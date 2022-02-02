Игорь Растеряев «Десять лет на комбайне»

Исполнитель: Игорь Растеряев, Название: «Десять лет на комбайне», Стиль: фолк-рок, Год: 2021

Кто отмечает годовщину творческой деятельности. Кто-то — годовщину создания группы или, на худой конец, знакового альбома. А у Игоря Растеряева все намного шире и, в то же время, проще: «Десять лет на комбайне». В обозначении повода не лавры, а движение, странничество, визиты туда, где он больше всего сейчас нужен.

Творчество Растеряева — это миссия и призвание, хотя он бы наверняка бы сразу отмахнулся от столь громких слов. По сути, его песни — то самое «зерно на мельницу», которое чаяли Александр Башлачев и Егор Летов. Продолжателем их мессианской линии Игоря Растеряева в определенной степени и можно назвать.

В прославивших его «Комбайнерах» певец спел о тех, кто «не сидят в контактах-онлайнах». Но сам он во многом стал популярен как раз благодаря интернету, без которого он, возможно, тоже бы пробился к своему зрителю, но позже и в ином качестве, например — после какой-то харАктертной роли в кино. К чести Игоря Растеряева, он никогда не погружается в интернет с головой. Каждый его альбом выходит на физическом носителе, причем всякий — это произведение искусства не только по своему наполнению, но и в плане дизайна в духе «сделай сам и вручную».

Так на обложке диска «Десять лет на комбайне» артист (при помощи сестры Кати Растеряевой) изобразил себя в образе навьюченного концертной поклажей странника в санкт-петербургском аэропорту. А на самом кругляше CD список песен альбома зафиксирован на трех листах, что довольно точно передает специфику релиза. Попавшие сюда треки действительно можно условно поделить на три части: неизданные песни, исполненные вживую хиты и нескрлько экспериментальных композиций с музыкантами Дельфина — гитаристом Игорем Бабко и барабанщиком Василием Яковлевым (без особых, впрочем, изысков).

Да, с одной стороны, это подводящий промежуточные итоги сборник. Но, с другой, Игорь Растеряев ничего не выпускает просто так, и этот диск — тоже взятие очередной высоты. Примечательны комментарии Растеряева, относящиеся к менталитету жителей различных регионов России. Представляя сибирякам «Озеро чуди», исполнитель сетует, что нет под рукой анимационного клипа, но тут же высказывает уверенность, что местные — люди с богатым воображением, поэтому смогут представить себе необходимое без малейшего труда. А перед своеобразной дилогией «Птичка» и «Походная» (о кукушке) автор признается, что большинство казачьих песен сочинил в Питере, но в степях почему-то родились эти две - «птичьи».

Что характерно, и окружают Игоря Растеряева люди, неравнодушные к своим корням. Концертная версия «Дяди Вовы Слышкина» заканчивается представлением певцом только что спевшего в ней героя этой песни из хутора Глинище. А дядя Вова Слышкин тут же поправляет певца: «КАЗАЧЬЕГО хутора!» По ходу же исполнения казак дает забавные комментарии, вроде «зашкварился».

Конечно, особую ценность этому релизу придают новые песни. «Ворота» взята с августовского концерта Игоря Растеряева в столичном ДК имени Зуева, где из-за ограничения на заполняемость зала он не показал запланированный моноспектакль «Это че за балаган», но в качестве небольшой компенсации спел хотя бы эту песню оттуда. В «Севере» он филигранно использует прием паронимической аттракции, что тоже роднит его с Башлачевым («с инстинктом салосохранения», «и короля играет свитер, и истина — в Двине»). В «Насечке» война показана как нарушение порядка мироздания, потому что она режет собою «белый свет». Но подлинная жемчужина альбома (в том смысле, что за нее не грех, как в Евангелии, пожертвовать всем остальным) — песня «Тишина», где певец выражает готовность прибегнуть к благому молчанию, чтобы стать для Бога белым листом. Думается, за такое самоотречение Господь, наоборот, даст ему вдохновения сторицей….