Кто тут в иноагенты крайний?

ФСБ опубликовала очень интересный документ, после прочтения которого возникают вопросы о свободе слова. Оказывается, теперь есть не защищаемые государством сведения, которые разглашать нельзя. Они не секретные, но… нельзя

Федеральная Служба безопасности опубликовала очень интересный документ. Поражающий одновременно как размытостью формулировок, так и темой. Впрочем, каждый может убедиться в этом самостоятельно.

Как видите, документ опубликован на официальном государственном портале, а значит, с момента публикации, то есть, с 30 сентября, вступил в силу.

Этот очень противоречивый и во многом непонятный документ является дополнением к Федеральному Закону №272 от 28.12.2012 года, так называемый "Закон Димы Яковлева".

Сейчас у многих возникнет вопрос, причем тут усыновление/удочерение российских детей американцами в частности и то, что написано в приказе?

Сироты здесь совершенно не при чем, все правильно. В Законе есть Статья 3, а в ней пункт 1, в котором значится вот такая формулировка:

"В соответствии с настоящим Федеральным законом деятельность некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и безвозмездно получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) Соединенных Штатов Америки или реализуют на территории Российской Федерации проекты, программы либо осуществляют иную деятельность, которые представляют угрозу интересам Российской Федерации, приостанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций".

Вот на основании этой формулировки, фактически зацепившись за заграничное финансирование, ФСБ издало документ, дополняющий сферу применения этого закона. Со всеми вытекающими последствиями.

Сам закон №272 совершенно не при чем, просто в нем содержится формулировка, на основании которой впоследствии и была разработана концепция "иностранных агентов". И вот теперь к закону существует дополнение, которое только усиливает абсурдность обеих документов. И, к сожалению, становится похоже на то, что именно на основании этих дополнений начнется цензурирование материалов. Естественно, с дальнейшими запретами, штрафами и прочими преследованиями.

Идем в приказ.

В приказе 61 пункт, в которых вроде бы рассказывается о том, за что можно сыграть в… не совсем иноагенты, но похоже. Что самое интересное – речь идет не об информации, которая является государственной тайной, нет. Речь идет об информации из открытых источников, но которая, попав к иностранцам, может угрожать безопасности государства.

Формулировка так себе, признаем. Открытый источник – он и в Африке открытый источник. Если в него просочилась гостайна – так это вопрос к тем, кто должен стоять на страже этой самой гостайны, но у нас речь идет совсем о другом.

У нас речь идет о том, что находится в открытом доступе, не составляет государственной тайны, но не должно попасть в руки иностранцев.

Здесь только удивление. Как?

Начнем с определения.

Государственная тайна - согласно определению, принятому в российском законодательстве, защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб государству. Цитируется по Закону РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне».

Оказывается, теперь есть не защищаемые государством сведения, которые разглашать тоже нельзя. Они не секретные, но… нельзя.

Выглядит просто глупо, если не вдаваться в подробности. А мы возьмем и вдадимся.

И у нас сразу пункт 1 первого раздела.

«Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки».

Вы поняли, о чем речь? Я тоже не очень. Но под «оценку и прогнозы» можно подтащить все что угодно. Собственно, мы очень часто этим и занимаемся, различными оценками и прогнозами.

Пункт 6 и пункт 14.

«Сведения о прохождении гражданами Российской Федерации военной службы…» и

«Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках»

Какие сведения? Снова непонятно. Если я правильно понимаю, то разглашать теперь сведения о нарушениях и злоупотреблениях в частях будет запрещено. Ничего другого на ум просто не приходит, что могло бы нанести ущерб безопасности страны.

Теперь каждый погибший при странных обстоятельствах срочник будет с легкой руки Минобороны объявляться психом, в умышленных целях обманувшим профессионалов из двух медкомиссий. И это не будет подлежать никакому обсуждению.

Ну а насчет соблюдения законности – это вообще отдельная прелесть. Тут действительно обсуждать нечего, армия и законность – вещи плоховато совместимые изнутри. И нечего рассуждать на эту тему.

Пункт 9.

«Сведения о местах хранения оружия и боеприпасов…»

Вот один из немногих полезных пунктов. Действительно, в наше время не стоит вываливать в открытый доступ информацию о том, где в части находятся оружейные комнаты и склады. Хотя кому сильно приспичит – для этого есть соцсети.

Отдельным блоком нужно выделить запреты на обсуждение «Роскосмоса». Понятно, что здесь явно видна рука Рогозина, поскольку его страница в «твиттере» есть первый и последний источник верной информации. Остальным нечего рассуждать на тему «успехов» «Роскосмоса». Они (успехи) будут. Потом. Лет через 25-30, на это нужно время и несколько триллионов рублей. Но яблони на Марсе будут цвести.

В принципе, действительно, что мертво – второй раз не умрет и здесь нечего рассуждать на эти темы. Не так давно Путин прилюдно рыкнул на Рогозина, указав на то, что успехов ноль без палочки. И что? Ну высказал свое неудовольствие, что изменится?

Да ничего. Для того, чтобы мертвая туша «Роскосмоса» начала подавать признаки жизни, в первую очередь из руководства необходимо убрать сказочников и «эффективных менеджеров». И поставить людей, понимающих в космической теме не по твитам Рогозина.

Но нет, так не получится. В России, как известно, «своих не бросают». Особенно там… Так что Рогозин будет продолжать рассказывать нам сказки, но делать это под надежной опекой ФСБ, которое будет обязано позатыкать рты всем недовольным.

Пользуясь случаем, хочу выразить свое понимание и сочувствие тем сотрудникам Федеральной Службы Безопасности (а я в курсе, что там очень много умных и понимающих людей), которые вместо нормальной работы будут выискивать и записывать в иноагенты тех, кто недоволен процессами, происходящими в армии и космической отрасли.

Учитывая, сколько у нас реально недовольных тем, что Рогозин сделал из «Роскосмоса» - в иноагенты можно будет отправлять пачками.

А нам, кандидатам в иноагенты, журналистам, пишущим на военные и космические темы, остается только хорошенько подумать, стоит ли овчинка выделки. И как дальше вообще писать на такие темы, за которые можно получить «награду» в виде статуса иноагента.

Простите, но если это не путь «назад, в СССР», во времена тотальной цензуры и разрешения говорить только официально утвержденную точку зрения – тогда я вообще не знаю, что это вообще такое.

Говорить и писать только одобренное сверху и плюс толпы сотрудников ФСБ, сбивающиеся с ног в отработке всех кандидатов. Картина маслом из цикла «Приплыли», потому что сотрудники ФСБ могли бы с большей пользой потратить свое время на поиск реальных врагов и тех же террористов, чем защита спокойствия нервной системы господина Рогозина.

Впрочем, это нормально, когда приказы отдают одни, а выполняют их совершенно другие.

Но этот откровенно не очень умный приказ сам по себе подрывает безопасность нашего государства. Да, именно так. Ведь для того, чтобы обеспечить его надлежащее исполнение, необходимы люди, которые будут этим заниматься. А людей, особенно обученных, сразу взять неоткуда. И потому только два пути: либо отвлечь от полезных дел уже имеющихся сотрудников (вариант смотри выше), либо срочно начать раздувать штаты, создавая отдел по надзору за публикациями.

Как вариант, конечно – повесить соответствующие погоны Роскомнадзору. То есть, сделать эту организацию еще одним отделом ФСБ. Учитывая, насколько «эффективно» работает этот комитет, за будущее российской прессы можно быть спокойным. Повторит судьбу «Роскосмоса».

Самое интересное в этом деле то, что перечень сделали таким широким и размытым, как я понимаю, исключительно для того, чтобы давить на журналистов, которые пишут о военной и космической тематике.

И вишенка на тортике: совершенно не надо передавать эти сведения иностранцам. Достаточно просто опубликовать сведения, взятые из открытых источников, которые в ФСБ сочтут подходящими под действие приказа.

Хорошо, согласно формулировке, «иноагенты» - это лица, организации и прочие, получающие финансирование из-за рубежа. А как быть с нарушителями, которые, несомненно будут, но без финансирования извне?

Вы уже понимаете, к чему я веду. Да, у нас были «враги народа», были «изменники Родины». И были статьи, которые карали эти категории граждан.

Кстати, у нас нечто такое подобное происходит. Признано некое СМИ иноагентом – автоматически иноагентами становятся и сотрудники этого СМИ. А как насчет семей? Ведь пока господин иноагент ищет свои вредоносные материалы, ему домашние разве не помогают? Вот вам и статья как про ЧСИР (ст. 58-1в УК РСФСР от 1926 года). Знакомо так, да?

Давайте не станем мелочиться. Введем еще одно понятие: «враг государства». Если гражданин осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении могут быть использованы иностранными источниками – он автоматически становится врагом государства. Если за иностранные денежки – то иноагентом. Если свой – то просто враг государства с какой-то степенью неблагонадежности.

Раз мы доходим медленно, но уверенно до того, что просто осуществлять сбор информации в том же интернете – это преступление, ну давайте тогда и карать. Действительно, чего мелочиться…

Кстати, как пример – вот вам недавние требования удалить в соответствии с решениями суда наши статьи семилетней давности про межконтинентальные ракеты. Давно, замечу, снятые с вооружения. Но – не понравилось, а потому «банду гэть!». Мы статьи удалили. Но источники, откуда было взято подавляющее количество информации типа «вики» никто не удалил.

Понятно, что «Вику» побороть – это как с «Телеграмом» сражаться. А все эти приказы направлены в первую очередь против думающих и законопослушных авторов.

Собираемся во «враги России»? Видимо, да. Раз сбор сведений в таком широком (и невнятном) диапазоне является вредоносным для страны.

Вообще понятно, что интересоваться можно всем, до чего дотянешься, если тебе нужна информация. Просто государство дает себе возможность взять в руки инструмент для преследования, причем, как я понимаю, и в уголовном порядке для тех, чьи материалы просто не понравятся.

В качестве примера все те же ракеты. На суд представителей редакции никто не вызывал, о месте и времени проведения суда никто не извещал, право на защиту реализовать тоже не дали. Вот вам решение, без каких бы то ни было объяснений. Или удаляете, или сами без вас справимся. Все.

Уверен, что совершенно так же будет все выглядеть и дальше. Волшебная фраза «вопросы безопасности» - и вперед, как говорится, белым лебедем. Понятно, что мнение ФСБ никто не станет подвергать сомнению, и исход любого суда на эту тему можно предсказать заранее.

Интересоваться можно чем угодно, но теперь у государства появляется инструмент для преследования (в том числе в уголовном порядке) тех лиц, которые, по мнению государства, собирают эту информацию не для внутреннего использования, а в интересах зарубежного источника. Именно «по мнению». В соответствии с «вопросами безопасности».

Плюс совершенно волшебная статья 330.1 УК РФ. Точнее, часть 3 статьи 330.1 УК РФ

Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации обязанностей по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и (или) отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 1 статьи 19.7.5-4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган заявления (уведомления) о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, совершенное лицом, осуществляющим на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными субъектами могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса), -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То есть, понятно, чтобы теперь стать иноагентом, совершенно необязательно получать это самое финансирование из-за рубежа. А значит, термины «иноагент», «враг государства», «враг России» - это синонимы. Даже я сказал бы, что «иноагент» звучит не так страшно.

И вот здесь начинается самое интересное.

Если иностранное финансирование не обязательно, если для попадания в эти ряды достаточно просто опубликовать какие-то сведения, которые не понравятся контролирующим органам то что мы будем иметь на выходе?

Огромный транспарант "Добро пожаловать в иностранные агенты!".

Причем, я уже привел выше пример, что это будет касаться не только СМИ, это вполне будет касаться и тех, кто оставляет комментарии. Мы, как я уже писал, совершенно не в курсе, за что от нас потребовали удалить статьи про ракеты. То ли за то, что авторы нарыли что-то такое в "Википедии", то ли за то, что что-то в комментариях написали читатели.

Второе допускаем запросто, у нас в среде комментирующих очень много толковых и грамотных в военном деле людей.

В статье УК совершенно не говорится о том, что запрещено собирать сведения журналистам, нет. Говорится о физических лицах, осуществляющих целенаправленный сбор информации, которая может попасть к иностранным лицам.

Перевожу.

Автор в статье допустил неточность. Иногда такое делается специально, иногда совершенно случайно, невынужденно. Читатель, заметивший это, в комментарии поправляет автора. Нет, уважаемый, эта ракета (например) на конечном участке летит не с такой скоростью и немного не так. Эту информацию читает еще один посетитель, скажем, из США. И через некоторое время в "Националь Интересте" или "Драйве" выходит статья того же Тревитика или Шлезингера, в которой говорится на эту же тему и с уточненными данными со ссылкой на "Военное обозрение".

Все, привет. Можно начинать готовиться к неприятностям. Все требования статьи соблюдены. Информация собрана, доставлена иностранным лицам, которые использовали ее в своих целях. "Обозрение" получает по заслугам и пополняет ряды иноагентов, да и комментатору тоже мало не покажется. Найдут и накажут, это у нас ФСБ делать умеет.

Так что данный документ весьма неприятен не только для журналистов и редакторов. Комментирующим тоже есть над чем подумать.

Интересно, а что ФСБ будет делать с другой стороной медали? Со статьями в СМИ и постами в соцсетях, где активно муссируются темы, как наши «не имеющие аналогов в мире» «Посейдоны» и «Буревестники» сотрут с лица Земли Америку? Как насчет рассказов о том, что Су-57 в одного способен раскидать десяток F-35? А «Адмирал Кузнецов» с его парой десятков старых «МиГов» есть огромная угроза для всего американского флота?

Или у нас как всегда, есть правые, а есть те, кто совсем правее? И одним можно будет все, а других будут отлавливать и карать?

Допускаю, что да. Так и будет.

Очень интересен комментарий Дмитрия Пескова, который сказал, что Кремль вообще не в курсе документа, его не читал и вообще, за комментариями – в ФСБ.

Песков порекомендовал оценивать «каждый конкретный случай, если таковые будут иметь место».

То, что случаи будут, почему-то есть такая довольно сильная уверенность. Равно как и то, что от комментариев в ФСБ воздержаться и дальше. Их просто не будет.

А вот вопросы относительно свободы слова (пока без кавычек) почему-то начинают возникать. Сведения из открытых источников, способные нанести ущерб безопасности России – это глупость.

Но платить за нее придется, как обычно в России, не тем, кто ее придумал.

Так что да, всем пишущим о военной и космической темах, стоит приготовиться к получению почетного звания иноагента. А сотрудникам ФСБ к тяжелой и кропотливой работе по вылавливанию инакомыслящих на просторах Интерента вместо поиска террористов и настоящих шпионов.

Интересно, всех запишут, или кто-то в стране останется вне этого статуса?