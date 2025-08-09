В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет

С 1 сентября в России вводятся обязательные профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей, начиная с шестилетнего возраста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Веронику Власову.

Отмечается, что ранее такие обследования проводились только с 14 лет.

По словам Власовой, решение расширить возрастной диапазон связано с необходимостью своевременного выявления нарушений, которые всё чаще фиксируются у подростков. С 13 лет такие осмотры будут проходить ежегодно. Она отметила, что негативные изменения в репродуктивной функции носят многофакторный характер — от экологических условий и несбалансированного питания до повышенных стрессовых нагрузок.

«Раннее выявление возможных отклонений — это не только вопрос здоровья отдельного ребёнка, но и стратегическая задача для государства, направленная на укрепление демографической устойчивости страны. В ряде случаев первые признаки нарушений, как врождённых, так и приобретённых, можно обнаружить уже в дошкольном возрасте. Но если диагностика проводится позднее, нередко упускается время, когда профилактика или лечение были бы наиболее эффективными», — подчеркнула депутат.

Власова подчеркнула, что речь идёт не о вмешательстве, а о построении системной профилактики, включающей раннюю диагностику, регулярное наблюдение и меры по сохранению репродуктивного потенциала будущих поколений. Она назвала эту инициативу важной частью демографической и социальной политики страны.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.08.2025, 16:20
    Гость: Имрек

    А может того? Аналогичное действо проделать с думцами? Де мол, импотенты в политике не нужны.

  2. 09.08.2025, 15:43
    Гость: Это именно,вмешательство и есть

    Хотят уже в трусы российским детишкам залезть-а,смотреть будут каким инструментом-пальцем или?

  3. 09.08.2025, 15:40
    Гость: Штурману-значит,родители будут сопротивляться

    Объединяться и сопротивляться.Есть осмотры с 14-ти лет-они и останутся.Не повторите 2018 год,когда смолчали и согласились на грабёж себя,как овцы.

  4. 09.08.2025, 15:37
    Гость: "стратегическая задача для государства"???

    Это того самого государства,которое старается сделать жизнь обычных(не буржуев и чинуш )российских тружеников всё труднее и дороже? Теперь,значит, им понадобились уже такие малыши?

  5. 09.08.2025, 15:34
    Гость: к чему это в 6-ти летнем возрасте,на каклм основании?

    То,что проф.осмотры на эту тему проводятся с 14-ти лет,обосновано физиологически,а с 6-ти лет лезть малышне в трусы,- кому так приспичило? Уж,не "эпштейны"ли российского разлива на самом верху завелись?Думаю,что родители могут и должны отказаться от этих экзекуций для своих малышей.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
В Газе от голода умерли 180 человек
Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД
Самолет Airbus A380 © KM.RU, Кирилл Зыков
Россия вынуждена искать самолеты с экипажами в Африке
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?
Избранное
Почему не горят леса Белоруссии
«Кажущаяся рутина поздравления: перевод с бюрократического. Нормальность – это достижение»
Лидер «Пилота» проверил работу московских стоматологов
«То, что наступление Израиля на базы ХАМАС стало ответом на зверства ХАМАС, упоминается все реже»
St. Vagina Dentata «Live in St. Petersburg» (CD + магнит + 2 стикера)
Бродячий цирк «На грани добра и зла» (компакт-кассета)
«Экономика в расчете на вчерашний день»: на кого рассчитан спектакль с заморозкой цен
Станут ли главными угрозами для США при Байдене «трамписты», COVID-19 и Россия?
Как написать электронную книгу и на ней заработать: советы начинающим
КняZz «Платим за Шута!» (2CD)
«Ответственность за освобожденные от нацистов территории Новороссии надо брать немедленно»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации