«Сентиментальный марш» («Ундервуд» и актеры к юбилею Б. Окуджавы), 8-9 мая, МХТ имени Чехова

«Сентиментальный марш» («Ундервуд» и актеры к юбилею Б. Окуджавы), 8-9 мая, МХТ

Концерты «Сентиментальный марш», приуроченные ко Дню Победы и столетию Булата Окуджавы, пройдут в МХТ имени Чехова 8 и 9 мая 2024 года

Со сцены группа «Ундервуд» исполнит такие песни юбиляра, как «Надежды маленький оркестрик», «Песенка о бумажном солдатике», «Полночный троллейбус», «Дежурный по апрелю» и другие. Актеры Константин Хабенский, Ульяна Глушкова, Елизавета Ермакова и Владислава Сухорукова прочтут стихотворения Булата Окуджавы, отрывки из воспоминаний самого поэта и его современников.

- В моем детстве и юности везде, в том числе и в моей семье, звучали песни Окуджавы, и я впитал их в себя. Но уже в период студенчества, исполняя эти песни, я чувствовал, что они по энергии имеют право существовать в другом регистре, - говорит Константин Хабенский. - Эта идея долго сопровождала меня, и однажды я поделился ею с ребятами из

«Ундервуда». Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. А теперь хотим проверить, насколько у нас это получилось.
Вокалист «Ундервуда» Максим Кучеренко признался, что скучает без песен Булата Окуджавы и желает, чтобы они заняли достойное место в современном музыкальном мире.

- Надо хорошее, доброе, талантливое слово не забывать, чтобы оно не утонуло в пучине истории, - вторит ему коллега по группе Владимир Ткаченко.
 

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