Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова в ходе презентации государственных учебников.
"В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое - все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию", - приводит ее слова РИА Новости.
Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.
В секретариате зампреда Совета безопасности РФ сообщили РИА Новости, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мзду немалую.
Ничего, пусть покряхтят!
Это тебе, товарищ, надо к Карлу Марксу обратиться по этим вопросам, а не к Медведеву.
Теперь я спокоен за наше обществознание. Для тех, кто не знает. Ведь это тот самый человек, который сдвигал часовые пояса, предлагал отливать свои слова в граните, враз решил территориальную проблему с норвегами, отдав им туеву хучу квадратных километров акватории, и т.д. и т.п. А сейчас публикует детские дразнилки в адрес супостатов. Короче, коллеги, питерские юристы рулят! Слава богу, наконец-то, наше обществознание в надёжных руках.
Он там в кремле считается самый умный, а дальше и не искали. А кому Шойгу что ли поручить написание учебника. Который знает только как ложить плитку и строгость в кабинете деревянных истуканов Буратин. Он может только методичку для урока труда сообразить.