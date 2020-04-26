Чернобыль – последний подвиг советского многонационального народа

34 года назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС случилась техногенная катастрофа невиданного ранее масштаба

Разрушения от взрыва и пожара реактора №4. Фото с сайта pravmir.ru

О причинах разрушения четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС до сих пор спорят специалисты и, похоже, так и не пришли к единому мнению. Известно лишь, что в ходе давно запланированного эксперимента «что-то пошло не так», что и стало причиной разрушения четвертого энергоблока.

Кто-то винит в этом персонал станции, кто-то конструкторов реактора, кто-то вообще считает катастрофу результатом диверсии, а кто-то списывает всё на землетрясение.

Как бы то ни было, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года четвертый энергоблок взорвался, засыпав окрестности радиационными обломками и выбросив в атмосферу огромное количество радиации. Повышение радиационного фона было зафиксировано даже в Норвегии, не говоря уж про территории УССР, БССР и РСФСР.

Никогда ранее человечество не сталкивалось с катастрофами подобного масштаба и подобного уровня сложности. Поэтому когда представителей власти обвиняют в нерешительных действиях в первые часы после взрыва энергоблока, это объясняется тем, что в течение нескольких часов никто банально не мог оценить масштаб произошедшего. Тем более первое время поступала противоречивая информация о якобы произошедшем пожаре, о несерьезных «неполадках» в работе АЭС и т.п.

Четвертый блок ЧАЭС. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Но очень скоро удалось дать взвешенную оценку произошедшему, и здесь власть действовала уже весьма оперативно. Так, 43-тысячное население города Припять было полностью эвакуировано через 36 часов после аварии, причем вся эвакуация заняла всего 3,5 часа.

Разумеется, эвакуацию надо было проводить раньше, но, повторимся, первые полсуток никто не понимал, с чем именно пришлось столкнуться. Если уж и есть за что критиковать власть, так это за разрешенный на самом «верху», то есть в Кремле, первомайский парад в Киеве, который находился всего в 110 километрах от Чернобыля. Разумеется, радиационные воздушные массы не могли обойти Киев стороной, и остается только догадываться, скольким киевлянам санкционированный из Кремля первомайский парад стоил здоровья.

Вместе с тем, как только стал ясен и понятен масштаб катастрофы, власти действовали весьма оперативно. Кроме населения Припяти было эвакуировано около 120 000 человек, проживавших в тридцатикилометровой зоне вокруг Чернобыльской АЭС, и началась колоссальная работа по предотвращению последствий катастрофы. В Припять были откомандированы ученые, огромное количество военных, врачи и шахтеры.

СССР был страной героев, и советский народ всегда отличался менталитетом победителей. Вот почему все ликвидаторы аварии, не мешкая, геройски вступили в борьбу с коварным и малоизученным врагом. Все они совершили выдающийся подвиг, без преувеличения спася жизни миллионов людей. Многие понимали, на что они идут - от рядового ликвидатора до члена ЦК КПСС Б. Е. Щербины, который уже 26 апреля прилетел в Припять и возглавил комиссию по предотвращению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он не забился в безопасный бункер и не давал оттуда ценные указания, трясясь над своей шкурой, а находился на переднем крае борьбы и, конечно же, получил изрядную дозу радиации. Которая убивала всех одинаково, несмотря на чины и звания.

Фото с сайта chernobyl-zone.info

В 1986 году СССР ещё не был доведен до ручки «прорабами перестройки» и их деструктивным вождём – Михаилом Горбачёвым, поэтому мобилизовал весь свой мощнейший потенциал и бросил все силы и средства на ликвидацию последствий аварии. В кратчайшие, по мировым меркам, сроки тысячи шахтеров прорыли тоннель под реактор и установили там систему охлаждения, предотвратив попадание ядерного топлива в почву, что позволило избежать ещё более масштабной катастрофы, которая могла бы сделать безжизненной значительную часть территории Украины.

Попутно было разработано 17 проектов создания защитного саркофага, а сам он был построен за 206 дней. Таких темпов мир не знал, и это был выдающийся подвиг советских ученых и строителей. Вес только одних металлоконструкций саркофага составлял 7 тысяч тонн, причем монтировать всё это приходилось в условиях жесткого радиационного излучения. Но 90 тысяч строителей смогли соорудить саркофаг в кратчайшие сроки.

В Чернобыле впервые использовались дистанционно управляемые средства, оперативно закупленные за рубежом. Но из-за зашкаливающей радиации они выходили из строя, и тогда радиоактивный мусор приходилось убирать вручную. И люди шли фактически на верную смерть. Но они знали, что на кону стоят жизни миллионов людей и никто кроме них не сделает эту работу.

Чернобыльская катастрофа стала последним подвигом советского многонационального народа, когда на борьбу с последствиями аварии поднялась вся страна. Советские люди совершили такое, что кроме них совершить больше не мог никто. К сожалению, борясь с радиацией в Чернобыле, они не знали, что в Кремле засело кое-что похуже и страшнее радиации, то самое, что через пять лет поставит точку в истории той страны, которую они, не жалея своих жизней и здоровья, спасали в 1986 году.

И за все их героические деяния, за лучевую болезнь, за фактически искалеченные судьбы постсоветская власть - что российская, что украинская - бросит им копеечные подачки, жить и лечиться на которые не будет никакой возможности. Мало того, и жить им предстоит в чудовищные девяностые, когда люди были низведены до состояния забытого и брошенного в хлеве скота. Разбирайтесь со своими проблемами сами, государство вам ничего не должно, кроме жалких копеек.

Точное число жертв случившейся 34 года назад катастрофы неизвестно до сих пор. Потому что люди, пережившие её, продолжают умирать и в наше время. Нередко радиация сказывается и на детях ликвидаторов, которых также можно записать в жертвы катастрофы. Правильнее было бы сказать, что чернобыльская катастрофа нанесла удар по всему человечеству, потому что радиация в той или иной дозе досталась не только жителям УССР, БССР и РСФСР, но и многим европейцам. И какие эта доза имеет и ещё будет иметь последствия – неизвестно. Можно лишь говорить о приблизительных цифрах, так как точной статистики не будет никогда. Но можно не сомневаться, что цифры эти пугающие, ведь одних ликвидаторов аварии было около 600 000 человек.

Помимо больших людских потерь, СССР был нанесен и огромный материальный ущерб. Впервые в своей истории он за пару секунд потерял целый город – Припять со всей инфраструктурой и несколько окружавших его деревень и сел, куда так и не вернулись жители. Таких потерь не было даже во время Великой Отечественной войны. Сюда надо приплюсовать огромное количество дорогостоящей техники, которую после ликвидации аварии использовать было нельзя. Колоссальным был расход строительных и прочих материалов – одного свинца в реактор было сброшено 2400 тонн.

По некоторым оценкам, операция по ликвидации последствий аварии обошлась Советскому Союзу в 18 миллиардов рублей. Советских, разумеется.

После взрыва четвертого энергоблока уже никогда не вышла на проектную мощность Чернобыльская АЭС: строительство пятого и шестого энергоблоков было прекращено, а потом стали выводить из эксплуатации и оставшиеся три энергоблока. Авария в Чернобыле нанесла серьезнейший удар по атомной энергетике, что привело к полному отказу некоторых стран от использования атомной энергии, а в других странах ряд проектов был заморожен на долгие годы.

Чернобыльская АЭС сегодня. Фото SlavaPo2003 с сайта ru.wikipedia.org

Катастрофа сделала непригодным для проживания людей весьма обширные территории современной Украины и частично Белоруссии. Причем они будут оставаться таковыми ещё не одно десятилетие, если не столетия. Так что проблема чернобыльской зоны отчуждения будет актуальной ещё очень и очень долгое время, и решать её будут люди, которые ещё даже не родились.

Несмотря на всю трагичность событий 34-летней давности, есть повод и для гордости. Гордости за великую страну, которая, столкнувшись с ранее невиданным вызовом, смогла в кратчайшие сроки справиться с ним и предотвратить ещё более серьезную катастрофу. Такое было возможно только в СССР. В той стране, которая сейчас подвергается осмеянию, которую презрительно именуют «совком», а её граждан «совками» или «хомо советикус».

Недалекие господа, пожизненно травмированные антисоветчиной, могут обзывать Союз и его граждан как угодно, вот только эти самые «совки» уже один раз спасли Европу от коричневой заразы, а потом и от радиационной чумы. Миллионы их положили свои жизни в сороковые годы, и сотни – в восьмидесятые. И уж если они что и заслужили, так это преклонения перед их подвигами, а не плевки на могилы и презрительные слова. Которые обычно произносит разного рода биомусор, не стоящий и мизинца героев.

