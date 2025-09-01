Русская рулетка «Жителям панельных дворов» (ЕР)

Исполнитель: Русская рулетка, Название: «Жителям панельных дворов», Стиль: постпанк; Год: 2025

В официальной группе VK коллектива «Русская рулетка» всего 13 подписчиков. Это логичный результат для команды, воспевающей жизнь в замкнутом пространстве спальных районов. Среди групп аналогичного направления можно вспомнить, например, «Городок Чекистов» из Екатеринбурга и «тоскарабочегокласса» из Саратова. И у всех троих основная стилистическая доминанта, конечно же — танцевальный постпанк.

Заглавная вещь сингла «Житель панельных дворов» дает нам представление о месте действия этих беспечных песен. Вместе с группой «Твин Пикс» «Русская рулетка» очень заманчиво описывает, как их каждодневный маршрут ежедневно пролегает от панельного дома через магазин напротив до окрестных гаражей. Пара сотен в кармане — залог того, что день будет прожит нескучно — наподобие бутылки вина и пачки сигарет у Виктора Цоя.

В «36 и 6» мирок влюбленных друг в друга героев скукоживается уже до квартиры в типовой многоэтажке с заснеженным пейзажем за окном. Это явно постновогодние дни, поскольку выходить никуда не надо, а обитателей жилья ждут салаты за на столе, а позже — и пицца за просмотром сериала. Но они абсолютно счастливы и самодостаточны — и даже перспектива серых рабочих будней с прозябанием от зарплаты до зарплаты их не пугает.

Начало песни «В темноте» удивляет определенным сходством с «На заре» группы «Альянс». Только здесь не «голоса зовут», а «призраки шепчут». Также есть отсылка к «В ее глазах» «ЧайФа», у которых «в плеере не умер Кобейн», а здесь, соответственно, Горшок. «Король и Шут» упоминается и песне «Чужой». Выход за пределы родного двора чувствуется как нечто донельзя чуждое. И лишь неразрывная связь с любимой музыкой хоть как-то примиряет с действительностью.

А вот связь между героями, увы, обрывается. В финальной вещи «Танцы в пустоте» маркером этой ситуации вновь становится группа «Кино»: «Стоит смерть того, чтоб жить, но между нами не любовь». Остаются только танцы без цели и смысла, но и это не так уж и плохо для неунывающей «Русской рулетки».