Своенравный и обаятельный Питер Фальк

Для большинства зрителей во всем мире он прежде всего лейтенант Коломбо

Между тем, в активе этого артиста десятки других великолепных ролей в отличных картинах лучших мировых режиссеров. Несколько раз Фалька выдвигали на Оскар, но не сложилось.

Мальчик со стеклянным глазом

Если быть исторически точным, то Питер Фальк попал в поле зрения советских киноманов после культового в 70-х фильма «Большие гонки». Он сыграл Макса – помощника зловредного Профессора. Автор статьи лично помнит крылатую фразу из картины, которая гуляла и во дворах, и по школам: «Макс, жми на кнопку! Сейчас у третьего номера отвалится мотор», или что-то еще в таком же духе…

Питер Михаэль Фальк родился 16 сентября 1927 года в городе Нью-Йорк в еврейской семье. Уже в старости он со знанием дела сыграет роль отца большого еврейского семейства в картине «Освобождая место», явно пользуясь детскими впечатлениями.

Детство Питера прошло в местечке Осининг, печально известном своим близким соседством с суровой американской тюрьмой Синг-Синг.

Отец будущей кинозвезды Михаэль Питер Фальк владел галантерейным магазином, а мать Мэделин Фальк трудилась бухгалтером. Помимо еврейских, со стороны матери семья имела русские и по некоторым данным, еще венгерские и чешские корни), а по линии отца польские и еврейские. Родители Михаэля Фалька Луис и Ида иммигрировали в Америку из Российской империи еще в начале 1890-х годов, словно почуяв грядущие катастрофы.

Фото с сайта kino-teatr.ru

В общем, выходит так, что не итальянским, как внушил телезрителям Коломбо, а еврейским и славянским кровям обязан Фальк врожденным обаянием и юмором.

Родители Питера благодаря бизнесу отца жили неплохо – даже в эпоху Великой депрессии. Когда Питеру исполнилось три года, воспитательница в детском саду посоветовала его матери проверить у ребенка зрение. Женщину насторожило, что он неловко сворачивает набок голову, когда пытается что-либо разглядеть.

Врач обнаружил в правом глазу Питера злокачественную опухоль и посоветовал удалить ее вместе с глазом. Операция прошла успешно.

Фальк комментировал этот период своей жизни с юмором: «Прекрасно проснуться и обнаружить в три года, что у тебя только один глаз. Помню, как мы стояли с мамой у витрины галантереи и выбирали мне повязку. Правда, когда я немного подрос, мне сделали стеклянный. В жаркую погоду он причинял сплошные мучения. Более практичным был глаз из пластика, но он появился позже».

Несмотря на скромный рост, бойкий Питер успешно играл за школьные сборные по бейсболу и баскетболу. В некоторые острые моменты злость на свой физический недостаток приводила его к срывам. Однажды судья удалил Фалька с поля. По мнению парня, несправедливо. Разойдясь, он вынул и метнул в арбитра свой стеклянный протез...

Колледж. Война. Театр.

Окончив школу, Питер оказался на распутье. В то время мысль стать актером еще не приходила ему в голову. Он считал, что актеры – это какие-то особенные люди, причем обязательно европейцы. Фальку больше нравился спорт, вот только в профессионалы путь ему был закрыт по вполне понятной причине.

В 1945 году после раздумий Питер поступил в колледж в Нью-Йорке. Придя туда, он был потрясен царившей там пустотой. Шла война. Не видно было девушек, да и просто студентов. Половина парней, сидевших на лекциях, были ветеранами, вернувшимися с фронтов. Некоторые имели награды и ранения, выглядели очень серьезными и не по годам взрослыми. Питер, по его признанию, выдержал в такой атмосфере лишь месяц. Безуспешно попытавшись прорваться на военную службу, он устроился в торговый флот. «Там никого абсолютно не волновало, слепой вы или зрячий, – объяснял позднее актер. – На корабле только капитан должен видеть хорошо».

Фальк постоянно откалывал шутки и розыгрыши. Будучи в наряде, он как-то днем слонялся по кораблю, и один крепкий парень по имени Джо начал саркастично интересоваться, как это подобный юнец сумел проскользнуть в торговый флот вместо того, чтобы сражаться на войне. Питер ответил, что у него просто небольшие физические проблемы, и в доказательство сначала вынул два зуба-протеза, потом вытащил искусственный глаз. После чего сделал вид, будто отстегивает ногу… Его собеседник побледнел и ретировался.

Отдав полтора года торговому флоту, Фальк возвратился в колледж Нью-Йорка, затем перевелся в другой, но, неудовлетворенный и этим вариантом, отправился изучать социальные отношения в третьем учебном заведении. В это время у него произошло некоторое легкое помутнение рассудка на почве романтической истории, и вслед за свой избранницей Питер помчался в Париж.

…Спустя некоторое время Фальк с печальными воспоминаниями о разрыве вернулся в Нью-Йорк и вновь рьяно взялся за учебники в Сиракузском университете. Именно там он и встретил свою первую жену Элис Мэйо. За время брака Питер и Элис усыновили двоих детей: Кэтрин, которая сейчас работает частным детективом (таков жизненный парадокс дочери актера, почти сорок лет изображавшего детектива на экране), и Джеки.

Супруги расстались в 1976 году, но продолжали поддерживать теплые отношения.

После учебы Фальк сделался дипломированным экспертом по недвижимости в городе Хартфорде. Тут его судьба вновь совершила резкий зигзаг: молодой человек поступил в любительскую театральную труппу, словно поддавшись смутному зову, к которому до сих пор был глух и равнодушен.

Фото с сайта kino-teatr.ru

«Будете профессионалом!»

Служение искусству неудержимо перерастало в страсть. В соседнем городе давала уроки актерского мастерства известная французская актриса Ева Гальен. Хотя дорога до нее съедала по два часа в день, Фальк твердо решил не отступать и выяснить, как же работают профессионалы. Ради этого он согласился отказаться даже от отпуска.

К сожалению, из-за пробок и вечных поломок машины новоиспеченный служитель Мельпомены все равно катастрофически часто опаздывал. В конце концов мадам Гальен учинила ему разнос. Питеру пришлось признаться, что он живет совсем в другом городе и вообще никакой не актер… Мадам с любопытством взглянула на него и благожелательно бросила: «Будете профессионалом!» На следующий день окрыленный Фальк уволился из своей брокерской фирмы.

Ева дала Питеру рекомендательное письмо в одно из театральных агентств Нью-Йорка. Правда, там его не никто ждал с распростертыми объятиями. Более того, все твердили, что невозможно пробиться ни в кино, ни на телеэкраны с протезом вместо глаза. Подобные слова Фальк будет слышать еще не раз, но это его не охладит.

Наконец ему дали роль Сганареля в мольеровском «Дон Жуане», причем ни доллара за нее не платили. Но мечта превыше всего! Менялись режиссеры, исполнители главной роли Дон Жуана, а Фальк фанатично посещал каждую репетицию. Вскоре ему начали доставаться второстепенные роли в бродвейских постановках.

На киноэкране. «Коломбо».

В кино Питер Фальк попал в 1950-х. Снимался в комедиях, детективах. Его партнерами были легендарные голливудские звезды. В начале 1960-х за колоритные роли в фильмах «Корпорация Убийство» и «Пригоршня чудес» (с престарелой Бетт Дэвис) он был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана. На будущий год номинация повторилась, и победа снова досталась другому. Тем не менее, фортуна явно стала склоняться на сторону Питера Фалька. Началась его долгая голливудская кино- и телекарьера.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Актера пригласили в детективный сериал «Коломбо». Тогда еще никто не знал, что ему суждено радовать поклонников аж с 1968 по 2003 год! Не знал и Питер Фальк, что отныне образ хитроватого мудрого сыщика «прирастет» к его жизни навсегда. Мало того, забегая вперед, отметим, что в нескольких картинах – таких, как «Ужин с убийством», «Небо над Берлином» и его продолжении «Так далеко, так близко!» – Фальк изобразит самого себя в облике бессмертного детектива.

А ведь поначалу он не соглашался сниматься в сериале. Просто не представлял, что каждую неделю можно предлагать зрителям новую интересную историю. Но потом все-таки решил рискнуть.

Плащ для персонажа он сам отыскал в ненужном тряпье, жуткого вида коричневые ботинки – там же. На второй год съемок режиссер решил, что лейтенанту нужна собака. Фальк встал на дыбы. Для чего, спрашивал он? У него есть плащ, сигара, полуразваленная машина! Для чудаковатого типа вполне достаточно. Но на следующий день Питер увидел бассет-хаунда, лежавшего на столе в гримерной, и сердце актера дрогнуло.

Фалька часто спрашивали, почему сериал оказался таким успешным. Все-таки тридцать лет – не шутка. По мнению артиста, секрет лежит в характере самого Коломбо. Зрителям нравятся похожие на них, обыкновенных, люди, которые в то же время и герои. Неряха лейтенант полиции парадоксально соединил в себе и то и другое.

В современном жестоком мире Коломбо кажется хронически несовременным. А еще он неисправимо человечен, ненавидит применение силы, вечно теряет то пистолет, то блокнот, то карандаш, на ходу завтракает, очищая яйцо вкрутую, интересуясь, нет ли у окружающих соли…

Наконец, в его пальцах круглые сутки зажата зеленая дымящаяся сигара. Блестящая идея с сигарой Коломбо, видимо, принадлежала самому Фальку – страстному курильщику по жизни. Он был убежден, что сигара сделает сыщика более мужественным, чем обыкновенная сигарета. Кстати, Мэделин Фальк, мама актера, дымила и в свои 92 года, будучи при этом достаточно бодрой старушкой. Великая вещь – наследственность…

На склоне лет Питер Фальк искренне возмущался: «Я слышал, что теперь нельзя курить даже легкие сигареты на стадионе. Что же это за мир, если нельзя курить во время игры?!»

Личное. Хобби. Последние годы.

7 декабря 1977 года Фальк женился на актрисе Шере Дениз, которая впоследствии сыграла с ним в нескольких эпизодах «Коломбо».

Этот брак оказался прочнее. Они прожили вместе больше двадцати лет. Держали в доме Фалька на Беверли-Хиллз (прямо в спальне) целых пять собак: два пекинеса, ши-тцу и пару дворняг, которых выручили от собаколовов. В особняке артиста насчитывалось девять комнат, пять ванных и плавательный бассейн.

Шейра Фальк всегда была жизнерадостной и обожала вечеринки. В отличие от нее, Питер вел себя суровее и вечеринок не жаловал. В молодости он считал, что единственная причина посещать подобные мероприятия – это возможность снять подружку. После женитьбы никакого смысла в посиделках со спиртным для него не осталось.

Фальк любил рисовать, и его работы (более 110 картин) заслужили признание профессионалов. В октябре 2006 года в Батлерском институте американского искусства прошла выставка полотен артиста. Студию для себя Питер оборудовал в гараже. Работал углем, избирая в качестве объекта изображения человеческое тело. Терпеть не мог пейзажи и натюрморты. Страсть Фалька к рисованию запечатлел режиссер Вим Вендерс в «Небе над Берлином».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Актер старался сохранять спортивную форму, в последние годы играл в гольф. «Большинство играет так, что не имеет большого значения, два у вас глаза или один», – иронически утверждал он в интервью.

В 2006 году Питер Фальк написал автобиографическую книгу, украсив ее заглавие знаменитой фразой лейтенанта Коломбо – «Еще кое-что: Истории из моей жизни».

Помимо прочего, актер увлекался шахматами и присутствовал на открытии Всеамериканского чемпионата по шахматам в ноябре 1972 года и в августе 1983-го. На службу в один из театров Лос-Анджелеса Фальк ходил исправно и неукоснительно, сколько позволяло ему здоровье.

Как призналась дочка знаменитости Кэтрин, ее отец на протяжении нескольких лет страдал от деменции и прогрессирующей болезни Альцгеймера. Некоторые СМИ сообщали о том, что артист болен раком.

Питер Фальк скончался вечером 23 июня 2011 года. Его похоронили на Вествудском кладбище. Если потомки не будут слишком забывчивы, когда-нибудь этому замечательному артисту непременно поставят памятник в образ Коломбо: плащ, шляпа, сигара, и у ног вислоухий бассет-хаунд.