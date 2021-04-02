Большой Театр - главный театр России

07:27 2.04.2021

Большой театр расположен в самом центре Москвы и славится своей оперой и балетом.

Официальное название – «Государственный академический Большой театр России», но все используют сокращенное название.

Несомненно, это самый известный театр в Российской Федерации, но его значение выходит за рамки государственных границ. Большинство туристов заинтересованы хотя бы в том, чтобы посмотреть на красивые интерьеры, но, конечно же, гораздо более сильные впечатления даёт просмотр оперы или балета.

Истоки и история театра

Истоки Русского государственного театра можно отнести к 1776 году, когда по приказу императрицы Екатерины II. начались размышления о том, где и какой театр будет построен. К сожалению, строительство первого театра на Петровке не увенчалось успехом, так как здание сгорело еще до открытия.

Поэтому началось строительство Большого Петровского театра, которое было завершено в 1789 году. Это было огромное трехэтажное здание, вмещавшее почти тысячу зрителей. Царская ложа была само собой разумеющейся. Однако в 1805 году театр сгорел.

Таким образом, в Москве уже не было собственного театрального здания, и спектакли проходили в разных частях города. Лишь в 1816 году Московская строительная комиссия объявила тендер на строительство нового здания театра. Самый подходящий проект выбирался долго, пока 6 января 1825 года на отреставрированной Петровской площади торжественно не открыли новый театр .

Хотя через несколько лет и этот театр сгорел, его первоначальный вид восстановили. Позже здание несколько раз ремонтировалось, но все же сохранило свой классический стиль. Новая сцена театра была открыта в 2002 году, а последняя значительная реконструкция завершилась в 2011 году. Тогда состоялось торжественное открытие театра, и зрители могли увидеть новую версию знаменитой оперы «Борис Годунов».

Репертуар театра

Этот театр специализируется в основном на балете и опере. Здесь выступают только лучшие российские артисты, обычно имеющие звание народных или заслуженных артистов. Здесь исполняются такие произведения искусства, как опера «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Борис Годунов» М. Мусорского или балет «Евгений Онегин» П. Чайковского.

«Щелкунчик» или, пожалуй, самый известный в мире балет «Лебединое озеро», безусловно, заслуживает особого внимания. Дети могут посетить сказочные балеты «Золушка», «Белоснежка», «Спящая красавица»… Однако здесь играют не только произведения русских мастеров, но и зарубежных, например, итальянского композитора Верди.

Здание, которое очаровывает

Хотя это здание в стиле классицизма великолепно, расположено очень близко к Кремлю и другим важным памятникам в самом центре Москвы, оно не особо выделяется, и необходимо подойти немного ближе, чтобы выделить его красивый внешний вид. Перед главным входом находится фонтан, а здание украшено колоннами и красивыми орнаментами.

Однако интерьеры еще более великолепны. Интересны не только картины на стенах, но и красивая лестница, и огромные люстры.

Практическая информация

До театра легко добраться как на такси, так и на общественном транспорте. Он расположен на станции метро «Театральная» (выход к Большому театру). Двигаясь по улице Тверской в сторону центра, вы также попадаете к Большому театру.

Билеты лучше заказывать заранее, так как билеты на удобные места быстро раскупаются. Самая низкая цена на малоизвестные спектакли и места, откуда не очень хороший вид, - около 600 рублей. Билеты на такие спектакли, как «Евгений Онегин», «Пиковая дама» стоят от 1200 руб. Места в партере, первом и втором ярусах самые дорогие, а места на третьем, четвёртом ярусе, соответственно, самые дешёвые. Билет на места в партере можно приобрести за 6000-10000 руб.

В Большом театре есть Историческая и Новая сцена. Историческая (основная) сцена славится роскошным интерьером, великолепной акустикой. Недавно она пережила масштабную реконструкцию: в здании появились зеркала необыкновенной красоты, росписи, лепнина, венецианская мозаика. Лепнина покрыта сусальным золотом.

Новая сцена также выглядит роскошно, и билеты сюда дешевле. Например, посмотреть представление в партере можно всего за 1500 руб.

