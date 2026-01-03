Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

22:09 3.01.2026

РФ решительно призывает американское руководство освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ призвали руководство США пересмотреть позицию из-за подтвержденных данных о нахождении главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены в Соединенных Штатах. Там также отметили, что Россия призывает США освободить законно избранного президента страны вместе с его женой, пишет ТАСС.

В министерстве отметили, что нужно создать условия для решения любых проблем США и Венесуэлы путем диалога.