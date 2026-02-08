В Белгороде начали принимать заявки на перемещение жителей в другие регионы

Администрация Белгорода начала принимать заявки на перемещение жителей города в другие регионы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах. 

«Отправка многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров — те категории, которые требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы»— цитирует Гладкова «Коммерсант».

«Мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы»,— отметил глава региона. Он добавил, что прорабатывает вопрос с губернаторами других регионов.

Вечером 7 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу. В результате были повреждены «объекты критической энергетической инфраструктуры», сообщал Вячеслав Гладков. В городе были запущены резервные источники снабжения электроэнергией. Около 80 тыс. человек остались без теплоснабжения, около 3 тыс. человек — без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии. Ситуация с восстановлением теплосетей в Белгороде «предельно сложная», сказал мэр города Вячеслав Демидов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2026, 01:03
    Гость: Страна,

    имеющая ядерное оружие, не имеет права допускать таких действий со своими гражданами.

  2. 09.02.2026, 00:32
    Гость: Иранец

    Это очень плохо для престижа России , я не думаю что всё это входило в план СВО, жаль простых людей везде .

  5. 09.02.2026, 00:17
    Гость: Ceburec

    Дожили...Не лучше ли было раздолбить тот Харьков-откуда идут обстрелы.А заодно и Жешув-откуда везут американские ракеты?!

Все комментарии (6)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Без кэша не обойтись: «безналичный рай» может быстро превратиться в ад, особенно, если свет гаснет
Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России
© KM.RU, Алексей Белкин
Киеву за Донецк: усугубление разлома
Путин поручил снизить инфляцию до пяти процентов в 2026 году
Избранное
«Россия, пошедшая на соглашение в Хасавюрте, на деле спасовала перед сворой воинствующих русофобов и террористов»
negative zero, GROMOBOY, MONOLOG METRO «Ронин» (интернет-сингл)
Робокот «Питер Петтигрю» (интернет-сингл)
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
Владимир Кузьмин «Десять новых песен о любви» (винил)
Кукишъ «Чернь» (компакт-кассета)
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
«Ундервуд», 24 января, VK Gipsy
KOFE «Белый» (интернет-релиз)
«Блоги запестрели сообщениями о северокорейских добровольцах, которые готовы сражаться вместе с Россией за Донбасс»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации