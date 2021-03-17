30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас

Как же получилось так, что большинство проголосовало за сохранение СССР, а результат оказался обратным? Ответ заложен в вопросе референдума

Ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум за сохранение Советского Союза, но несмотря на большинство голосов, к концу года СССР прекратил свое существование. По результатам того референдума за сохранение СССР проголосовали 113 млн 512 тыс. 812 человек (77,85%), против Союза высказались 32 млн 303 тыс. 977 граждан (22,15%).

2 млн 757 тыс. 817 бюллетеней (1,86%) оказались недействительны. Явка составила 185 млн 647 тыс. 355 человек (80,03%). Почему власти не учли мнение народа и как уничтожались основы Советского государства задолго до марта 1991 года?

До сих пор 17 марта 1991 года – это историческая загадка, как же получилось так, что большинство проголосовало за сохранение СССР, а результат оказался обратным? Парадокс, но эпоха "демократии" в России началась с игнорирования итогов законно прошедшего референдума.

Дьявол к тому же кроется в деталях – формулировка в скопе вопросов, выдвинутых на IV Съезде народных депутатов СССР, могла поставить в тупик из-за неоднозначности. Ведь после понятного "согласны ли вы на сохранение Советского союза" стояло дополнение – "на новых основаниях". Людей спрашивали – выступаете ли вы за сохранение СССР как "обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности"?

Ответ заложен в вопросе, как при любой грамотной манипуляции – то есть перестроечные власти, устроившие референдум, подспудно или даже откровенно внушали жителям страны, что ранее равноправия республик не было, прав и свобод не существовало, а также здесь кроется намек на дискриминацию по национальному признаку, чего в СССР по определению быть не могло.

Да и за мелочами мы упускаем главное – как вообще мог возникнуть такой вопрос, когда у граждан страны спрашивают, согласны ли они сохранить свою собственную страну? С одной стороны абсурд, с другой – исторический прецедент. Собственно, в государстве, где власти задают такой вопрос, остальные отпадают сами собой.

Возможен ли был такой референдум во время войны при Сталине, например? Или пусть даже при Хрущеве, который громил Сталина и вещал о свободах? Ладно, СССР, возможно ли (тогда или сейчас) поставить на голосование вопрос о сохранении государства США в самих США или какой-либо другой стране с каким угодно политическим устройством? Вообще-то в нашей реальности это называется сепаратизмом и в любом государстве мира такие вопросы имеют серьезные последствия. Но что предъявишь самой власти, которая и устроила референдум?

"Эта ситуация с голосованием, на самом деле, была частью плана по развалу Советского Союза, – комментирует историк спецслужб Александр Колпакиди политическую подоплеку в беседе с Накануне.ru. – Самое страшное на тот момент уже случилось. Медленно, но неуклонно с середины 80-х годов разрушали все подпорки, которые существовали для единства страны".



Фото с сайта ss69100.livejournal.com

Союз нерушимый...



Есть и другая точка зрения – что референдум был последней отчаянной попыткой спасти Советский Союз, ведь страну штормило уже не первый год, в этом преуспела команда Горбачева и его идеолога Яковлева, который поощрял сепаратистские настроения, и разговоры о выходе из СССР в некоторых республиках перешли в конкретные действия.

Как говорит доктор исторических наук Вячеслав Тетекин, здесь первую скрипку играла интеллигенция в союзных республиках, которая пропагандировала и через СМИ в том числе мысль, что если бы всем разделиться, то жизнь была бы лучше.

"Затем в России по инициативе псевдодемократических сил, на самом деле прозападных, которые группировались вокруг Ельцина, продвигалась идея, что если Россия перестанет снабжать нефтью все остальные республики, то мы заживем, как Катар или ОАЭ. В Прибалтике говорили, что если бы они не были в составе Советского Союза, то жили бы, как в Дании. Подогревала эти разговоры московская интеллигенция", – рассказывает Вячеслав Тетекин.

Именно эти силы подобрали под себя крупные СМИ и приводили народ в смущение, никто толком не понимал, разделение это хорошо или плохо? И проведение референдума должно было вернуть интеллигенцию с небес на землю – им хотели противопоставить мнение большинства. По мнению Вячеслава Тетекина, если бы не роль столичной интеллигенции (не только Москвы, но и Санкт-Петербурга), то проголосовавших за сохранение СССР было бы еще больше, именно жители мегаполисов агитировали и голосовали против.

Но результат в любом случае был убедительным, говорит известный российский адвокат Дмитрий Аграновский, народ высказался "за" сохранение СССР.

"Конечно, изгалялись над этими формулировками, но никакого значения это не имело, и никто искаженно вопросы не воспринимал. Все прекрасно понимали, что это референдум "за" сохранение Советского Союза или "против". Поэтому все и побежали рядами и колоннами, потому что мы все хотели, чтобы страна была сохранена. В жизни все гораздо проще, проголосовали "за" сохранение Советского Союза, через некоторое время люди, от которых зависело принятие решений, посчитали, что им выгоднее предать народ и распустить СССР. Никаких законных оснований для этого не было абсолютно", – сказал Дмитрий Аграновский.



Фото из социальных сетей

Начало конца



Не референдум решил судьбу Советского Союза, уверены эксперты, а ликвидация КПСС, причем доведенной до такого состояния, что уже в 80-х там не осталось никого, кто мог бы противостоять разрушительным тенденциям "перестройки". Затем еще за несколько лет до референдума в аппарате ЦК запретили проводить партийные собрания. А ровно за год до референдума на третьем внеочередном съезде народных депутатов была ликвидирована 6-ая статья Конституции СССР, утверждающая главенство партии, еще одним гвоздем в крышку гроба СССР стало утверждение поста президента СССР, который занял Михаил Горбачев. По мнению историка Александра Колпакиди, это и было началом конца. А вы все еще думаете, что Ленин "заложил бомбу" под СССР?

"В чем была гениальность Ленина – он предоставил право на самоопределение народам, но пока существовала КПСС и статья 6-я Конституции СССР о том, что КПСС является руководящей, направляющей силой советского общества, которая существует для народа – никакие националистически настроенные элиты не могли развалить Советский Союз. Партия и была образована для того, чтобы этот процесс предотвратить. Но отмена 6-ой статьи в условиях той КПСС, которая была, ничего уже не значила. Сначала КПСС превратили в какой-то скелет, а затем просто убрали ее без особого сопротивления со стороны партии".

А после "уничтожения" партии Горбачев начал ликвидировать и социализм, даже задумался о референдуме по вопросу частной собственности на землю. Возможно, это была всего лишь попытка модификации строя по китайскому пути, но власти выпустили рычаги из рук и справиться с запущенными процессами уже не могли. Появились кооперативы, спекулянты обогащались, будущие олигархи почувствовали запах крови, пока это была одна капля, но для акул – это верный знак скорой наживы.

Все, что предпринималось с середины 80-х годов, носило откровенно переворотный характер, говорит в беседе с Накануне.ru член федерального совета "Партии Дела" Юрий Крупнов, а там, где главенствует революционная необходимость, никакие другие обстоятельства, тем более правовые, такие как итоги референдума, по сути, не имели никакого смысла:

"Запретили КПСС, которая, конечно, была не партией в нынешнем смысле, а государство-образующей скрепой, как бы к ней ни относились, в этом смысле это примерно то же самое, что сегодня, например, распустить МВД, Следственный комитет, ФСБ и армию. Роспуск КПСС, по сути, означал то же самое. Революционная целесообразность, где все шло силовым методом – захват, отмена, роспуск. Конечно, на результаты референдума никто не обращал внимание".

"Очевидно, что все это происходило не само по себе, а под внешним управлением. Появлялись всевозможные западные организации, фонды, в республиках – землячества. В законодательстве убрали все подпорки и осталось только ликвидировать страну. Весь этот референдум был как мертвому припарка", – говорит Александр Колпакиди.

Экономика и искусственный дефицит



В это время в стране ощущались кризисные явления, но они были вполне естественными и гораздо более приемлемыми, чем постоянные кризисы при капитализме – ведь сейчас никто не говорит о смене власти, когда в очередной кризис вступает Европа или США, говорит Вячеслав Тетекин:

"Кризисные явления не определялись характером системы, а стратегическими ошибками руководства со стороны Горбачева, который был в известной степени авантюристом, который хотел решать все вопросы с наскока вместо тщательного, обоснованного, научного подхода. Он вогнал страну в кризис, создал проблемы, а потом начал обвинять социалистическую систему в том, что она не способна решить эти проблемы".

В основе падения экономики лежали крупные ошибки Горбачева, например, в погоне за популярностью резко подняли зарплаты, одновременно стерев грани между наличными и безналичными деньгами, объясняет эксперт.

"Взаиморасчеты между предприятиями осуществлялись в безналичной форме, а количество наличных денег в обороте у населения было разумно ограничено, когда же эта грань между наличным и безналичным расчетом была размыта, на рынок хлынули потоки ничем не обеспеченных денег, денег, не обеспеченных товарами. Товары сметали с полок, искусственно возник дефицит. Это не была диверсия, просто Горбачев был экономически неграмотным человеком и он породил проблему пустых полок", – говорит Вячеслав Тетекин.

Парад суверенитетов



Пять республик вообще саботировали референдум и проголосовали за независимость – это Армения, Грузия, Молдавия и прибалтийские республики. Наибольшее спокойствие сохраняла Средняя Азия, понимая преимущества жизни в едином государстве.

Долгое время в каждой республике по "свободному" радио объясняли, как их обкрадывают соседи – грузинам, что у них воруют русские и армяне, и наоборот, рассказывает историк Александр Колпакиди, то же самое было и в Прибалтике, так что нагнеталась истерия давно, но тут самое интересное, конечно, то, что первыми в парад суверенитетов отправились самые дотационные регионы.

"Поразительно, что именно эти пять республик сейчас оказались в ужасном состоянии, – констатирует Александр Колпакиди. – Интересно, что эти республики были самыми дотационными. О чем думали элиты в этих республиках? Они прекрасно знали, что их ждет. Молдавия сейчас на грани поглощения Румынией, Армения в кризисе, из которого нет выхода. Грузия тоже не в лучшем положении. Прибалтика на сегодняшний день потеряла уже четверть своего населения, их молодежь свободно может ехать в Центральную Европу и свободно работать в Германии на самых низкооплачиваемых местах, убирать дома и чистить туалеты. Нужны они там как ученые или профессура? А начинали с чего? С национальных гимнов, песни национальные появлялись, а сейчас что? Допелись".

Тем не менее даже в республиках, ушедших в глубокое отрицание СССР, находились силы, выступающие за сохранение статуса республики, например, Комитет национального спасения Литовской ССР за три месяца до референдума столкнулся в Вильнюсе со сторонниками независимой Литвы.

В январе 1991 года в Вильнюс вошли танки и десантные войска, был захвачен телецентр, кончилось все выводом советских войск. Из-за подобных событий советская власть в лице Горбачева стремительно теряла какой-либо авторитет. В стране начался экономический кризис и продолжался идеологический – "отмена" КПСС была только вишенкой на этом торте, тесто для которого замешали еще при Андропове. Судьба СССР была решена, а все остальное оказалось только противостоянием внутренних элит в борьбе за власть.

Не дай себя обреферендить



Референдум остается камнем преткновения и сейчас, критикуют его и те, кто ненавидят Советский Союз, мол, их хотели обмануть, чтобы они проголосовали за сохранение СССР, включив в коварный вопрос слова о правах человека и свободе слова, а сторонники Советского Союза считают обманутыми себя, ведь они голосовали за сохранение страны, которую затем просто распустили в Беловежской пуще. Все это вполне отражает сумбурную действительность горбачевского времени, атмосферу нездоровой эйфории в обществе от не случайно свалившихся свобод и полной дезориентации общества.

Референдум 1991 года проходил при усиленной агитации. Были и довольно "креативные" лозунги, например, такой: "Хочешь строить коммунизм - Голосуй за "обновизм". Или "Не дай Бог нам, братцы, сбрендить - Дать себя обреферендить!"

"Все утонуло в бесконечной череде событий – Горбачев все время выдвигал какие-то предложения, все время был шум, и в этом шуме пропало главное – смысл событий. Постоянные инициативы, предложения, и люди уже просто не понимали, что происходит.

"Свобода слова превратилась в свободу вранья, – рассказывает историк Александр Колпакиди об атмосфере, предшествовавшей референдуму. – Ликвидация социализма и советской власти, в результате – ликвидация страны и все это под веселый шум, рекламу, странные политические лозунги".

Тем не менее, результаты референдума показали, что большинство людей однозначно выступили за сохранение СССР, но их волю не собирались выполнять. В беседе с Накануне.ru российский адвокат Дмитрий Аграновский настаивает, что в любом случае то, что произошло далее, с юридической точки зрения просто полное игнорирование воли народа.

"Никаких "хитрых" формулировок там не было, был не очень удачно изложенный вопрос, но все его поняли совершенно четко – вы за сохранение Советского Союза или против. Именно так и голосовали люди. Люди проголосовали за сохранение Советского Союза, это с юридической точки зрения. А с человеческой точки зрения – это была страшная трагедия, для меня – это потеря моей Родины, переход к такому строю, который для большинства народа был неприемлем. Катастрофа. Причем не какая-то "геополитическая", но вполне конкретная катастрофа, потому что после этого стали рушиться предприятия, люди теряли работу, средства к существованию, теряли смысл существования. Дальше вы помните, что происходило – чудовищная смертность, бандитизм, эпидемия, самоубийства, трагедия для каждой семьи.

Отголоски этой трагедии никуда не денутся, с годами они будут только набирать свою силу, тогда мы оказались в положении проигравшей в войне страны, и теперь любые наши робкие попытки заявить о своих правах встречают яростное сопротивление – мы до сих пор остаемся для "мирового сообщества" страной, которая проиграла".