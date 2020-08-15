Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони

00:45

Студию Pixar основал великий маэстро Дж. Лукас, создатель вселенной «Звездных войн»

От него она перешла в собственность С. Джобса, а у того её перекупила фирма Диснея. Под руководством таких знаменитостей, «Pixar» обязана была добиться успехов! Первая слава пришла после «Истории Игрушек» новаторского компьютерного мультфильма, чьи герои, маленький Энди и его зажигающая парочка живых «кукол»-друзей, Вуди и Базз, покорили сердца не только младших школьников, но и людей всех возрастов. Потом удачи последовали одна за другой. Сейчас нельзя представить мира мультфильмов без юной принцессы Мериды, воспитанного морем сына Немо и его друга рыбы-Марлина, других героев фильмов этой студии.

Причем события происходят как в красочном средневековье, так в межзвездных пространствах, так и под водой («В поисках Немо»), на современной земле и даже внутри мозга («Головоломка»)! Все эти разные миры объединяет одно: они веселые, их населяют мгновенно запоминающиеся герои.

Но никто не видел общего между такими разными фильмами студии! Пока не появился тогда еще малоизвестный блогер, но маститый кинокритик Д. Негрони.

Хронология Негрони



В шутку или всерьез, но Джон Негрони смог связать все фильмы «Pixar» в единую вселенную! Главный «кирпич» в основание гигантского здания «Вселенной Pixar» он заложил, когда опубликовал свою «подлинную хронологию» более чем 15 из 23 мультфильмов студии. Для этого было просто рассмотреть картины не по дате выхода, а по тем временам, о которых они рассказывают:

• средневековье («Храбрая сердцем»);

• времена XIX-XX вв. («В поисках Немо» и другие);

• современность и близкое будущее («Вверх», «Рататуй» третья «История Игрушек»);

• далекое будущее («Волл-И», «Суперсемейка», «Игрушечная история», «Тачки» и др.);

• новая земля («Жизнь Жуков» и «Корпорация монстров» и др.).

Выходит, началом Вселенной (важный момент – только с точки зрения людей!) становится «Храбрая сердцем», где маги во главе с очень таинственной Ведьмой превращают людей в животных. Отсюда, по версии Негрони один шаг до «Рататуя» и «Поисков Немо» с их разумными животными.

Это единственный момент всего построения, в котором можно увидеть логическую натяжку – животные в «Храброй сердцем» вовсе не такие уж разумные. Но дальше Негрони логичен безупречно.

Логика Вселенной Pixar



В «Рататуе» животные не только читают и развиваются, но и начинают противопоставлять себя миру людей. Причем и Реми с папой Джанго из этого мультфильма, и Мерлин из «Немо» порой кажутся умнее людей. А человечество только пытается догадаться о проигрываемой «гонке за интеллект». И создает высокотехнологические приборы для общения с животными. Дальше Негрони подметил важное: те браслеты, похоже, были созданы фирмой «Бай энд Ларж». В следующем же по хронологии фильме…

В следующем по Хронологии Негрони фильме, «Суперсемейка» эта фирма «B&L» является уже почти владыкой мира и, себе на беду, создает Искусственный Интеллект.

Не даром у главного злодея «Семейки», Бадди Пейна, масса технологических преимуществ над протагонистами. Интересный момент: в этой картине симпатии в мире «Pixar» начинают постепенно смещаться от преклонения перед людьми науки или контр-магами на стороны вечных личных качеств героев: мужества. отваги, умной изворотливости

В следующем фильме, «Валл-И», корпорация «B&L» захватила всю землю. При этом сама полностью захвачена ИскИнами. Если раньше игрушки оживали от человеческих эмоций, то в «Валл-И» и новейшие игрушки (роботы, андроиды, мегакомпьютеры) уже цинично питаются эмоциями и чувствами людей. Для того чтоб создать запасы «пищи» их даже высылают в космос.

Итак, Земля на 800 или более лет почти избавилась от человечества. В фильме «Тачки» дается забавный ответ на что же происходило на покинутой планете: бедные машины, питаясь сделанными при старте космических кораблей запасами людской энергии, пытались подражать человеческому обществу. Но ничего у них не вышло. Интересно, эту мысль подкинул студии Джобс, являвшийся тогда крупнейшим пайщиком Диснея, или сами сценаристы ««B&L»» сделали этакую «пасхалку» намек одному из своих владельцев?

Фото Matthew Cooper с сайта flickr.com

Немногих вернувшихся на планету в финале «Тачек» людей хватило для того, чтоб изгаженная техноцивилизацией и компьютерами земля не только расцвела, но и на ней могли зародиться удивительные новые формы жизни. Не машинной. Это мы видим в следующем по хронологии Негрони фильме «Приключения Флика». Появляются и общества волшебных разумных жуков и некоторых других насекомых. Причем все они имеют магические способности!

Тут сложно не вдохновиться примером Негрони и не выдвинуть еще одну пасхалку, чтоб «закольцевать» всю «Вселенную Pixar» - жизнь развивается спиралеобразно и не с этой ли магией боролась Мерида в Средние века. В «следующем» (по Негрони) проекте, в «Приключениях Флика» (а это был лишь второй фильм студии, надо же так подметить связь!), выясняется, что разумом и магией владеют не только насекомые – но и разнообразные животные. В том числе и совсем уж новых видов, «артисты»: симпатичные «безголовики», дружелюбные мохнатые «рогачи».

Главная тайна студии Pixar



Следующим фильмом Негрони считает Корпорацию Монстров». Столица которого, Монстрополис. Работает исключительно на негативной энергии людей. Чудовища начинают собрать с детей налоги страхом и болью. Не удивляйтесь: так эволюционировали те самые милые чудаковатого вида «магические зверюшки» которых видели в финале «Приключений Флика». Только с трудом им удается догадаться, что куда более качественную «эмоциональную пищу» можно получать от радости и смеха.

По официальному сценарию «Pixar», все эти магические звери гости других измерений. Но вспомним, в самом «раннем» (по хронологии Негрони) мультфильме про Средние Века уже была магия. И главная тайна вселенной «Pixar» в том, что магические создания путешествуют не через пространственные измерения, а через время.

Небольшой прогноз



Следующим, по логике вещей и теории Негрони, можно ждать от «Pixar» фильм о совсем давних – еще до появления человека на Земле, временах, когда планету населяли одни лишь магические добрые или злые монстры которые «пропитания» похищали людей из будущего. А если и нет, то у всех фанатов Pixar появляется изумительный повод пересмотреть любимые фильмы в «правильном» порядке.

