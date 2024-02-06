Наконечный «Наши имена» (интернет-релиз)

Наконечный «Наши имена» (интернет-релиз)

Исполнитель: Наконечный, Название: «Наши имена», Стиль: рок, Год: 2024

Восьмидесятилетие снятия блокады Ленинграда не то, чтобы отмечалось широко, но было обозначено веско. Однако эта скорбная дата выявила одну малоприятную вещь: у нас не так уж и много песен, посвященных тем событиям. Да, есть «Непокоренный» «Кипелова», но далеко не все воспринимают тяжелую музыку. Есть «Ленинград» «Северного Флота», но там блокадная тема ограничивается парой строк (зато каких!) Есть цикл Игоря Растеряева, но на все готовы впустить в себя эти травматичные реалии («но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки»).

Конкретно к 80-летию снятия блокады группа «Наконечный» выпустила песню «Наши имена», в которой дан неожиданный, но очень трезвый взгляд на те события. Кажется Александр Наконечный постиг, что основным выразительным средствам Ленинграда той поры является тишина. Поэтому все эмоции в песне переданы косвенно — через образы склонявших «головы» фонарей, упрямо тянущих свою лямку насекомых и змеящийся речки. Этот обманчивый покой побуждает и слушателя застыть в благоговейном молчании…

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