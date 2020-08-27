«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея

19:50

Алена Апина обратилась к подписчикам с просьбой поддержать акцию, посвященную нашим соотечественникам, незаконно удерживаемым в ливийской тюрьме уже более года

Как и многие медийные лица, «футболку СОСмыслом» в поддержку Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана надела известная певица Алена Апина. Она рассказала подписчикам о тяжелой судьбе социологов, которые более года назад попали в ливийскую тюрьму без объяснения причин и предъявления обвинений.

«Многим людям в наше время нужна помощь. Но больше всего в ней нуждается наш российский социолог Максим Шугалей. Прямо сейчас его силой удерживают в ливийской тюрьме и неизвестно, что с ним там происходит», - объяснила певица.

Российские дипломаты уже много месяцев безуспешно борются за жизнь и свободу наших сограждан, однако пока это не дает нужного эффекта. Здесь, в России социологов и их семьи решили поддержать челленджем, который набирает обороты. Звезды и обычные люди распространяют историю Шугалея в соцсетях с хештегом #русскиенесдаются.

Также, чтобы вызвать международный отклик, уже было снято два художественно-документальных фильма под названиями «Шугалей» и «Шугалей 2».

«Родные и друзья бьют тревогу и просят помочь ему. Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда. Пусть каждый знает, что русские своих не бросают!», - написала Алена на своей страничке в Инстаграм.



