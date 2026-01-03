Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
РФ решительно призывает американское руководство освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, заявили в российском дипведомстве.
В МИД РФ призвали руководство США пересмотреть позицию из-за подтвержденных данных о нахождении главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены в Соединенных Штатах. Там также отметили, что Россия призывает США освободить законно избранного президента страны вместе с его женой, пишет ТАСС.
В министерстве отметили, что нужно создать условия для решения любых проблем США и Венесуэлы путем диалога.
Только полный профан поверит что наши дипломаты не знали уровень реальной поддержки Мадуры и не предупреждали Кремль о возможном перевороте в Каракасе.
Баклан+хохол=гремучая смесь. Доля Венесуэлы на мировом рынке слишком мала, чтобы радикально изменить расклады. Единственное, что действительно может произойти, так это потеря российских вложений в нефтяную отрасль венесуэлы. Но учитывая, что действия США направлены, прежде всего, против Китая, навряд ли это случится. Осложнение же отношений между "рыженьким мальчиком" и Китаем - только на руку России. Да и закупки Китаем российской нефти только вырастут.
Так пожалуйся на них в суд или спортлото.
Так у них демократия, причем тут мадуро?