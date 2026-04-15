Валентина Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова дистанционно подала документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, пишет Фонтанка.ру.
Как уточнили в региональном отделении партии, Терешкова выдвинула свою кандидатуру по федеральному избирательному округу на территории Ярославской области.
«Где бы я ни находилась, я всегда помню о своей малой родине, о родном Ярославле — здесь живет мое сердце. За прошедшие годы вместе с моими дорогими земляками нам удалось немало сделать для Ярославского региона. Но если мне вновь будет оказано доверие, то буду стараться сделать еще больше», — заявила Терешкова.
С 2008-го по 2011 год Терешкова занимала пост заместителя председателя Ярославской областной думы, а с 2011 года является депутатом Государственной думы.
Сейчас Валентине Терешковой 89 лет — она одна из самых возрастных депутатов Госдумы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У неё бизнес с Кремлём, она владеет строительной фирмой которая выполняет спец.гос.заказы. По этому её будут пихать в ГД по любому, тем более, что она уже оказала патрицию услугу, прочитала по бумажке некие предложения обнуления сроков некого чиновника.
С двумя мешками писем от трудящихся, умоляющих ОФИЦИАЛЬНО присвоить ... пожизненный титул царя-батюшки! Ессно пройдет!
Сначала в космос пусть слетает или на ринге победит - потом в Думу. Молода еще в Думе заседать...
Хватит ей уже работать,интеллектуалов от ядра и без вас предостаточно.