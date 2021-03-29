Вся правда о чесноке

20:11 29.03.2021

Чеснок называют природным антибиотиком, потому что он обладает сильными бактерицидными, бактериостатическими и противогрибковыми свойствами.

Однако это не единственные свойства чеснока. Аллицин, содержащийся в его луковицах, также действует как антиоксидант и увеличивает выработку ферментов печени. Однако при чрезмерном употреблении он может вызвать раздражение печени.

Лечебные свойства чеснока

Оздоровительные свойства чеснока ценились с древних времен. Его укрепляющий эффект был впервые упомянут в клинописях Вавилона. Чеснок был распространен в Китае и Индии. Его культивировали римляне, египтяне, греки и евреи. В Древнем Египте он был предметом религиозного поклонения. Римляне считали, что он повышает боеспособность. Гиппократ рекомендовал чеснок как средство от болезней пищеварительной и дыхательной систем и как мочегонное средство. В 17 веке его использовали как лекарство от чумы.

Народная медицина рекомендовала чеснок как лекарство от гельминтозов, желтухи, сыпного тифа, зубной боли, головной боли и болезней сердца. По сей день он используется как натуральное лекарство, поддерживающее защиту организма от бактерий и грибков, что было подтверждено научными исследованиями, проведенными в 20 веке. Все больше и больше говорят о благотворном влиянии чеснока на проблемы с печенью.

Почему полезен чеснок

Фитонциды – это вещества, содержащиеся в растениях, которые обладают сильными бактерицидными, бактериостатическими и противогрибковыми свойствами.

Их можно найти в:

- чесноке;

- луке;

- черной смородине;

- можжевельнике;

- анисе;

- имбире;

- моркови

Чеснок, лук и лук-порей, относящиеся к роду Allium, обладают сильнейшим антибиотическим действием. Лидером среди них является чеснок, в состав которого входит действующее вещество аллин. Когда чеснок измельчается, аллин превращается в аллицин. Аллицин обладает чрезвычайно сильными бактерицидными и противогрибковыми свойствами.

Он уничтожает многие виды микроорганизмов, в том числе:

- аэробактер;

- бациллы;

- клостридиум;

- энтеробактер;

- эшерихию;

- хеликобактер;

- клебсиеллу;

- протей;

- псевдомонады.

Аллицин также известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поддерживает иммунную систему и регенерирует клетки печени.

Как чеснок действует на печень?

Алкоголь, питание с высоким содержанием жиров и вирусы разрушают гепатоциты, то есть клетки печени. Их регенерация может поддерживаться аллицином, содержащимся в чесноке, который обладает антиоксидантным действием. Исследования на людях и животных показывают, что окислительный стресс является основным фактором повреждения гепатоцитов.

Чеснок также содержит ди- и триаллийсульфиды, которые являются метаболитами аллицина и увеличивают выработку ферментов, ответственных за метаболизм лекарств. Кроме того, s-аллил-L-цистеин, образующийся в процессе распада аллицина, снижает уровень плохого холестерина, который вырабатывается печенью.

Польза сырого чеснока

Чеснок лучше всего есть сырым, так как он теряет некоторые свои свойства при варке, запекании или тушении. Только сырой измельченный чеснок содержит аллицин, а также другие ценные ингредиенты, такие как:

- флавоноиды;

- флавоны;

- витамины А, В и С;

- селен;

- калий;

- кальций;

- фосфор;

- железо;

- магний;

Можно ли есть чеснок без ограничений?

Сырой чеснок укрепляет здоровье, но не переусердствуйте. Аллицин, содержащийся в чесноке, может окислять железо, содержащееся в геме, но для этого нужно съесть очень большое количество – более чем в 20 000 раз больше, чем стандартная доза. Чеснок также содержит серу, которая может отягощать печень, поэтому его не следует есть в избытке. Рекомендуемая доза – один зубчик чеснока в день.

Его также можно употреблять в составе пищевых добавок. Обычная суточная доза составляет 500 мг для взрослого и 350 мг для ребенка старше года.

Чеснок не рекомендуется принимать пациентам с воспалениями, циррозом и печеночной недостаточностью. Сырой чеснок нельзя употреблять детям до одного года, беременным и кормящим женщинам. Кроме того, возможно усиление действия антикоагулянтов.

Другие травы и специи при больной печени

Помимо чеснока, на печень благотворно влияют и другие растения, такие как:

- расторопша – стимулирует регенерацию новых клеток печени, поддерживает восстановление клеток у пациентов, страдающих циррозом, используется при лечении вирусных гепатитов;

- черная редька – стимулирует выделение желчи;

- березовый сок – способствует очищению печени от шлаков;

- одуванчик – стимулирует работу печени;

- артишок – увеличивает секрецию желчи, поддерживает функцию печени, защищает гепатоциты и снижает ожирение печени;

- цветок жасмина – защищает мякоть печени.

