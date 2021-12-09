Реконструкция одного из участков БАМа закончится на 4 года раньше
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков рассказал о том, что железнодорожные войска намерены завершить реконструкцию участка Байкало-Амурской магистрали на 4 года раньше изначально намеченного плана.
– Мы планировали вот эти участки дороги, которые у нас протяженностью 339 километров, сделать к 2027 году. Мы их закончим в 2023 году, – сообщил Булгаков.
По его словам, военные ежедневно опережают график на 113%, что даёт все основания полагать, что план будет перевыполнен. А в марте 2022 года к солдатам, которые уже трудятся на БАМ, присоединятся армейцы-железнодорожники из Западного военного округа.
Эту информацию Дмитрий Булгаков передал министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе видеоконференции. После запуска стыковки звена рельсошпальной решетки на перегоне Огорон – Молдавский он отчитался о ходе работ на участке Улак – Февральск. Сейчас на нём работают 1500 солдат и 700 единиц техники.
По словам Булгакова, несмотря на то, что этот отрезок является одним из самых сложных на магистрали из-за вечной мерзлоты, реконструкция проходит в обычном режиме. Новая дорога укладывается рядом со старой, их разделяют пять метров и целых 50 лет. Также военные завершили вырубку леса, очистили полосы отвода, выполнили 845 тысяч кубических метров земляных работ.
Армейцы с утра до вечера трудятся на БАМ, а потому для них создали комфортные условия. Военные живут в блочно-модульных городках, в которых есть вся необходимая бытовая техника. Кроме того, в них имеются медпункт, банно-прачечные комплексы и спортзалы.
Любимое место солдат – столовые – оборудованы по последнему слову техники. За сытные и полезные блюда здесь отвечают гражданские повара профессиональных комбинатов. Питание организовано по системе «шведский стол», что позволяет военным выбирать наиболее понравившееся блюдо. В меню имеются мясные и рыбные продукты, наваристые супы и салаты из свежих овощей.
– Даже в условиях страшных морозов, а они с ноября опускаются до минус 40 градусов по Цельсию, все продукты, которые идут в нормах продовольственного пайка, в том числе свежие овощи, без проблем завозили на БАМ. Для этого использовалась специальная техника с термоконтейнерами, которые поддерживают для продуктов необходимую температуру. Поэтому питание осуществлялось и осуществляется без перебоев – в штатном режиме, – рассказал региональный управляющий Александр Серков.
Кроме того, во всех столовых БАМа есть оборудование для выпечки хлеба, а также налажено производство булочек и пирогов, которые выдаются именинникам. Здесь ответственно подходят не только к празднованию Дня рождения, но и к другим государственным праздникам.
– К новогоднему торжеству от нашей организации всем военнослужащим, которые трудятся на БАМе, заказаны сладкие подарки. Они будут выданы в ближайшее время. Мы введем праздничное меню, оно будет действовать с 1 по 9 января. Обязательно проведём Дни национальной кухни, – добавил Серков.
Всего военнослужащие должны сдать 19 объектов, которые закреплены на участке реконструкции. По словам Дмитрия Булгакова, в следующем году армейцы планируют сдать 17 из них.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да так можно и коммунизм случайно построить досрочно и мост к нему через Берингов пролив ради продажи невосполнимых ресурсов. Кто ясно видит цель, тот не заметит препятствий. А если дорога провалится или ее очередной потоп смоет не имеет значения. Деньги будут освоены, откаты получены ищите "пыль глотающих" строителей в лодонах и телявивах. "Если женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, то 9 женщин могут это сделать за один месяц" получить "маткапитал" каждая и улететь на песчаные солнечные берега.
спали и вдруг спохватились, клюнул жареный петух с обожаемого запада. А помнится при ельцмане вообще прелагалось закрыть бам за ненадобностью.
Понимаю как побыстрей хочется савлить из долбаной российской армии домой, жд войска это хуже стройбата когда генералам котеджи строят с шашлычком и водочкой в качестве вознаграждения. Нам ком части денег не давал, но всегда поляну накрывал когда мы работу заканчивали на его даче, зная что со жрачкой в части проблемы и помои в солдатской столовой уважающий себя дембель жрать не будет. Также с презрением смотрели на некоторых служак, которые тоже ходили в солдатскую столовку чтобы поесть на халяву эту бурду, хоть им и получше накладывали но из общего котла, когда была платная офицерская столовая.
К чему эти "рекорды"?
Потом одна лишь катастрофа на путях вскроет что вообще всё и всех надо было менять
в форму одели?