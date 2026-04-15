Валентина Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова дистанционно подала документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, пишет Фонтанка.ру.

Как уточнили в региональном отделении партии, Терешкова выдвинула свою кандидатуру по федеральному избирательному округу на территории Ярославской области.

«Где бы я ни находилась, я всегда помню о своей малой родине, о родном Ярославле — здесь живет мое сердце. За прошедшие годы вместе с моими дорогими земляками нам удалось немало сделать для Ярославского региона. Но если мне вновь будет оказано доверие, то буду стараться сделать еще больше», — заявила Терешкова.

С 2008-го по 2011 год Терешкова занимала пост заместителя председателя Ярославской областной думы, а с 2011 года является депутатом Государственной думы.

Сейчас Валентине Терешковой 89 лет — она одна из самых возрастных депутатов Госдумы.