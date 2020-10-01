Ловля зимнего окуня

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Особенность ловли окуня зимой заключается в том, что рыбаку придется активно передвигаться по льду в поисках этого полосатого хищника

Дело в том, что в зимнее время окунь не задерживается на одном месте. Он оживленно перемещается по всему водоему в поисках участков, где в воде больше кислорода и пищи.

Мелочь у берега

Мелкие окуньки в эту пору прижимаются к береговым бровкам, особенно в тех местах, где есть прибрежная растительность - камыши, осока, тростник. Именно вдоль границы этих растений можно искать и ловить мелких полосатиков, делая небольшие проверочные лунки. Главное - правильно найти место, где окуньки будут хорошо клевать и ловиться. В это время года окуни еще достаточно активны.

Крупная добыча в проточной воде

Чтобы поймать крупного окуня в начале декабря, стоит обратить внимание на устья рек, куда впадают ручейки, а также входы в заливы, песчаные отмели и косы, места перепадов глубин, омуты, ямы. Это должны быть проточные места, в которых протекающая вода дает больше кислорода, отчего окунь в них ведет себя очень оживленно. В крайних случаях можно обловить участки с упавшими в воду деревьями и корягами.

Бродим по водоему

Зимнего окуня рыболовам приходится терпеливо выискивать, передвигаясь с одной лунки на другую или вообще меняя место лова, если нет поклевки. Возможно, что рыбное место будет найдено не сразу, а только в результате длительного поиска, путем проделывания 3-4 пробных лунок на расстоянии 8-10 метров одна от другой.

Идеальное место для ловли - утренние часы. Отправляясь на рыбалку, не лишним будет учесть характер погоды. Окунь лучше всего ловится в безветренный и солнечный день с легким морозцем не ниже 5 °С. А вот скачки атмосферного давления, сильные ветры и резкие изменения влажности могут поставить крест на окуневой рыбалке на несколько суток.

Подходящие приманки

В самом начале зимы, пока окунь еще достаточно резвый, его можно ловить на блесну, хороший балансир, а также на мормышку с мотылем. Заранее невозможно определить подходящую приманку, которая придется окуню по вкусу, поэтому многие рыболовы прибегают к пробной ловле.

Ловля на блесну

Самым безошибочным, традиционным вариантом, который выбирают как опытные рыболовы, так и новички, является метод блеснения. Рыболовы со стажем уверены, что небольшую блесну размером 30-50 мм эти полосатые хищники чаще и лучше атакуют, чем ту же мормышку, что позволяет выловить окуней трофейных размеров.

Блесны с подвесным тройничком тоже могут подойти для рыбалки на окуней. Их можно поставить, если привычные техники блеснения и обычные блесны не дали результата.

Оснастка для блеснения

При выборе удочки нужно полагаться на свой рыболовный опыт и личные предпочтения. Типичная зимняя окуневая удочка обязательно должна быть с катушкой - это необходимо для того, чтобы вытаскивать крупных хищников. Необходимо установить на удилище хлыстик не больше 25-30 см и кивок из лавсана или ниппельной резинки.

Некоторые рыболовы практикуют использование другого зимнего варианта удилища – так называемой «кобылки». Это удочка без кивка с ручкой из пробки или пенопласта и хлыстиком, сделанным из углепластика, длиной 35-40 см. Толщина лески может варьироваться от 0,12 до 0,16 мм в зависимости от веса приманки и глубины водоема. Для самых крупных окуней подойдет леска толщиной 0,2 Мм.

Техника проводки блесны

При ловле окуня самое главное - правильно выполнять технику блеснения. Для этого сначала необходимо определить глубину водоема, правильно рассчитать длину лески, чтобы блесна не «скребла» о дно во время игры. Затем опустить блесну на дно и приподнять на 5-6 см. Далее необходимо сделать несколько быстрых и коротких, не более 10 см амплитудой, взмахов, корректируя их в зависимости от поведения рыбы. Если поклевки нет, то нужно переходить к другим лункам или искать новые места для лова. Что интересно, такую игру можно использовать на всех глубинах, от самого дна до подледной части водоема.

Ловля на мормышку

По-прежнему популярна и ловля окуня на мормышку. Но лучше уделить больше внимания не форме самой мормышки, а характеру игры. Именно она является определяющей в поиске трофейных окуней.

Игра мормышкой должна быть с большой частотой колебаний - не менее 300 в минуту. Очень важно избегать раскачиваний с уклонением по вертикальной оси. Мормышка должна подскакивать. Можно постараться привлечь внимание крупных окуней, намутив илистое дно водоема и слабо подергивая приманку, поднимая ее со дна.

Зимний активный окунь хорошо реагирует на мормышку среднего и мелкого размера, разной формы - крупной цилиндрической, средней прямоугольной, сферической, шарообразной и другой. Прекрасный клев идет на личинок репейной моли, мелкого и среднего опарыша.

Ловля на балансир

Многие рыболовы предпочитают ловлю зимнего окуня на балансиры. Более этого, этот ловли считается удобным и простым, ведь рабочих тактик проводки существует не так уж и много. Словом, с зимней ловлей на балансиры справится и новичок. Ловля начинается со дна. Движения совершаются однообразные, с паузами до 8-10 секунд.

Обычно размер балансира зависит от размера окуня. Для больших особей целесообразно выбрать балансиры № 7 (это позволит отсечь бесполезную мелочь). Если же в уловах только маленькие окуньки, вполне можно поставить балансиры меньших размеров, чтобы «малышам» было удобнее клевать.

Фото с сайта Pixabay.com

