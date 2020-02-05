Бомж «Бомж-1»

Исполнитель: Бомж, Название: «Бомж-1», Стиль: постпанк, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Новосибирская группа «Бомж» работала на опережение. Поэтому существовала недолго и успела записать всего один номерной альбом, который до последнего времени не был издан в нормальном виде. Смешивать готику и нацистскую эстетику было принято уже в нулевые, а для 1992-го, когда был записан диск «Бомж-1» казалось диковинкой.

Апелляция к эстетике Третьего Рейха имеет в случае с «Бомжом» двойной смысл. Первое – отпугивать добропорядочных граждан, что заметно по ершистой песне «Кругом». Второе – адекватно описывать тоталитарные эксперименты над личностью, что нашло отражение, например, в песне «Доктор Менгле». Образ этого гитлеровского врача-палача явно занимал лидера группы Евгения Соловьева, потому что музыкант сделал его героем своего романа «Полет валькирий».

Темы прочих песен не выходят за рамки привычной готической рефлексии. Соловьев отдает дань психоанализу («Дом, который построил Фрейд»), некрофилии, поданной сквозь призму лаконичного садистского стишка («Служитель морга») и карательной психиатрии («Известковые сущности»). Музыкальный ландшафт монохромен и беспросветен – и даже ритмы регги в «Вибрации тел» не добавляют теплых тонов в эту однообразную палитру.

Хит всего один – пружинящая «Нина Хаген» с типичной для менталитета советских рокеров идеализацией образа жизни западных звезд (ср. «Взгляд с экрана» «Наутилуса Помпилиуса») и мастерски вплетенными в стихотворный текст немецкоязычными диалогами. Песня больше известна по залихватскому исполнению столичной «Бандой Четырех» на релизе «Время уходить в Гуляй-поле».

Судьба Евгения Соловьева сложилась под стать его сумрачной недооцененной музыке. Завязав с роком, он стал в 1994-м кандидатом физико-математических наук, но в сцоиальном плане себя не нашел. Писал отвергнутые всеми издательствами романы, сжигал стихи и умер у 2006-м от целого букета заболеваний, характерных для отвергнутого социумом маргинала. Изданный лейблом Bull Terrier в стильном картонном слайдере альбом «Бомж-1» - важное напоминание о культовой группе и неординарном человеке.

