В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
С 1 сентября в России вводятся обязательные профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей, начиная с шестилетнего возраста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Веронику Власову.
Отмечается, что ранее такие обследования проводились только с 14 лет.
По словам Власовой, решение расширить возрастной диапазон связано с необходимостью своевременного выявления нарушений, которые всё чаще фиксируются у подростков. С 13 лет такие осмотры будут проходить ежегодно. Она отметила, что негативные изменения в репродуктивной функции носят многофакторный характер — от экологических условий и несбалансированного питания до повышенных стрессовых нагрузок.
«Раннее выявление возможных отклонений — это не только вопрос здоровья отдельного ребёнка, но и стратегическая задача для государства, направленная на укрепление демографической устойчивости страны. В ряде случаев первые признаки нарушений, как врождённых, так и приобретённых, можно обнаружить уже в дошкольном возрасте. Но если диагностика проводится позднее, нередко упускается время, когда профилактика или лечение были бы наиболее эффективными», — подчеркнула депутат.
Власова подчеркнула, что речь идёт не о вмешательстве, а о построении системной профилактики, включающей раннюю диагностику, регулярное наблюдение и меры по сохранению репродуктивного потенциала будущих поколений. Она назвала эту инициативу важной частью демографической и социальной политики страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А может того? Аналогичное действо проделать с думцами? Де мол, импотенты в политике не нужны.
Хотят уже в трусы российским детишкам залезть-а,смотреть будут каким инструментом-пальцем или?
Объединяться и сопротивляться.Есть осмотры с 14-ти лет-они и останутся.Не повторите 2018 год,когда смолчали и согласились на грабёж себя,как овцы.
Это того самого государства,которое старается сделать жизнь обычных(не буржуев и чинуш )российских тружеников всё труднее и дороже? Теперь,значит, им понадобились уже такие малыши?
То,что проф.осмотры на эту тему проводятся с 14-ти лет,обосновано физиологически,а с 6-ти лет лезть малышне в трусы,- кому так приспичило? Уж,не "эпштейны"ли российского разлива на самом верху завелись?Думаю,что родители могут и должны отказаться от этих экзекуций для своих малышей.