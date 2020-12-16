Кавказские Минеральные Воды: от «русского Баден-Бадена» к крупнейшему бальнеокурорту страны

13:19 16.12.2020

На воды: путешествие по следам имперской аристократии, советской номенклатуры и творческой элиты

Бальнеологический туризм – едва ли самый ранний тип массового отдыха. Когда на горных лыжах катались единицы, а появляться на пляжах и вовсе считалось дурным тоном, путешественники выезжали «на воды» – в Баден-Баден, Карловы Вары или Бат.

В начале XIX века Российская Империя ответила Европе рескприптом «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Так началась история КВМ в качестве любимого места отдыха аристократии, номенклатуры, творческой интеллигенции и диссидентов.

Насыщенную взлетами и падениями, ее не прервали ни эпидемия чумы, ни национализация, ни Великая Отечественная война. А уходящий 2020-й, взявший курс на внутренний туризм, не оставил никаких сомнений: «на воды» – это сюда.

Зачем, когда и куда именно ехать, нам рассказали эксперты одной из старейших компаний на туристическом рынке Coral Travel.

Пятигорск: Бештау, Провал и «лермонтовские места»



Точкой отчета российской курортологии стал Пятигорск. Именно здесь, на склонах Бештау, возникло первое бальнеологическое общество, базу которого составляли около 40 питьевых источников. Сегодня же в Пятигорск приезжают не только за водой, но и в поисках «южной» архитектуры, по следам героев «Двенадцати стульев» и произведений Лермонтова.

Фото с сайта coral.ru

Освежить школьную программу можно просто прогуливаясь по городу: дорога непременно выведет путешественника к домику писателя или месту его последней дуэли.

Когда экскурсионный минимум будет выполнен, стоит вновь переключиться на природные достопримечательности курорта и посвятить пару дней терренкурам, прогулке к озеру Провал и простому, но очень действенному наслаждению свежим горным воздухом.

Ессентуки: лечебная грязь, Курортный парк и крупнейшая в Европе питьевая галерея



В отличие от Пятигорска, расцвет Ессентуков пришелся на позднесоветское время, и богатым туристическим прошлым курорт похвастаться не может. Впрочем, это скорее плюс: отдохнуть удастся в том числе и от людей. Гостей готовы принять и разместить 27 санаториев, где в качестве all-inclusive предлагается лечение и питание.

С развлечениями несколько сложнее: живописный Курортный парк, грязилечебница имени Семашко и галереи культовых источников № 4 и № 7 занимают исчерпывающую часть программы. Но и едут в Ессентуки не за громкой музыкой, а, скорее, в поисках уединения. С этим у курорта все в порядке.

Фото с сайта atorus.ru

Кисловодск: Шаляпин, «Нарзан» и Храм воздуха



Тем, кто привык к «столичному» размаху, прямая дорога в Кисловодск: именно здесь сосредоточена культурная жизнь КМВ. Так сложилось исторически: на рубеже XIX-XX веков в Кисловодске собирался весь цвет Петербурга и Москвы.

Случалось и так, что комнат на всех не хватало. В результате один и тот же модерновый особняк в разные годы делили Федор Шаляпин и Сергей Прокофьев. Сегодня он известен как «Дача Шаляпина» и является одним из символов города. Компанию ему составляют Кисловодский парк, где расположен Храм воздуха, грот Лермонтова и многочисленные нарзанные источники.

Фото с сайта nash-kislovodsk.ru

Железноводск: ил озера Тамбукан, горы и – да - вода



«Железноводск – мой любимый угол на Кавказских Водах. Он лежит в лесной долине между Бештау, Железной и Змейкой. Дикая прелесть и свежесть этого места, с его зеленой тенью, дают отдых после Пятигорска, палимого солнцем», – писал о городе Николай Огарев.

За 200 лет ситуация немного изменилась, и из пригорода Пятигорска Железноводск превратился во вполне самодостаточный курорт, который сравнивают с курортами Средних Альп. С поправкой на то, что лечат здесь сульфидной иловой грязью озера Тамбукан, а названия окрестных вершин привычны и понятны.

Фото Serg8886 с сайта ru.wikipedia.org