Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова в ходе презентации государственных учебников.

"В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое - все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию", - приводит ее слова РИА Новости.

Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

В секретариате зампреда Совета безопасности РФ сообщили РИА Новости, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

