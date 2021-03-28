Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь

11:13 28.03.2021

Можете ли вы быть собой и одновременно заводить хороших друзей?

У вас есть все необходимое для интересной общественной жизни? Можете ли вы подружиться с кем-то, кого очень любят другие люди? Конечно да! В этой статье вы узнаете, как найти хороших друзей.

В этой статье речь идет только о дружбе.

Будь собой.

Отстаивайте свое мнение и мысли. Каждого характеризуют в основном свои мнения и принципы, в которые они верят. Эти вещи являются основой того, кто вы есть, поэтому важно быть верным себе даже в моменты неуверенности.

Конфликты — это часть любых отношений. Вам не нужно меняться только для того, чтобы решить проблему с кем-то другим. Только просите другого относиться к вам с уважением и проявлять к нему такое же уважение.

Чтобы придерживаться своего мнения, нужна определенная смелость. Нелегко заступиться за обидчика или отказаться от участия в злобной розыгрыше. Когда вы будете собой, вы, вероятно, не будете популярны среди некоторых людей, но вы найдете тех, кто придерживается тех же ценностей, что и вы.

Составьте список своих истин или список людей, которые имеют такие же взгляды, темперамент или воспитание, что и вы, и обратитесь к ним, если вы не знаете совета. Вы также можете использовать их как ступеньки в разговоре с другими людьми.

Будьте открыты и честны.

Когда вы будете дружелюбны, люди не побоятся обращаться к вам. Выглядите красиво, и все захотят с вами поговорить.

Такой подход поможет вам найти друзей среди людей, похожих на вас. Но будьте осторожны, чтобы не оказаться неподходящими - люди не хотят разговаривать с слишком принципиальными.

Вы должны уметь выражать эмоции. Вы можете попытаться скрыть тот факт, что вам плохо или что вы чего-то боитесь, но вы должны понимать, что у всех людей есть эмоции. Дайте другим понять, что вы тоже человек.

Если вам стыдно и вам трудно разговаривать с другими людьми, говорите прямо. Хорошая новость в том, что вам не нужно слишком много говорить, чтобы окружающим было хорошо о вас. Когда вы умеете слушать и задавать интересные вопросы, люди захотят с вами поговорить.

Не будьте слишком строги к себе и не думайте, что вы не можете общаться с людьми. Вы, вероятно, работаете в других сферах своей жизни. Поймите, что можно научиться общаться с людьми, поэтому вы обязательно скоро поправитесь

Имейте чувство собственного достоинства.

Иметь здоровую самооценку — значить быть счастливым при любых обстоятельствах. На вашу самооценку не должны влиять успехи или неудачи, и она не должна зависеть от того, что о вас думают другие. Никогда не сравнивайте себя с другими. Если вы хотите найти хороших друзей, которые не ищут социального статуса или денег, эта недвижимость вам пригодится.

Самоуважение - ключ к уважению других людей. Если вы не относитесь к себе с уважением, другие люди не будут относиться к вам с уважением.

Соблюдайте принципы гигиены.

Когда вы хорошо выглядите, вы чувствуете себя хорошо, а также лучше влияете на других людей.

Регулярно принимайте душ или ванну. Когда вы чисты и ароматны, вы показываете другим, что цените свое здоровье и уважаете свое тело. Если у вас жирные волосы, мойте их каждый день (это также снизит риск появления прыщей на лбу).

Используйте дезодорант. Запах тела естественен, но другие его ненавидят. Используйте дезодорант или антиперспирант, особенно летом и после тренировки. Это показывает, что вы заботитесь о своем запахе и не хотите беспокоить других своим запахом.

Переоденься. У всех нас есть любимые брюки и футболки, но важно регулярно менять одежду. Одежда впитывает пот, поэтому даже если вы купаетесь и чувствуете запах, вы все равно будете чувствовать запах одежды, которую носили в течение нескольких дней.

Соблюдайте принципы гигиены полости рта. Чистка зубов и межзубных промежутков очень важна, поскольку помогает предотвратить кариес и неприятный запах изо рта. Когда он воняет во рту, люди не захотят подходить к вам. Может помочь жевательная резинка, но не стоит пренебрегать гигиеной полости рта.

Найдите что-то общее с людьми.

Общие интересы объединяют людей. Попробуйте искать людей в тех местах, где вам небезразличны ваши интересы.

Присоединяйтесь к клубу или сходите на мероприятие. Если вам нравится читать, поищите поблизости читальные интернет-клубы. Если вас интересуют автомобили, сходите на шоу. Поделитесь своими интересами с людьми, и вы обязательно найдете того, кто будет рад с вами поговорить.

В разговоре с кем-то задавайте открытые вопросы, чтобы узнать, что у вас общего.

Не спрашивайте его, любит ли он музыку, а какие группы ему нравятся. Не спрашивайте его, каким был его день, а спрашивайте, что он делал сегодня. Эти открытые вопросы позволят вам узнать больше о человеке.

Делать волонтерскую работу. Найдите то, что вас интересует, и начните помогать людям. Вы встретите много людей, которым будет небезразлично то же самое.

Выскажите свое мнение.

Выступайте в школе перед другими одноклассниками, рисуйте или ремонтируйте старую мебель. Просто поделитесь своими мыслями и навыками с другими людьми.

Когда вы выражаете себя, вы делитесь частичкой себя с другими. Это даст людям возможность узнать вас получше и, возможно, они сами обратятся к вам, потому что вы произведете на них хорошее впечатление.

Неспособность выразить себя может привести к изоляции. Когда вы строите вокруг себя высокую стену и никого не отпускаете за нее, люди будут думать, что вы хотите побыть одному, и не будут с вами

