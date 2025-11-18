Сергей Высокосов и НИЛ-62 (с участием Наталии Медведевой) «Ведьмы» (2CD)

Исполнитель: Сергей Высокосов и НИЛ-62, Название: «Ведьмы», Стиль: рок, Год: 2025

Сергей «Боров» Высокосов — крайне многогранный и всякий раз как бы ускользающий от определений гитарист. Участие в «Коррозии металла» - лишь одна из его ипостасей. Есть еще провокационный «Трибунал Наталии Медведевой», импровизационный «НИЛ-62» и напалмовый Boroff Band, к которому иногда присоединялся ретивый схимонах Илия (Ретинский). Все эти проявления сошлись в «Последнем лете XXI века» и «Звериной лирике» той же Медведевой.

Иногда становится интересно, а из какого же ствола произрастают все эти ветви? Ответ на этот вопрос дают двухдисковые камлания музыканта — неукротимый поток, из которого наверняка оформлялись позже более структурированные замыслы, но только не здесь. Первый диск содержит два огромных трека, которые так и называются - «Ночные бдения» с нумерацией 1 и 2. Записывались все эти наброски на студии перкуссиониста Михаила Соколова на Октябрьском поле с его же участием. Гитара Борова то ударяется в какую-то меланхолию, то набирает ход, а все вокруг сыпется, как пиксели в тревожном сне перед пробуждением.

Первый трек на CD-2 представляет редкую возможность оценить «НИЛ-62» в деле, Выступление андеграудного проекта состоялось в таком же богемном клубе - «Живой уголок», которым рулил издатель Егора Летова Евгений Колесов. Тут уже даже главное не гитара, а клавишные Германа Ольшука — одновременно болотистые и футуристические, будто у упавшего в чащобе метеорита оказался внезапный пассажир с музыкальным образованием. Иногда синтезатор устраивает подражание пению птиц, что кажется каким-то колдовским мороком.

Но слушателя, видимо, таким манером готовят к последнему треку - «Ведьмы» с участием Наталии Медведевой, записанной в мастерской пары на «Комсомольской». «Ночная певица» сначала здесь усыпляет нашу бдительность, с подкупающей вежливостью предлагая Борову: «Сережа, играй, что-нибудь, пожалуйста». Но когда тот начинает раскочегариваться, Наталия Медведева устраивает настоящий мистико-эротический шабаш, как бы побуждая поменять в своей фамилии местами две буквы — М и В.

Релиз «Ведьмы» выпущен «Выргородом» в составе антологии редких записей Сергея Высокосова в трех частях. Предисловие к нему, напечатанное на оборотной стороне впечатляющего буклета-плаката написала Рада Анчевская, которая и сама знает толк в ведьмовских аспектах творчества.