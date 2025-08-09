В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет

10:15 9.08.2025

С 1 сентября в России вводятся обязательные профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей, начиная с шестилетнего возраста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Веронику Власову.

Отмечается, что ранее такие обследования проводились только с 14 лет.

По словам Власовой, решение расширить возрастной диапазон связано с необходимостью своевременного выявления нарушений, которые всё чаще фиксируются у подростков. С 13 лет такие осмотры будут проходить ежегодно. Она отметила, что негативные изменения в репродуктивной функции носят многофакторный характер — от экологических условий и несбалансированного питания до повышенных стрессовых нагрузок.

«Раннее выявление возможных отклонений — это не только вопрос здоровья отдельного ребёнка, но и стратегическая задача для государства, направленная на укрепление демографической устойчивости страны. В ряде случаев первые признаки нарушений, как врождённых, так и приобретённых, можно обнаружить уже в дошкольном возрасте. Но если диагностика проводится позднее, нередко упускается время, когда профилактика или лечение были бы наиболее эффективными», — подчеркнула депутат.

Власова подчеркнула, что речь идёт не о вмешательстве, а о построении системной профилактики, включающей раннюю диагностику, регулярное наблюдение и меры по сохранению репродуктивного потенциала будущих поколений. Она назвала эту инициативу важной частью демографической и социальной политики страны.