«Запрещенные барабанщики» провели поклонников по дорогам войны

Концертная презентация диска военных песен «Запрещенных барабанщиков» «Живой» состоялась в «Мумий Тролль баре» 8 мая

«Запрещенные барабанщики» не так уж часто оказываются в эпицентре информационных поводов. Но тем весомее эти поводы. Два года назад группа сыграла необычный концерт в честь своего 20-летия на постаменте монумента «Рабочий и колхозница» и проехалась с юбилейным туром по стране. Впечатления от этих гастролей вдохновили группу на создание альбома военных песен — уже второго в их дискографии.

В условиях почти полного отсутствия громких концертов в столице на майских каникулах выступление «Запрещенных барабанщиков» прямо накануне Дня Победы воспринималось настоящим глотком свежего воздуха. Ну, или затяжкой крепкой армейской махорки — кому что больше по душе (тем более, песня «Давай закурим» в программе тоже была»). Поклонникам «ЗБ» со стажем вспоминалось, как ровно 13 лет назад коллектив устраивал презентацию предыдущего «фронтового альбома», почти здесь же — на соседнем Арбате.

Первым делом «Запрещенные барабанщики» провели поклонникам по конкретным локациям на дорогах войны — братской Сербии («Ko to kaze, Ko to laze»), непокорной Украине («Пiсня про Днiпро») и, разумеется, их родному Ростову-на-Дону («Ростов-город, Ростов-Дон»). Допев последнюю из них, Виктор Пивторыпавло не забыл передать привет землякам, прежде, чем завернуть на «Сторонку родную». Привычно сдержанный вокалист использовал и некоторые театрализованные припевы. Например, на строчках «там мне выпала награда — два железных костыля» он ненадолго присел.

«Шахтерский характер» помог «Запрещенным барабанщикам» окончательно завладеть вниманием зала. Казалось, под эту лирическую песню сердца зрителей оттаивали — даже несмотря на угольную пыль повседневной суеты. А уж психоделические клавишные партии в песне «Живой» и вовсе вгоняли транс.

Отыграв обязательную программу, «Запрещенные барабанщики» рьяно взялись за произвольную. Да-да, она именно такой и была без всяких скидок, ведь играли музыканты по вдохновению, а не по сет-листу, с которым программа концерта особо и не совпадала. С диска «Нас не трогай» были сыграны «Два Максима» и «Партизанская борода». Авторская программа включала «Пражскую весну», под которой на словах «здесь как раз служил мой батя в 68-м году» Пивторыпавло сбросил пиджак, давая понять, насколько жарко было тогда на чешских улицах. «Маму Зузу» клуб распевал хором, а под «Куба рядом» некоторые парочки отплясывали замысловатые латиноамериканские танцы.

Виктор Пивторыпавло призывал зрителей делать заказы, но сам раз за разом предлагал свои варианты развития событий - «Семицветик», «Если завтра война», «Про животных»… Вопреки просьбам, «негра убивать» на сей раз все же не стали, ведь День Победы — праздник мира и созидания. Зато на закуску зрителей ждал настоящий эксклюзив - «Ангел» группы «Пекин Роу-Роу».