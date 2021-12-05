Андрей Князев уловил связь между «Королем и Шутом» и «Уно моменто»

Андрей Князев задал тренд на песни-истории в «Короле и Шуте» ещё 90-х

В написании сюжетных текстов он достиг настоящего мастерства и продолжил данную линию уже в рамках собственного проекта «КняZz». Идею же собрать подобного рода песни в одном концерте он воплотил лишь 26 ноября в клубе 1930 Moscow.

Чего-чего, а сказок было в этот вечер предостаточно, но начали музыканты с вполне реальной истории «Призраки Там-тама». Колыбель питерского панка в виде клуба «Там-там» получила и визуальное воплощение в образе стилизованной под средневековый замок подворотни с древней афишей «Король и Шут». С этого началась череда сюрпризов, которые, как пообещал Князев в самом начале, было в этот вечер превеликое множество.

Классические истории от «КиШ» («Дурака и молния», «Смешной пистолет», «Два друга и разбойники»), перемежались притягательными атмосферными вещами, вроде «Блуждают тени». Сюжетное начало в этой песне ослаблено, но завораживает она не меньше. К тому же интриги добавило соло Ирины Сорокиной, сыгранные взамен гитарного из студийной версии «Теней».

Великолепно вписались в сказочный антураж и две песни из вышедшего недавно карантинного «Домашнего» альбома группы - «Шепчущий» и «Пиво-пиво-пиво». Между делом Князь рассказал, что возобновлена и работа над плановым номерным диском коллектива, которая вынужденно стопорилась из-за локдауна.

Из готовящегося релиза команда сыграла абсолютную премьеру - «Разбойничье дело». Князев адресовал ее обеспеченным людям, которые скупятся, например, приобрести машину собственной дочери отнюдь не из-за нехватки средств. На таких скупердяев, по его наблюдениям, всегда найдутся лихие люди с большой дороги.

На концерте группа не чуралась экспериментов. «Гримёраым», например, коллектив представил в форме инструментального номера. А «Ели мясо мужики» Князев спел под аккомпанемент одной гитары Альберта Визенберга, да ещё и органично присовокупив к нее начало из «Уно моменто» (фильм «Формула любви»). По замыслу Князева этот номер являл собой превью к его традиционной новогодней акустике, которая славится 4 января в клубе «16 тонн». Визенберг же удивил ещё талантом флейтиста во вступлении к песне «Письмо из Трансильвании».

Там где сказки, там и книга. Заветную идею «Короля и Шута» об оживающих страницах фантастического сборника Князь воплотил и в видеоряде, и в рассказе о вышедшем в день концерта втором томе своей факсимильной «Старой книги». Ждём в будущем и следующего «тома» подобного концерта!