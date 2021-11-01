В исторической усадьбе Середниково прошел творческий вечер Светланы Драган «Звёзды смотрят вниз»

10:53 1.11.2021

30 октября 2021 года в исторической подмосковной усадьбе Середниково состоялся творческий вечер Светланы Драган «Звёзды смотрят вниз»

Впервые была исполнена симфония «Картинки с выставки». Музыку написал Дмитрий Жученко по мотивам картин и стихов Светланы Драган.

Светлана Драган – известный российский астролог, поклонники которой знают о её даре художника и поэта. На творческом вечере были представлены некоторые её работы. Портреты выполнены художницей в самой свободной форме живописи – акварелью - и благодаря её прозрачной водной природе демонстрируют зрителям прозрачность человеческих душ. Невесомая лёгкая краска дает свежесть и светимость, что придает портретам атмосферность и невесомость.

Поклонниками художественного таланта Светланы Драган давно замечена его необъяснимая мистическая особенность. Люди, чьи портреты появляются из-под кисти необычной художницы, попадают во власть обстоятельств и определённых ситуаций, которые всегда приводят их к жизненным взлётам. Этой особенностью живописи Светланы Драган заинтересовались известные российские и зарубежные политики и бизнесмены.

Поэтический дар Светланы Драган, который испокон веков причислялся к высшим духовным дарованиям, являет собой продукт особого вида художественного творчества, где рождается нечто потаённо новое, синтезируется взаимодействие земных и неземных стихий, материализован в стихах к каждой картине, и воплощает некую тайну, непостижимость.

Живопись и поэзия Светланы Драган – от Бога, и рождается от избытка любви в сердце. На творческом вечере впервые была исполнена волшебная симфония «Картинки с выставки», написанная известным пианистом и одним из самых исполняемых композиторов Петербурга Дмитрием Жученко.

К написанию этого музыкального произведения композитора подвигла выставка Светланы Драган «И когда моя кисть запоет, тогда холст мой вновь будет обласкан», прошедшая в декабре 2020 года в Москве в Государственном институте искусствознания при поддержке Общественного Совета Министерства культуры Российской Федерации.

Как и Модест Петрович Мусоргский, написавший цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки» в 1874 году в память о своем друге, художнике и архитекторе Викторе Гартмане, Дмитрий Жученко вложил в симфонию всю свою душу и музыкальный дар.

«Я давно мечтал написать музыку к подобному художественному циклу», – говорит композитор. Некоторым картинам композитор дал свои названия. По жанру это сюита. Написана она для трио: женского голоса, виолончели и фортепиано.

Невозможно было миновать первые картинки, написанные гениальным Мусоргским. Поэтому в цикле Жученко присутствуют аллюзии на это сочинение. Только вместо бодрого «Променада» задумчивая вокальная линия, проходящая последовательно у всех солистов.

«Картинки с выставки» Жученко есть продолжение культурной традиции в русской музыке, отвечающие на новые запросы времени. Симфония, эта «музыка храма», была перенесена в светскую обстановку исторической подмосковной усадьбы, и гости наслаждались музыкальным описанием картин и стихов Светланы Драган.