"Колыбель европейской демократии и фашизм"

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Объяснить «телодвижения» западного капитала в период предвоенного времени можно только одним - США, Великобритания и Франция превращали Германию в мощную ударную силу, таран против СССР

Пытаясь поставить на одну доску СССР и нацистскую Германию, западные историки старательно обходят молчанием многие эпизоды предвоенного времени. И такая «скромность» вполне объяснима. Не станут же на Западе признавать, что уже с начала тридцатых годов США и Великобритания активно включились в борьбу за мировое лидерство. И тут на их пути оказалась нацистская Германия.

Самое время процитировать сэра Уинстона Черчилля: «Мы ведём войну против духа Шиллера». Иными словами, Лондон и Вашингтон готовились не к войне с нацизмом как таковым, скорее речь шла о соперничестве между англо-саксонской и немецкой элитами за первенство, за звание лидера мира.

В этом их принципиальное отличие от «цивилизационно чуждого» Советского Союза, для которого противостояние с Германией было не войной за мировое лидерство, а прежде всего противоборством двух ценностных и мировоззренческих систем.

Известные и до войны методы санкционного давления почему-то не применялись по отношению к нацистской Германии. Накануне Второй мировой войны США, Великобритания и Франция не ввели против Третьего рейха ни одной экономической санкции!

Более того, ведущие американские компании инвестировали колоссальные средства в экономику гитлеровской Германии даже после начала Второй мировой войны.

Не случайно после 1933 года, то есть после прихода Гитлера к власти, главными инвесторами нацистской экономики оказались американские компании «Стандарт Ойл», «Дженерал моторс», ИТТ и концерн Форда.

В августе 1934 года «Стандарт Ойл» приобрела в Германии 730 тысяч акров земли и построила крупные НПЗ, снабжавшие нацистов нефтью. Тогда же в Германию из США было тайно доставлено современное оборудование для авиазаводов, а американские фирмы «Пратт и Уитни», «Дуглас» и «Бендикс Авмэйшн» передали немцам военные патенты. Именно по американским технологиям строился пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87».

К 1941 году американские инвестиции в экономику Германии составили 475 млн долл. Только «Стандарт Ойл» вложила в Третий рейх 120 млн долларов, «Дженерал моторс» – 35 млн, ИТТ – 30 млн, а «Форд» – 17,5 млн.

Сегодня уже немногие помнят, что в 1935 году Гитлер наградил Генри Форда Большим крестом, а портрет Форда занимал почётное место в кабинете фюрера Третьего рейха.

Объяснять эти «телодвижения» западного капитала только «интересами бизнеса» не получится – главным интересом и США, и Великобритании, и Франции уже в первой половине тридцатых годов было превращение Германии в мощную ударную силу, таран против Советского Союза.

А шансов избежать Второй мировой войны у человечества было немало.

В 1936 году, во время «Рейнского кризиса», когда Париж готов был разгромить части вермахта на своей границе и сил для этого было предостаточно – 13 французских дивизий против трёх батальонов вермахта, – премьер-министр Великобритании Болдуин буквально заставил французов отказаться от оккупации Рейнской области, что спасло нацистский режим от краха.

Ещё через пару лет, в 1938 году, Лондон форсировал подписание Мюнхенского соглашения, укрепившего позиции Гитлера и внутри Германии, и в Европе.

А кто сегодня помнит в Англии, как Лондон поддерживал ближайшего союзника Гитлера – испанского диктатора Франко? Когда 26 января 1939 года республиканские войска после поражения на каталонском направлении оставили Барселону, английский крейсер «Девоншир» принудил защитников острова Менорка к капитуляции, и через два дня франкисты смогли выйти на испано-французскую границу, а ещё через пару недель, 27 февраля, Лондон и Париж разорвали дипломатические отношения с республиканским правительством Негрина и признали генерала Франко…

На Западе предпочитают не вспоминать, как накануне войны с апологетикой фашизма выступал ряд видных европейских интеллектуалов. Например, Герберт Уэллс, с энтузиазмом рекламировавший проект «либерального фашизма», или лауреат Нобелевской премии по литературе норвежец Кнут Гамсун, называвший Гитлера «борцом за права человека».

В Лондоне забыли и о нескрываемых симпатиях, которые испытывал к Гитлеру и Муссолини английский король Эдуард VIII, и о том, что одним из самых именитых аристократов Англии, Освальдом Мосли, был создан Британский союз фашистов, запрещённый только в 1940 году, когда началась война с Германией.

Кстати, похожая организация – «Друзья новой Германии» – тогда же была создана и в США.

И пусть многие считают, что фашизм родился в Германии или в Италии, однако есть ещё одно государство, которое может поспорить за право носить имя страны-родоначальницы фашизма.

Эта страна – Великобритания.

Человеконенавистнические идейки витали в сыром британском воздухе задолго до начала Второй мировой войны и даже задолго до появления в Германии бесноватого Адольфа Гитлера.

Идеи превосходства над другими народами захватили многих представителей высшего общества Англии, и тот же великий сказочник Редьярд Киплинг вовсе не был чужд идее «сверхчеловека» с волчьим оскалом.

Кстати, и идея превосходства арийской расы принадлежит вовсе не Адольфу, а самому что ни на есть британцу – Хьюстону Чемберлену, однофамильцу Невилла Чемберлена. Даже в Берлине Хьюстона признавали одним из основоположников расовой теории – в конце концов, англичане тоже ведь считались представителями высшей арийской расы, и с чего бы им не придумать на сей счёт что-нибудь этакое…

Ещё в конце XIX – начале ХХ века в Англии был весьма популярен джингоизм, то бишь великодержавный имперский национализм и английский шовинизм. Параллельно получили широкое распространение и идейки антисемитизма и расизма. Ядовитые семена, брошенные в хорошо унавоженную почву, быстро дали первые всходы: уже к 1936 году в главной фашистской организации Англии – Британском союзе фашистов, или БСФНС, – насчитывалось около 40 тысяч человек. И это были далеко не сплошь мясники да работяги.

В 1983 году, когда были частично открыты архивы, относящиеся к деятельности фашистских движений в Англии в 30-х годах, выяснилось, что эти идеи разделяли и многие высшие представители финансовых, промышленных и военных кругов Великобритании.

Например, оказалось, что фашизм – и, естественно, германский нацизм – поддерживали отец Невилла Чемберлена, один из самых влиятельных политиков викторианской Англии Джозеф Чемберлен; отец южноафриканского апартеида и глава алмазной империи De Beers Сесиль Родс; член семейства Ротшильдов лорд Розбери; медиамагнат лорд Ротемир; один из самых влиятельных представителей британских нефтяных монополий Генри Детердин; президент химического концерна Людвиг Монд; автомобильный король лорд Наффилд; управляющий Английским банком и, по совместительству, известный антисемит Монтегю Норман; Нэнси Астор и её «Кливденская клика» и многие другие известные не только в Британии люди.

А потому никто не удивлялся, когда в самый канун Второй мировой войны, когда было уже понятно, кто такой Гитлер и что он задумал, правительство Невилла Чемберлена открыто занимало профашистскую позицию. И именно на таких «своих людей» рассчитывал Рудольф Гесс, совершая полёт в Англию 10 мая 1941 года. А летел-то он не поболтать за чашкой чая о погоде – второй человек Третьего рейха желал нащупать почву для заключения антисоветского союза Берлина и Лондона.

Вот, кстати, упоминавшийся на Нюрнбергском процессе доклад Хаусхофера Гитлеру от 12 мая 1941 года. Здесь названы представители элиты, на которых рассчитывал Гесс, отправляясь в Англию.

Можем огласить весь список, но ограничимся несколькими «громкими» именами. Это герцог Гамильтон, лорд Дунглас, бывший личный секретарь Невилла Чемберлена Гарольд Бальфур, крупные британские чиновники – заместитель министра иностранных дел в правительстве Черчилля, помощник министра авиации – и прочие сэры общим числом более тридцати.

После этого не приходится удивляться ни морскому соглашению 1935 года, которым Лондон открыл Гитлеру дорогу к строительству германского военно-морского флота, ни тому, как ретиво демократическая Англия обеспечивала нацистскую Германию военно-стратегическим сырьём накануне Второй мировой войны.

Кстати, ни для кого на Западе это секретом не было ни тогда, ни тем более сейчас. Ещё 3 мая 1935 года британская Stock Exchange Gazette упоминала об этом в статье «Кто финансирует Германию?».

Приведём небольшой отрывок из этой примечательной статьи: «Германия не смогла бы выполнить свои планы, если бы она не использовала Англию для платежей. Она закупает шерсть, хлопок, никель, медь и нефть, а финансирование этого бизнеса идёт через Лондон».

А вот что писала по этому поводу Financial News: «Нет сомнений, что практически вся свободная валюта, которой располагала Германия для приобретения сырья, была предоставлена ей прямо или косвенно Англией».

Лондонский Сити и тогда был – наряду с американской Уолл-стрит – одним из важнейших мировых финансовых центров, и переводы средств на поддержку германской экономики осуществлялись прежде всего через Уолл-стрит и Сити. Это были и «чисто немецкие деньги», и кредиты, выданные Германии на льготных условиях.

В любом случае и Штатам, и Великобритании было выгодно играть роль финансовых посредников между Германией и другими странами. Часть немецких денег в виде процентов «прилипала» к американским и британским банкам.

В середине декабря 1938 года президент Рейхсбанка и основной посредник между немецкими промышленниками и зарубежными финансистами Я. Шахт провёл в Лондоне переговоры на высшем уровне о перспективах расширения германо-британской торговли и разделе рынков. Тогда же в Лондоне заявили, что Англия готова пойти на снижение пошлин на германские товары в обмен на отказ рейха от ущемления британских экономических интересов в Германии.

Возьмём другой, опять же британский источник – весьма осведомлённую газету Labour Monthly – здесь упоминается, что «в 1938 году Германия получила из стран Британской и Французской империй 26% потреблённой ею железной руды, 33% свинца, 50% хрома, 62% меди, 61% марганца, 94% никеля, 60% цинка и 52% каучука…». Неплохо, да?

19 августа 1939 года не менее осведомлённая английская газета News Chronicle писала, что «за месяц до начала войны Англия активно снабжала Германию военно-стратегическими сырьевыми материалами, а Лондонская каучуковая биржа имела рекордный оборот благодаря закупкам Германии».

Как-то так оказалось, что главными финансистами Гитлера с 1933 по 1939 год были Банк Англии и Федеральная резервная система (ФРС) – и связанные с ними банки.

В результате уже в 1933 году под контролем американского финансового капитала оказались ключевые отрасли германской промышленности и крупнейшие банки. Немецкий военно-химический концерн «И.Г. Фарбениндустри», ставший основным поставщиком вермахта и взявший на себя почти половину финансирования избирательной кампании Гитлера ещё в 1930 году, находился под контролем рокфеллеровской «Стандарт Ойл».

Британские банки обеспечивали Германию льготными кредитами по прямому указанию главы Банка Англии Монтегю Нормана. Это тот самый Норман, который 4 января 1932 года встречался с Гитлером и фон Папеном, заключив с ними тайное соглашение о финансировании НСДАП.

Кстати, на той встрече присутствовал и резидент американских спецслужб в Европе Аллен Даллес. Через десять дней, 14 января 1933 года, немецкие промышленники полностью одобрили программу Гитлера, который 30 января и стал рейхсканцлером.

В Лондоне, Париже и Вашингтоне прощали Гитлеру всё. Даже когда фюрер Третьего рейха отказался платить репарации, ни Англия, ни Франция не предъявили ему претензий.

Более того, после поездки Я. Шахта в США в мае 1933 года и его встречи с президентом и крупнейшими банкирами с Уолл-стрит США выделили Германии новые кредиты на общую сумму 1 миллиард долларов. А в июне во время поездки в Лондон и встречи с уже упоминавшимся Норманом Шахт добивается не только предоставления английского займа в 2 миллиарда долларов, но ещё и прекращения платежей по старым займам…

Наконец, вспомним о заключённом летом 1934 года англо-германском «трансфертном соглашении», к концу тридцатых годов превратившем Германию в основного торгового партнёра Англии. После этого Банк Шрёдера становится главным агентом Германии в Великобритании, а в 1936 году его отделение в Нью-Йорке объединяется с домом Рокфеллеров для создания инвестиционного банка «Шрёдер, Рокфеллер и Кº», который журнал «Таймс» назвал «экономическим пропагандистом оси Берлин – Рим».

«Мой четырёхлетний план я задумал на финансовом основании зарубежного кредита, поэтому он никогда не внушал мне ни малейшей тревоги», – признавался позже Гитлер.

Сегодня мы знаем о политических предпочтениях тогдашних британских лидеров, а потому вряд ли кто-то удивляется позорному Мюнхенскому сговору Даладье и Чемберлена с Гитлером. Тогда, 29 сентября 1938 года, Чемберлен поставил свою подпись под соглашением, отдававшем Гитлеру промышленные территории Чехословакии, которая была не просто «территорией», а прежде всего одним из мировых лидеров по экспорту вооружений.

И что же в результате? В мае 1941 года, накануне нападения гитлеровской Германии на СССР, пять из 21 танковой дивизии вермахта были укомплектованы чехословацкими танками.

Выходит, Чемберлен и Даладье не только отдали Гитлеру на растерзание Чехословакию – они ещё и вооружили «друга Адольфа»! Которого многие ещё называли «борцом за мир» и который едва не стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Разумеется, в тридцатых годах прошлого века фашизм был популярен не только в Британии. Немало сочувствующих нацизму было, например, в Польше, где всё это накладывалось ещё и на пещерный, «чисто польский» антисемитизм, один из отцов которого, почётный доктор Кембриджского университета Роман Дмовский, организовал националистическую группировку «Лагерь Великой Польши». И цель у этого «лагеря» была неслабая – «воссоздание Речи Посполитой от Балтики до Чёрного моря, с уничтожением евреев и полонизацией всех народов, проживающих на этих территориях».

Не случайно же Польша отказывалась от каких-либо соглашений с СССР, в том числе и от переговоров на тему военного союза. А за год до войны поляки отказались пропустить части Красной армии через свою территорию, если СССР направит их на защиту от немцев Чехословакии. Но тут, как мы уже знаем, у поляков был свой «пиковый», территориальный интерес… Впрочем, и Польше уже оставалось недолго существовать – приближался роковой день 1 сентября 1939 года…

Автор: Григорий Саркисов