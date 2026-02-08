В Белгороде начали принимать заявки на перемещение жителей в другие регионы

23:47 8.02.2026

Администрация Белгорода начала принимать заявки на перемещение жителей города в другие регионы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах.

«Отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров — те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы»— цитирует Гладкова «Коммерсант».

«Мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы»,— отметил глава региона. Он добавил, что прорабатывает вопрос с губернаторами других регионов.

Вечером 7 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате были повреждены «объекты критической энергетической инфраструктуры», сообщал Вячеслав Гладков. В городе были запущены резервные источники снабжения электроэнергией. Около 80 тыс. человек остались без теплоснабжения, около 3 тыс. человек — без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии. Ситуация с восстановлением теплосетей в Белгороде «предельно сложная», сказал мэр города Вячеслав Демидов.