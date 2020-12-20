«Психопат» - образ в кино и реальность

23:25 20.12.2020

Слово «психопат» вызывает в воображении жестокие, наполненные необъяснимым насилием образы из фильмов

Джек Николсон, преследующий собственную семью в фильме «Сияние», или Энтони Хопкинс в роли Каннибала Лектора, чье лицо было скрыто маской. Но в реальной жизни этот образ менее отталкивающий. Так, Тед Банди был студентом юридического факультета и помощником губернатора штата Вашингтон, а Джон Уэйн Гейси – участником конкурса «Человек года».

Изучение «психопатии»



Традиционно считалось, что термин «психопатия» определяет такие эмоциональные и межличностные черты, как эгоцентричность, лживость, слабая эмоциональная реакция, отсутствие сопереживания, чувства вины или раскаяния. В 1980 году данная точка зрения была пересмотрена и уже в третьем издании «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» психопатия стала определяться как антисоциальное расстройство личности, основанное на постоянном нарушении социальных норм, включая ложь, воровство, прогул, несоответствующее поведение на рабочем месте и транспортные аресты.

В 1801 году Филиппом Пинельем было впервые сделано описание пациентов, которые в здравом уме совершали безрассудные поступки. Он называл их la folie raisonnante («безумные без бреда»), подразумевая, что они понимают иррациональность своих поступков, но продолжают их совершать.

Цезаре Ломбросо отвергал идею о том, что преступником может стать любой человек, он полагал, что ими рождаются люди с определенными физическими дефектами. Генри Модлси, в своей работе «Моральный имбицил», указывал на то, что таких людей невозможно изменить уголовно-исполнительной системой, поскольку они не в состоянии предвидеть последствий своих действий.

Одной из основных работ по изучению личности психопатов является книга доктора медицинских наук Херви М. Клекли «Маска здравомыслия», опубликованная в 1941 году, в которой автор приводит 16 характеристик психопатии. Название обращается к «маске нормальности», под которой психопаты скрывают свое психическое расстройство.

С 1980 года Американской ассоциацией психиатров по диагностике и изучению психических расстройств было предложено использовать термин «асоциальное расстройство личности» в качестве диагноза психопатии. Данный диагноз был основан на критериях, описанных Клекли, и применялся в области оценки поведения. Всемирная организация здравоохранения использовала термин «диссоциальное расстройство личности». Оба этих диагноза описывают состояние психопатии (или социопатии) и являются синонимичными.

Однако общепринятой точки зрения по поводу постановки диагноза психопатии нет. В 1988 году Блэкберн в Британском журнале психиатрии указывал на то, что данное понятие, используемое в психиатрии является не более, чем моральным суждением под видом клинического диагноза, и утверждал, что от него следует отказаться.

«Психопаты и социопаты» - реальность



Между тем, была проведена оценка психического состояния сотни заключенных. Выяснилось, что основной особенностью психопатов является отсутствие сопереживания. Их стремление ко лжи и манипуляции окружающими является следствием неспособности испытывать глубокие чувства. Кроме того, психопаты имеют удивительную способность скрывать свои недостатки.

Так, к примеру, профессор университета Британской Колумбии Кент Киль имел обыкновение просить студентов брать интервью у заключенных перед знакомством с их криминальной историей. Эти подающие надежды психологи были уверены, что обходительный, заслуживающий доверия человек несправедливо осужден. До тех пор пока они не читали его дела – торговля наркотиками, мошенничество, грабеж и т.д. – и, возвратившись, чтобы повторно допросить, они получали бесцеремонный ответ: «Это всего лишь прошлое, не вижу смыла упоминать об этом».

Кадр из фильма «Сияние»

Несмотря на то, что психопаты имеют изменчивое, непредсказуемое, а временами деструктивное и жестокое поведение, они не проявляют ни одного из классических симптомов психического заболевания. Они не испытывают галлюцинаций и не слышат посторонних голосов. Порой они ведут незаметный образ жизни и зачастую обладают не дюжим умом.

Благодаря технологии, сканирующей мозговую активность, было определено, что психопаты имеют серьезный биологический дефект, проявляющийся уже в возрасте пяти лет. Природа данного дефекта может быть как врожденной, так и приобретенной.

Одним из примеров приобретенного дефекта является широко известная история Гейджа. В 1848 году статный, темноволосый молодой мужчина по имени Финеас Гейдж, работал строительным бригадиром железнодорожной фирме в Вермонте. Он и его бригада расчищали каменистую площадь, когда случайный взрыв прогремел рядом с Гейджем и тяжелый металлический прут длиной в три фунта вошел в щеку и прошел насквозь через его голову снизу вверх. Казалось, такая травма убьет его или сделает калекой. Но, не смотря на серьезное повреждение, Гейдж никогда не терял сознание, и его восстановление протекало относительно хорошо. Будучи рассудительным и спокойным Гейдж стал настолько агрессивным и непредсказуемым, что друзья буквально перестали узнавать его.

Данная история стала классическим примером в нейробиологии, демонстрирующим зависимость эмоций и поведения человека и биологической природы. Гейдж потерял часть мозга, именуемую вентромедиальной префронтальной корой. Расположенная позади глаз, эта область структурно подобна своему соседу — орбитофронтальной коре, которая, по мнению большинства ученых, является дефектной у психопатов. Орбитофронтальная кора отвечает за принятие решений, что влияет на чувствительность к риску, поощрение и наказание. Люди, чей мозг поврежден в этой области, весьма агрессивны и не способны сдерживать свои эмоции.

Однако данная травма не повлияла на способность Гейдж к сопереживанию — чувству, чуждому психопатам. Этот факт наводил на мысль, что остальные мозговые структуры взаимосвязаны и, что одно или оба полушария мозга не всегда задействованы при появлении психопатии.

Кент А. Киль предположил, что психопатия вызвана нарушением в области паракаемчатой системы – группы взаимосвязанных структур мозга, участвующих в обработке эмоций, целеполагания, мотивации и самоконтроля. Данную гипотезу подтверждают и снимки МРТ мозга психопатов, сделанные Килем, демонстрирующие явное утончение паракаемчатой ткани — указание на то, что эта часть мозга слаборазвита.

В дополнение к орбитофронтальной коре и миндалине, паракаемчатая система включает поясную кору и островок Рейля. Передний часть поясной коры регулирует эмоциональное состояние и помогает людям контролировать их импульсы и управлять своим поведением, а островок Рейля отвечает за переживание гнева, боли, страха, сочувствия и отвращения.

Имея нарушения в данных областях, психопаты обладают высоким порогом отвращения, позволяющим им терпеть отталкивающие запахи и образы, что делает их социально дезадаптироваными.

Ученые продолжают изучать мозговые дисфункции психопатов, эти открытия обещают не только помочь самим психопатам, но и изменить отношение к ним. Когда адвокаты, тюремщики и психиатры перестанут видеть в них монстров, а поймут, что они просто больные люди, только тогда мы найдем путь к светлому будущему.