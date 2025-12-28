Россия выделила 9 млрд долларов на строительство АЭС в Турции

Министр энергетики Турции сообщил, что Россия выделила дополнительные $9 млрд на строительство первой турецкой АЭС «Аккую», которую «Росатом» возводит в средиземноморской провинции Мерсин, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на Reuters.

Проект реализуется по соглашению 2010 года, его первоначальная стоимость оценивалась в $20 млрд, а запуск планировался на 2025 год, однако сроки были сдвинуты. Новое финансирование, как ожидается, будет освоено в 2026–2027 годах. Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее заявил, что корпорация рассчитывает ввести станцию в эксплуатацию в 2026 году, несмотря на сложности, вызванные санкциями, включая сбои в платежах и поставках.

Параллельно Турция ведет переговоры с другими странами о строительстве АЭС в дополнительных регионах, а также обсуждает с Саудовской Аравией проекты в сфере солнечной энергетики.

  1. 29.12.2025, 00:14
    Гость: Жеглофф

    Чтобы чего-л продать - надо сначала это чего-то построить... А для этого нужны деньги.

  3. 28.12.2025, 23:10
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Никто и не просит раздавать ,
    .
    Возмещать хотелки Кремля,за счет роста тарифов в самой РФ,вот чем все обернется,вся эта "геополитмка"Кремля.
    .
    Это-же надо додуматься за счет бюджета РФ ,строить АЭС в стране НАТО ,а населению России впаривать что РФ, воюет со всем НАТО!

  5. 28.12.2025, 22:51
    Гость: русский

    Я всегда считал, что при продаже чего-л. за товар платит покупатель, а не продавец.

