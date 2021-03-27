Как помочь женщине при родах? Несколько важных моментов

19:07 27.03.2021

Роды – процесс сложный, долгий и изнурительный.

Женщины, которые не понаслышке знают, что такое роды, то есть являются не первородками, тщательно планируют подготовку в родильный дом. Им известно и то, как начинаются схватки, и то, что предстоит пережить. Но это не значит, что вторые или последующие роды будут протекать также хорошо (или неважно), как и первые роды. Длительность и болевой эффект зависят от многих факторов – от возраста женщины, от ее состояния здоровья, от активности маточных сокращений, и так далее. Можно ли, и если можно, то, как помочь женщине во время родов?

Как помочь женщине во время родов – правила и рекомендации

Итак, если схватки начались дома, то необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Если же на улице, то дойти или доехать до ближайшего родильного отделения. Пока женщина будет ждать приезда врачей, ей необходимо придерживаться правил и рекомендаций:

1. Не тужиться до момента, пока это будет необходимо;

2. Лечь или сесть поудобнее;

3. Сходить в ванну и подмыться теплой водичкой, здесь нужна будет помощь мужа или другого члена семьи;

4. Необходимо успокоиться и начать правильно дышать.

После приезда скорой помощи, женщина-роженица должна слушать и выполнять все наставления врачей.

Нужно ли присутствие мужа при родах?

На этот вопрос должен дать ясный ответ только муж, именно от его желания (или нежелания) зависит дальнейшее течение действий. Мнения по поводу присутствия мужа на деликатном процессе расходятся, одни считают, что он должен сопровождать и помогать родильнице, другие утверждают, что роды – это слишком интимная, даже для мужа, процедура. В любом случае, любимый человек сам должен принять решение. Издревле было сказано, что муж на родах отгоняет злых духов, которые мешают женщине нормально разродиться, тем самым духи напускают на нее сильные боли и мучения. Современные мужья могут значительно облегчить боль своим супругам и поддержать морально. Кроме того, мужчина, увидевший свое чадо еще в процессе родов, будет относиться к нему более трепетно и нежно. Да и связь в семье полностью наладится, создав гармонию и искренность.

Что же еще может помочь женщинам при родах?

Безусловно – массаж, который выполняется акушеркой, мужем или другим близким человеком. Но массаж важно уметь делать правильно, для этого необходимо потренироваться – растирать кулаками или ладонями между схватками, а также во время схваток, наружную часть бедер. Во время такого массажа женщина может лежать или стоять. После чего можно выполнить другое действие – помассировать косточки таза, расположенные под животом, слегка надавить косточки со стороны живота, затем вновь привести в обратную сторону. Снимает боль и другой вариант массажа – глажение от центра к бокам нижнюю часть живота, только легкое поглаживание, нельзя тереть или давить на живот. Поясницу лучше массировать после схваток, прилагая усилия.

В настоящее время есть много способов облегчить боль женщины во время родов, полностью снять боль невозможно, этот процесс заложен природой. Но вот сделать процедуру менее травматической, как в болевом, так и в моральном смысле, достаточно просто. Существуют специальные молитвы, которые помогают облегчить болевой порок. Молитвы всегда являлись сильнодействующим средством для защиты человека, женщина-роженица может сама читать молитву, а также ее близкие могут обратиться к Богу за помощью.

Не стоит бояться схваток и остального процесса, ведь именно страх не позволяет тканям растягиваться естественно. Многие мамы, которые не испытывают страха, прислушиваются к своему телу и выполняют все рекомендации, рожают быстро и безболезненно. При родах очень важно, чтобы мама и ее близкие звали малыша. Наверняка каждая женщина определилась во время беременности с выбором имени своей крохи, поэтому его (ее) нужно звать, ребенок должен чувствовать, что там, куда он отправляется, его очень ждут, что он желанный и любим. Ведь для малыша роды – это очень трудное, нелегкое и страшное событие, через которое он должен пройти, чтобы встретиться с мамой. Так что помогайте своей малютке, зовите ее и постоянно думайте только о малыше.

