Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

РФ решительно призывает американское руководство освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ призвали руководство США пересмотреть позицию из-за подтвержденных данных о нахождении главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены в Соединенных Штатах. Там также отметили, что Россия призывает США освободить законно избранного президента страны вместе с его женой, пишет ТАСС.

В министерстве отметили, что нужно создать условия для решения любых проблем США и Венесуэлы путем диалога. 

  2. 04.01.2026, 10:39
    Гость: этточно

    Только полный профан поверит что наши дипломаты не знали уровень реальной поддержки Мадуры и не предупреждали Кремль о возможном перевороте в Каракасе.

  3. 04.01.2026, 10:32
    Гость: Россиянин

    Баклан+хохол=гремучая смесь. Доля Венесуэлы на мировом рынке слишком мала, чтобы радикально изменить расклады. Единственное, что действительно может произойти, так это потеря российских вложений в нефтяную отрасль венесуэлы. Но учитывая, что действия США направлены, прежде всего, против Китая, навряд ли это случится. Осложнение же отношений между "рыженьким мальчиком" и Китаем - только на руку России. Да и закупки Китаем российской нефти только вырастут.

