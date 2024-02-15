Рада & Терновник «Всем, кто идет по небу»

Исполнитель: Рада & Терновник, Название: «Всем, кто идет по небу», Стиль: психоделический рок, Год: 2022

«Рада & Терновник» - одна из старейших групп московского андеграунда — если только такое определение не способно оскорбить уважаемую певицу, стоящую у микрофона. Но Раду Анчевскую скорее бы оскорбило бы причисление к когорте пресловутого «женского рока» - настолько шире, сложнее и объемнее оказывается то, что она делает на сцене. Кто-то выступает с медиумами, радуясь эксклюзивности этого фактаю А Рада — и сама медиум, ибо через нее проходят точнейшие и мощнейшие энергии прямиком оттуда.

Редко это ощущение «потусторонности» удается адекватно передать в записи, но в случае с альбомом «Всем, кто идет по небу» это получилось. Релиз успел превратиться в копилку из ряда вон выходящих фактов: мол, тут впервые с 80-х запел супруг и гитарист Рады Владимир Анчевский, «Вороны Одина» буквально цитируют «Речи Высокого», «Лунные всадники» пришли к Раде во сне предположительно из метафизических закромов Дмитрия Ревякина, а на клавишных сыграл американский музыкант, который запретил называть в буклете вое имя. Но само наличие в выходных данных CD «Неизвестного» на клааишных только придает записи мистичности.

Название альбома «Всем, кто идет по небу» погреет душу и укрепит дух всевозможным маргиналам-богоискателям. Велик соблазн крикнуть при взгляде на обложку «да это же про меня!», но еще важнее не обмануться в адресности альбома при прослушивании. Но тут Рада действительно служит зеркалом или даже проводником для всех нищих духом. Чего только стоит начальная песня «Пыль», где мутной взвесью покрываются веди, которые меньше всего для этого предназначены — например, зрачки глаз. Но откуда тогда эта повсеместная слепота к восприятию всего запредельного?

Еще точнее бьют в цель песни «Миф» и «Янтарная баллада», которые к тому же похожи на диптих. В «Мифе» уместно упоминаются азы мифологического мышления вроде вечного возвращения и запаянного в кусок янтаря времени. В «Янтарной балладе» последний тезис эффектно разворачивается, в том числе — и за счет музыкальной палитры. О саунде альбома вообще нужно сказать отдельно. Сведение велось на винтажном аналоговом пульте, и это очень чувствуется, ведь подобное визионерское выстраивание звука было свойственно разве что Егору Летову и другим деятелям «золотой психоделии». «Всем, кто идет по небу» насущно нуждается в виниловом релизе — и он обязательно будет, если переговоры с американским лейблом TRAIL REC на этот счет пойдут по плану.

Из других небесных подарков альбома хочется выделить впервые записанного в электричестве «Ангела» с безупречной символикой (божественный вестник сравнивается со скворцом, действительно воплощающим нездешнее могущество) и, конечно, финальный «Дом тысячи дорог» с правильным напоминанием о том, что каждого из нас дожидается своя звезда. Изданный «Выргородом» диджипак покрыт выборочной лакировкой, и эти спасительные пятна так похожи на крупицу благодати, падающих на душу слушателя после прослушивания новой порции песен «Рады и Терновника».