечество у поворотного пункта» (в другом переводе «Человечество на распутье»). Одни говорят об этих докладах как о заведомой афере, другие — об ангажированности авторов. В любом случае эти доклады писались под определённый заказ. Подготовка первого доклада началась в 69-м году по модели Форрестера «Мир-1», её результаты увидели свет 1971 г в книге «Мировая динамика» / «World Dynamics». Руководство написанием первого доклада «Римскому клубу» Форрестер уступил своему помощнику Медоузу и его команде. Они проанализировали мировую ситуацию по 5-ти параметрам (только по 5-ти): демография, невозобновляемые ресурсы, структуры власти и формы правления, НТП и насилие в мире. И авторы доклада чеканили: «Если нынешний экспоненциальный рост промышленного производства и народонаселения сохранится, то в ближайшие 100 лет человечество будет ввергнуто в глобальную катастрофу».
В том же 72-м году был опубликован документ «Комментарии к „Пределам роста“». Он был подготовлен группой под руководством Печчеи и Кинга. Эти два человека и были создателями «Римского клуба». Так вот, группа авторов, которые написали «Комментарии к „Пределам роста“», солидаризировались с выводами. И хотя в последующих докладах сверхалармистская, если не истеричная («Шеф, всё пропало! Гипс снимают! Клиент уезжает!»), точка зрения была немного смягчена, тем не менее 12 лет спустя, в 1984 году, Печчеи повторил выводы «Пределов роста», во-первых, в статье «Мировой порядок к концу века», которая была опубликована в журнале «Футюрибль». И во-вторых, в продиктованной за несколько часов до смерти статье «Римский клуб. Повестка дня на конец столетия».
Итак, главный вывод первого доклада «Римскому клубу»: человечество в своём развитии достигло пределов экономического роста; оно должно перестать фетишизировать экономический рост, поставить под контроль рост населения и использование природных ресурсов, преодолеть неуправляемость этого процесса и сокращать потребление постепенно. Это всё, о чём сейчас пишет Шваб.
Кто может организовать этот процесс, согласно авторам доклада? Только наднациональные, надгосударственные органы управления. Позднее этот тезис был сформулирован так, весьма витиеватым образом: «Вывести принцип активной солидарности с национального и регионального уровня на глобальный. Найти пути и способы реализации на основе этого принципа, новых институтов политики и стратегии. И первый шаг здесь — объединение сил и способностей Запада и Востока». Под «Востоком» имеется в виду не Восточная Азия, а мир социализма.
Здесь возникает вопрос. Но ведь есть ООН… Чем ООН не устраивает? А тем не устраивает, что система ООН — это система национальных государств. А нас-то пытаются убедить в необходимости наднационального, надгосударственного органа, который подозрительно напоминает мировое правительство. И советское руководство это покушение на суверенитет, в том числе на свой, советский, проглотило. Не шибко сильные в политэкономии советские руководители и их интеллектуальная обслуга понятия не имели о следующем, очень важном. Не ограниченность ресурсов, которую по заказу своих хозяев педалировали авторы «Пределов роста», стоит на пути экономического роста в капиталистическом обществе, а нечто другое. Это нечто — превышение концентрации доходности капитала над уровнем роста экономики.
Очень хорошо в своей работе «Капитал в XXI веке» это показал Тома Пикетти. Поскольку тенденция к превышению концентрации доходности капитала над уровнем роста экономики усиливалась в последней трети ХХ века, то и экономический рост становился всё более медленным, а напёрсточники от науки из «Римского клуба» выдали это за исчерпание природных ресурсов планеты. Природные ресурсы действительно имеют тенденции к исчерпанию, но экономический рост тормозился, прежде всего, в связи с законами развития капиталистической системы. И вот именно эти законы, эту причину торможения «Римский клуб» пытался прикрыть, сведя всё дело к исчерпанию ресурсов.
В начале XXI века тенденция, о которой писал Тома Пикетти, достигла фантастической силы, экономический рост предельно замедлился, и мировая верхушка устами Швабов и пришедших на смену «римлянам» давоссцев заблажила о катастрофе. То есть, если не перейти к реализации «зелёной» и цифровой повесток, всё — конец. «Пределы роста» ясно указывали, человечество должно сменить развитие по экспоненте, характерное для XVIII–XX вв. (я подчёркиваю слово «должно») на развитие по асимптоте. Это я пользуюсь своими терминами. То есть, по сути, должно вернуться к доиндустриальному, докапиталистическому ритму развития. И хотя в докладе «Пределы роста» ещё не использовался гадкий термин «устойчивое развитие» — официально этот неомальтузианский слоган активно войдёт в обиход в 90-е годы — по сути, все доклады «Римскому клубу», начиная с первого, имеют в виду именно так называемое «устойчивое развитие».
В 2002 году на Западе была опубликована, а у нас была переведена через 10 лет, работа, которая называлась «Пределы роста: 30 лет спустя». В ней Медоуз, автор группы, которая писала первый доклад «Римскому клубу», и его коллеги открыто признают тот факт, что с самого начала они имели в виду устойчивое развитие. И пишут о том, что нужно понимать под этим. «30 лет, — пишут они, — мы говорили и работали ради перехода к устойчивому развитию. Революционный переход к устойчивому развитию — это умеренный образ жизни, то есть меньше потреблять и меньше рожать».
Отсюда со всей очевидностью прочерчивается прямая линия от проектов «Римского клуба» к антигуманным, человеконенавистническим проектам Шваба, Харари и им подобным. Но начало было положено «Римским клубом», исходно акцентировавшим необходимость сократить население планеты.
Вот что писал по этому поводу Аурелио Печчеи, цитирую: «Чрезмерный рост населения, обусловленный положительной для темпов прироста обратной связью, — явление недавнего времени, результат снижения смертности. Есть только два способа исправить возникший дисбаланс. Либо снизить темпы прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти». (Обратите внимание! «Либо позволить уровню смертности снова возрасти».)
Разумеется, Печчеи не говорит в лоб о необходимости увеличить смертность, как это делал покойный герцог Эдинбургский, муж Елизаветы II. В качестве одного из руководителей зловещего общества защиты «Дикой природы» WWF*, он откровенно и не раз говорил, что «в следующей жизни хотел бы вернуться на Землю смертоносным вирусом, чтобы в несколько раз сократить ставшее избыточным население планеты». Печчеи открывает «окно Овертона». Вопрос о принципиальной возможности увеличения смертности населения планеты поставлен и вброшен в информационное пространство, и не надо иллюзий.
* WWF — Всемирный фонд дикой природы: организация, признанная в России иноагентом и нежелательной на территории РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"экономический рост тормозился, прежде всего, в связи с законами развития капиталистической системы"
Всё откровенно написано у К.Маркса.
Он писал, что крах капиталистической системы произойдёт, когда условный капитализм не сможет захватывать рынки и расширятся. Последним пал СССР, все рынки тут же были поделены. Запад сделал слабый рывок за счёт поглощения восточного блока. И тут же наступила регрессия, на западе начались крахи банковских систем, падение экономических показателей, инфляция итд.. Капитализм первого мира преступил к леквидации нахальных конкурентом из третьего мира (РФ западом относиться к третьему миру) и "приглушение" стран второго мира. Но "первый мир" проигрывает эту войну Азии, которая стремительно развивается, вопреки экономическим войнам навязанных западом. Возник феномен- чем меньше ресурсов у "отсталых стран" (по версии запада) тем они быстрее развиваются. Трамп как олигарх США сейчас пытается одновременно ликвидировать экономику Китая, ЕС и нагнуть РФ на поставку дармовых ресурсов в обмен видимо уже не пустых бумажек долларов, а прсото обещания "на будущее". Россия все 35 лет после развала СССР сдерживалась искусственно от начала пятого технологического уклада. Этим занималась команда Патриция. Он не спаситель России, он наш могильщик. Он ликвидировал всё, что могло стать нашим будущим. По Марксу "наш" Патриций слуга международного кагала, ему даровали право на трон России, за проведение в РФ лже реформ и сдерживания развития страны.
Ну и бред, юноша! Я родился еще при Сталине. Пережил и время "репрессий", и разоблачение "культа", и перестройку, чтоб её организаторы со сковороды не слезали! Не было в СССР описываемого ужаса. Было, как всегда - и плюсы, и минусы. Кого-то сажали за колосок, но никто не умирал под забором, как при алкаше Ельцыне. А несправедливость была всегда - тогда - партийцы, сейчас - "бизнесмены". Так что не надо ля-ля...
Спросите ,господина Ткачева;
.
А зачем священослужители РПЦ,полоскали лжицы в спирту ,во время ковида,они это делали ,от веры в Бога,или от образованности ?
Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев во время проповеди в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах заявил, что источник всех бед в мире — образованные люди, передает The Moscow Times.
«Мы живем в это время, когда беда пришла давно уже. Беда пришла от образованных. От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как там другие всякие биологи, „болтологи“, всякие там экономисты. Адам Смит, там Дунс Скот», — сказал священнослужитель (видео он опубликовал на собственном канале на YouTube). По словам Ткачева, образованные люди «насытили весь мир теориями» о том, что человек может жить без бога, и что «главное в человеке — это экономика и телесное здоровье».
Священник отметил, что среди ученых есть и верующие, однако «в академиях наук — в Российской академии наук, во Всемирной академии наук, во Французской академии бессмертных большинство из них составляют безбожники». Ткачев подчеркнул, что эти люди «верят в математику, а в Иисуса Христа не верят». «Они верят в высшую математику, а высшую мудрость христианскую — знать даже не хотят. Поэтому если ум твой отказывается богу поклониться, то самое лучшее в тебе стало источником гордости и погибели», — подытожил он.
Сокращение населения войнами или вирусами - жестокий способ, допустимый в крайних случаях. Но законодательно-принудительное ограничение рождаемости в перенаселённых и дотационных странах и группах населения - это реально и этично.
Критериями могут быть достойный человека уровень жизни и экологический след.
Например, если к-н страна вместо развития своей экономики и улучшения жизни граждан, только клянчит деньги и экспортирует биомусор, который размножается в развитых странах.
Или если к-н страна загрязняет нашу планету больше, чем другие, и не развивает экологически-чистые технологии.
Тогда, на международном уровне (в ООН), нужно добиваться принятия законов "в одной семье один ребёнок", принудительной стерилизации маргинальных слоёв населения и т.д.