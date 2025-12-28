Россия выделила 9 млрд долларов на строительство АЭС в Турции

12:55 28.12.2025

Министр энергетики Турции сообщил, что Россия выделила дополнительные $9 млрд на строительство первой турецкой АЭС «Аккую», которую «Росатом» возводит в средиземноморской провинции Мерсин, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на Reuters.

Проект реализуется по соглашению 2010 года, его первоначальная стоимость оценивалась в $20 млрд, а запуск планировался на 2025 год, однако сроки были сдвинуты. Новое финансирование, как ожидается, будет освоено в 2026–2027 годах. Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее заявил, что корпорация рассчитывает ввести станцию в эксплуатацию в 2026 году, несмотря на сложности, вызванные санкциями, включая сбои в платежах и поставках.

Параллельно Турция ведет переговоры с другими странами о строительстве АЭС в дополнительных регионах, а также обсуждает с Саудовской Аравией проекты в сфере солнечной энергетики.