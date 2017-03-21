Хатынь – жертвы и «херои»

22 марта 1943 года в белорусской деревне Хатынь было зверски замучено – сожжено живьем и расстреляно – 149 человек, включая 75 детей. Эта расправа с беззащитными мирными жителями стала одним из самых громких преступлений, совершенных нацистами на территории Белоруссии

Мемориал «Хатынь». Фото с сайта ru.wikipedia.org

В послевоенный период весьма долгое время считалось, что зверства на оккупированных территориях творили исключительно немцы. Но это не так. В Хатыни в роли палачей изначально выступило украинское подразделение – 118-й батальон вспомогательной полиции, состоящий в основном из украинцев. Многие из них были не только бывшими солдатами Красной Армии, но и кадровыми военными, попавшими в плен, а затем согласившиеся служить «визволителю» Гитлеру.

На фоне этих карателей-предателей даже немецкий батальон СС «Дирлевангер», состоящий из уголовников, убийц, насильников, дезертиров и прочего асоциального сброда, выглядел не настолько омерзительно. По той простой причине, что немцы не давали присягу одной стране, а воевали за другую, как это было сплошь и рядом с «хероями» из 118-го украинского батальона.

Предыстория трагедии была следующей: 22 марта 1943 года в партизанскую засаду близ Хатыни угодила колонна 201-й немецкой охранной дивизии и вышеупомянутого украинского 118-го батальона вспомогательной полиции. В результате непродолжительной перестрелки погибли трое немецких военнослужащих, включая капитана Ганса Вёльке.

Сам по себе этот случай был достаточно рядовым – очень часто оккупанты в столкновениях с партизанами несли куда более серьезные потери, но резонанс ему придал тот факт, что Ганс Вёльке был олимпийским чемпионом и его лично знал Гитлер.

Разумеется, за убийство представителя высшей расы и знакомца фюрера белорусские «недочеловеки» должны были понести очень серьезное наказание по принципу коллективной ответственности.

Репрессии начались сразу же. Командир взвода 118-го батальона Василий Мелешко расстрелял 28 человек, работавших в поле в полукилометре от места засады, обвинив их в пособничестве партизанам. А вскоре к участию в карательной акции подключился и немецкий батальон СС «Дирлевангер».

Хатынь была окружена и, несмотря на то, что жителей деревни формально обвинить было не в чем и улик против них никаких не было, немецко-украинские каратели совершили массовую казнь, проявив запредельную жестокость даже по меркам Великой Отечественной войны.

Впрочем, история эта достаточно хорошо описана и экранизирована, так что лишний раз рассказывать про зверства карателей не имеет смысла.

В послевоенное время события в Хатыни полностью списали на немцев, а вот участие в них украинского 118-го батальона всячески замалчивалось. Не любил вспоминать эту историю ни Н. Хрущев, ни такой деятель, как первый секретарь ЦК КП Украины В. Щербицкий. Который даже написал прошение в ЦК КПСС с просьбой не упоминать участие украинцев в хатынской трагедии. Дескать, этот эпизод однозначно не улучшит отношения между братскими народами, тем более война закончилась и незачем ворошить прошлое.

Стоит ли говорить, что его прошение было воспринято на самом верху «с пониманием и одобрением». Л.И. Брежнев хоть и не был таким ярым украинофилом, как Хрущев, но тоже иной раз был не прочь облачиться в вышиванку и с большим пониманием относился ко всем тем предложениям, что исходили с не чужой для него Украины.

В общем, 118-батальон вычеркнули из официальной истории, назначив крайними одних только немцев. Такая позиция вызывает как минимум удивление, так как русского генерала-предателя Власова и русских власовцев никто забывать не собирался, как и Русскую освободительную армию. А вот что касается украинских пособников Гитлера, то тут все проявили удивительное единодушие, предпочитая о них не вспоминать. И не только.

Не менее удивительна дальнейшая судьба некоторых украинских карателей. Командир 118-го батальона К. Смовский в конце войны сдался американцам, но не только не был осужден за свои преступления, но получил американское гражданство и умер в США в возрасте 67 лет. Знали американцы о его «героическом» боевом прошлом? Однозначно. Но, тем не менее, оставили этого эксперта по массовым казням себе. А вдруг пригодится?

Еще один каратель из 118-го батальона и участник событий в Хатыни – Владимир Катрюк - также избежал наказания. Проявив недюжинную интуицию, он умудрился «переобуться на бегу», удивительным образом «переквалифицировавшись» в 1944 году из нацистского карателя в бойца французского Сопротивления. В боях за свободу Франции он был ранен и уже как уважаемый человек и борец с нацизмом этот дважды оборотень в 1951 году перебрался в Канаду. Где жил долго и счастливо, заделавшись пасечником, пока его «художества» в Белоруссии внезапно не раскрылись.

Был даже поднят вопрос о лишении его канадского гражданства, но канадских «общечеловеков» напугало требование России выдать военного преступника. А вдруг русские будут негуманно обходиться со стареньким дедушкой-карателем-пасечником? Их не смутило даже то, что центр Симона Визенталя также имел к Катрюку ряд более чем серьезных вопросов, подозревая его в расправе над евреями в годы войны.

Но благообразного старичка решили гражданства не лишать, России не выдавать, а тут и события на Украине подоспели. Они-то и поставили точку в российско-канадских переговорах о выдаче. И Катрюк умер не в петле, которую сто раз заслужил, а своей смертью в Квебеке в 2015 году.

Но то американцы и канадцы, с них спрос, как говорится, невелик, потому что таких «партнеров» ещё поискать надо. Но оказалось, что и в СССР многим украинским карателям выпала на удивление долгая жизнь.

Взять хотя бы начальника штаба 118-го батальона Григория Васюру. После войны ему удалось достаточно ловко замести следы, прикинувшись обычным военнопленным, да ещё попавшим в плен в бессознательном состоянии, однако в 1952 году он все же был привлечен к уголовной ответственности и получил 25 лет лагерей. Но…. всего через три года был отпущен на свободу по хрущевской амнистии от 17 сентября 1955 года.

Как известно, балагур и любитель гопака Н. Хрущев таких, как Васюра, реабилитировал тысячами. Например, вышеупомянутый командир взвода 118-батальона В. Мелешко также смог после войны пройти все проверки и даже был восстановлен в звании лейтенанта. Однако в 1949 году все же был арестован и осужден, но в 1955 году хрущевская амнистия также выпустила на свободу эту «невинную жертву» сталинских репрессий.

И целых двадцать лет Мелешко наслаждался жизнью, пока по вновь открывшимся обстоятельствам не было начато новое следствие, выявившее на его совести 360 лично загубленных жизней. В 1975 году расстрельный приговор, наконец, поставили точку в деле этого заляпанного кровью по самую макушку выродка.

Спустя одиннадцать лет предстал перед судом и «брат по оружию» Мелешко – Васюра. Прошлое все-таки настигло карателя спустя годы, и как ни отпирался на суде «херой» из 118-го батальона, но также получил в итоге свои заслуженные девять граммов свинца.

Ему не хватило буквально каких-то пяти-семи лет, и сейчас бы он считался не военным преступником и палачом, а «хероем» Украины и непримиримым борцом с москалями.

К сожалению, объем данной статьи не позволяет поименно перечислить всех «хероев», прославившихся своими карательными подвигами, так как их были тысячи. Причем многим из них удалось не только пережить войну, но и после неё прожить долгую жизнь.

И не только в США, Канаде, Южной Америке или Европе, но и в СССР. Благо, что разного рода «оттепельщики» и «перестройщики» относились к предателям более чем лояльно. Не иначе, родственные души чувствовали, подмахивая указы об амнистиях и продвигая в жизнь новое «мЫшление» с плюрализмом.

Именно благодаря Хрущеву свободно расползлись по стране бандеровцы, лесные братья и прочие поклонники фюрера и Третьего рейха. И к чему это привело, лишний раз рассказывать не надо, достаточно посмотреть на Прибалтику и Украину.

А Хатынь до сих пор служит всему человечеству немым укором. Безмолвным свидетельством того, что бывает, когда так называемый цивилизованный мир позволяет деструктивным и античеловечным силам вырваться на волю.

Ведь если бы «западные демократии» остановили нацистского людоеда Гитлера в тридцатые годы, кстати, имея на это все основания и возможности, то миллионы людей остались бы живы.

В том числе и те 149 жителей Хатыни, зверски казненных 22 марта 1943 года немецко-украинскими нелюдями в эсэсовской форме.