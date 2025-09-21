На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения

Андрей Фурсов: «Вопрос о принципиальной возможности увеличения смертности населения планеты поставлен и вброшен в информационное пространство, и не надо иллюзий»

«Римский клуб» был создан в 1968-м году. Формально его создали три человека. Это Александр Кинг, Великобритания; Аурелио Печчеи, который представлял Ватикан, а также южно-немецкие и северо-итальянские элиты; и Джермен Гвишиани (точнее, Дзермен, Дзержинский-Менжинский). Гвишиани был зятем Косыгина и сыном единственного заместителя Берии, которого не расстреляли, а сняли погоны и ордена. Вот эти три человека создали «Римский клуб». И «Римский клуб» был одним из средств проникновения советской номенклатуры, когда во второй половине 60-х годов она де-факто отказалась от рывка реального строительства коммунизма (в идеологии, конечно, об этом никто не сказал) и начала интегрироваться в капиталистическую систему.

Организационных способов интеграции было два. Это структура «Сеть», она же «Фирма» Питовранова. И второе — это «Римский клуб». И начав интеграцию в капиталистическую систему по линии «Римского клуба», «Фирмы» советские верхи не только уступали стратегическую инициативу, но ещё и обесценивали в глазах противника то, что имели, и самих себя. Я уже не говорю о том, что подписываясь под проекты «Римского клуба», все конкурирующие между собой группы высшей партноменклатуры, все кланы, начинали работать на чужой интерес. А насколько он чужой, хорошо видно по содержанию двух первых докладов «Римскому клубу», о которых мы сейчас поговорим.

Эти доклады: 72-го года «Пределы роста» и 74-го «Человечество у поворотного пункта» (в другом переводе «Человечество на распутье»). Одни говорят об этих докладах как о заведомой афере, другие — об ангажированности авторов. В любом случае эти доклады писались под определённый заказ. Подготовка первого доклада началась в 69-м году по модели Форрестера «Мир-1», её результаты увидели свет 1971 г в книге «Мировая динамика» / «World Dynamics». Руководство написанием первого доклада «Римскому клубу» Форрестер уступил своему помощнику Медоузу и его команде. Они проанализировали мировую ситуацию по 5-ти параметрам (только по 5-ти): демография, невозобновляемые ресурсы, структуры власти и формы правления, НТП и насилие в мире. И авторы доклада чеканили: «Если нынешний экспоненциальный рост промышленного производства и народонаселения сохранится, то в ближайшие 100 лет человечество будет ввергнуто в глобальную катастрофу».

В том же 72-м году был опубликован документ «Комментарии к „Пределам роста“». Он был подготовлен группой под руководством Печчеи и Кинга. Эти два человека и были создателями «Римского клуба». Так вот, группа авторов, которые написали «Комментарии к „Пределам роста“», солидаризировались с выводами. И хотя в последующих докладах сверхалармистская, если не истеричная («Шеф, всё пропало! Гипс снимают! Клиент уезжает!»), точка зрения была немного смягчена, тем не менее 12 лет спустя, в 1984 году, Печчеи повторил выводы «Пределов роста», во-первых, в статье «Мировой порядок к концу века», которая была опубликована в журнале «Футюрибль». И во-вторых, в продиктованной за несколько часов до смерти статье «Римский клуб. Повестка дня на конец столетия».

Итак, главный вывод первого доклада «Римскому клубу»: человечество в своём развитии достигло пределов экономического роста; оно должно перестать фетишизировать экономический рост, поставить под контроль рост населения и использование природных ресурсов, преодолеть неуправляемость этого процесса и сокращать потребление постепенно. Это всё, о чём сейчас пишет Шваб.

Кто может организовать этот процесс, согласно авторам доклада? Только наднациональные, надгосударственные органы управления. Позднее этот тезис был сформулирован так, весьма витиеватым образом: «Вывести принцип активной солидарности с национального и регионального уровня на глобальный. Найти пути и способы реализации на основе этого принципа, новых институтов политики и стратегии. И первый шаг здесь — объединение сил и способностей Запада и Востока». Под «Востоком» имеется в виду не Восточная Азия, а мир социализма.

Здесь возникает вопрос. Но ведь есть ООН… Чем ООН не устраивает? А тем не устраивает, что система ООН — это система национальных государств. А нас-то пытаются убедить в необходимости наднационального, надгосударственного органа, который подозрительно напоминает мировое правительство. И советское руководство это покушение на суверенитет, в том числе на свой, советский, проглотило. Не шибко сильные в политэкономии советские руководители и их интеллектуальная обслуга понятия не имели о следующем, очень важном. Не ограниченность ресурсов, которую по заказу своих хозяев педалировали авторы «Пределов роста», стоит на пути экономического роста в капиталистическом обществе, а нечто другое. Это нечто — превышение концентрации доходности капитала над уровнем роста экономики.

Очень хорошо в своей работе «Капитал в XXI веке» это показал Тома Пикетти. Поскольку тенденция к превышению концентрации доходности капитала над уровнем роста экономики усиливалась в последней трети ХХ века, то и экономический рост становился всё более медленным, а напёрсточники от науки из «Римского клуба» выдали это за исчерпание природных ресурсов планеты. Природные ресурсы действительно имеют тенденции к исчерпанию, но экономический рост тормозился, прежде всего, в связи с законами развития капиталистической системы. И вот именно эти законы, эту причину торможения «Римский клуб» пытался прикрыть, сведя всё дело к исчерпанию ресурсов.

В начале XXI века тенденция, о которой писал Тома Пикетти, достигла фантастической силы, экономический рост предельно замедлился, и мировая верхушка устами Швабов и пришедших на смену «римлянам» давоссцев заблажила о катастрофе. То есть, если не перейти к реализации «зелёной» и цифровой повесток, всё — конец. «Пределы роста» ясно указывали, человечество должно сменить развитие по экспоненте, характерное для XVIII–XX вв. (я подчёркиваю слово «должно») на развитие по асимптоте. Это я пользуюсь своими терминами. То есть, по сути, должно вернуться к доиндустриальному, докапиталистическому ритму развития. И хотя в докладе «Пределы роста» ещё не использовался гадкий термин «устойчивое развитие» — официально этот неомальтузианский слоган активно войдёт в обиход в 90-е годы — по сути, все доклады «Римскому клубу», начиная с первого, имеют в виду именно так называемое «устойчивое развитие».

В 2002 году на Западе была опубликована, а у нас была переведена через 10 лет, работа, которая называлась «Пределы роста: 30 лет спустя». В ней Медоуз, автор группы, которая писала первый доклад «Римскому клубу», и его коллеги открыто признают тот факт, что с самого начала они имели в виду устойчивое развитие. И пишут о том, что нужно понимать под этим. «30 лет, — пишут они, — мы говорили и работали ради перехода к устойчивому развитию. Революционный переход к устойчивому развитию — это умеренный образ жизни, то есть меньше потреблять и меньше рожать».

Отсюда со всей очевидностью прочерчивается прямая линия от проектов «Римского клуба» к антигуманным, человеконенавистническим проектам Шваба, Харари и им подобным. Но начало было положено «Римским клубом», исходно акцентировавшим необходимость сократить население планеты.

Вот что писал по этому поводу Аурелио Печчеи, цитирую: «Чрезмерный рост населения, обусловленный положительной для темпов прироста обратной связью, — явление недавнего времени, результат снижения смертности. Есть только два способа исправить возникший дисбаланс. Либо снизить темпы прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти». (Обратите внимание! «Либо позволить уровню смертности снова возрасти».)

Разумеется, Печчеи не говорит в лоб о необходимости увеличить смертность, как это делал покойный герцог Эдинбургский, муж Елизаветы II. В качестве одного из руководителей зловещего общества защиты «Дикой природы» WWF*, он откровенно и не раз говорил, что «в следующей жизни хотел бы вернуться на Землю смертоносным вирусом, чтобы в несколько раз сократить ставшее избыточным население планеты». Печчеи открывает «окно Овертона». Вопрос о принципиальной возможности увеличения смертности населения планеты поставлен и вброшен в информационное пространство, и не надо иллюзий.

* WWF — Всемирный фонд дикой природы: организация, признанная в России иноагентом и нежелательной на территории РФ.