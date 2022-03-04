Глеб Самойлов и The Matrixx, 11 марта, «ГлавКлуб»

14:53 4.03.2022

11 марта Глеб Самойлов и The Matrixx выступят в московском «ГлавКлубе»!

Вас ждёт поистине грандиозное шоу – лучшие песни за 12 лет существования коллектива и самые любимые хиты культовой «Агаты Кристи»!

Группа, созданная Глебом Самойловым и Дмитрием «Снэйком» Хакимовым в далёком 2010-м году в наступающем 2022-м отметит уже дюжину лет на музыкальном Олимпе. За эти годы «Матрица» отыграла сотни концертов не только в России, но и в США, Канаде, странах Европы и СНГ, выпустила 6 студийных альбомов и EP, подарив своим поклонниками десятки хитовых и горячо любимых композиций. Для концерта группа готовит уникальную программу, состоящую не только из «нетленок» The Matrixx и «Агаты Кристи», таких как «Никто не выжил», «Здравствуй», «Ковер-вертолет» и «Опиум для никого», но и всеми любимых более редких композиций «Агаты»: «Я буду там», «Трансильвания», «Странное Рождество», «Ни там, ни тут» и других.

Каждый концерт Глеба Самойлова и The Matrixx по-своему неповторим и уникален, но 11 марта всех гостей ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу, полное сюрпризов! Такой концерт точно нельзя пропустить, ведь будет по-настоящему эпатажно, громко, дерзко и горячо!