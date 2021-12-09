Реконструкция одного из участков БАМа закончится на 4 года раньше

18:28 9.12.2021

Ударные темпы работы военных железнодорожников привели к тому, что окончание сроков передвинулось с 2027 на 2023 год

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков рассказал о том, что железнодорожные войска намерены завершить реконструкцию участка Байкало-Амурской магистрали на 4 года раньше изначально намеченного плана.

– Мы планировали вот эти участки дороги, которые у нас протяженностью 339 километров, сделать к 2027 году. Мы их закончим в 2023 году, – сообщил Булгаков.

По его словам, военные ежедневно опережают график на 113%, что даёт все основания полагать, что план будет перевыполнен. А в марте 2022 года к солдатам, которые уже трудятся на БАМ, присоединятся армейцы-железнодорожники из Западного военного округа.

Эту информацию Дмитрий Булгаков передал министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе видеоконференции. После запуска стыковки звена рельсошпальной решетки на перегоне Огорон – Молдавский он отчитался о ходе работ на участке Улак – Февральск. Сейчас на нём работают 1500 солдат и 700 единиц техники.

По словам Булгакова, несмотря на то, что этот отрезок является одним из самых сложных на магистрали из-за вечной мерзлоты, реконструкция проходит в обычном режиме. Новая дорога укладывается рядом со старой, их разделяют пять метров и целых 50 лет. Также военные завершили вырубку леса, очистили полосы отвода, выполнили 845 тысяч кубических метров земляных работ.

Армейцы с утра до вечера трудятся на БАМ, а потому для них создали комфортные условия. Военные живут в блочно-модульных городках, в которых есть вся необходимая бытовая техника. Кроме того, в них имеются медпункт, банно-прачечные комплексы и спортзалы.

Любимое место солдат – столовые – оборудованы по последнему слову техники. За сытные и полезные блюда здесь отвечают гражданские повара профессиональных комбинатов. Питание организовано по системе «шведский стол», что позволяет военным выбирать наиболее понравившееся блюдо. В меню имеются мясные и рыбные продукты, наваристые супы и салаты из свежих овощей.

– Даже в условиях страшных морозов, а они с ноября опускаются до минус 40 градусов по Цельсию, все продукты, которые идут в нормах продовольственного пайка, в том числе свежие овощи, без проблем завозили на БАМ. Для этого использовалась специальная техника с термоконтейнерами, которые поддерживают для продуктов необходимую температуру. Поэтому питание осуществлялось и осуществляется без перебоев – в штатном режиме, – рассказал региональный управляющий Александр Серков.

Кроме того, во всех столовых БАМа есть оборудование для выпечки хлеба, а также налажено производство булочек и пирогов, которые выдаются именинникам. Здесь ответственно подходят не только к празднованию Дня рождения, но и к другим государственным праздникам.

– К новогоднему торжеству от нашей организации всем военнослужащим, которые трудятся на БАМе, заказаны сладкие подарки. Они будут выданы в ближайшее время. Мы введем праздничное меню, оно будет действовать с 1 по 9 января. Обязательно проведём Дни национальной кухни, – добавил Серков.

Всего военнослужащие должны сдать 19 объектов, которые закреплены на участке реконструкции. По словам Дмитрия Булгакова, в следующем году армейцы планируют сдать 17 из них.

