«Сделки нет, но мы добились прогресса»: как оценивать итоги саммита на Аляске?

10:31 18.08.2025

Одно из главных последствий любых встреч на высшем уровне — их оценка в общественном мнении и СМИ. Иногда они совпадают, а иногда драматически расходятся по противоположным углам

Отчасти так произошло и с освещением саммита на Аляске.

Прямой эфир из Анкориджа шел вечером 15 августа на канале «Россия-24». Картинка шла со взлётной полосы американской авиабазы. Прилетает на своем «Боинге» Дональд Трамп, выходит на красную дорожку, приготовленную для Владимира Путина. Следом спускается с трапа своего самолета президент России. Они улыбаются, жмут руки и следуют на подиум для фотосессии. А дальше — садятся в лимузин Трампа и уезжают к месту переговоров.

Видео длится не больше пары минут. Ведущий в студии захлебывается от восторга и переполняющих его чувств по поводу «исторического события».

Уже и с первого раза эта скороспелая оценка события, которое только-только началось и непонятно чем закончится, несколько смазала впечатление от эфира. Помилуйте, сам Трамп с большим сомнением относился к возможным итогам саммита, он даже угрожал прервать переговоры в любой момент, если не почувствует желание Путина идти навстречу мирному соглашению.

Да и президент России, насколько известно, никаких особых прорывов накануне встречи не обещал, делая упор на том, что его цель — отстаивать «коренные интересы безопасности страны», и в этом аспекте рассчитывать на подарки и уступки оппонентам не приходится.

В телевизоре президенты уехали, а ведущий эфира остался один на один с дефицитом, а точнее даже с полным отсутствием нового видео из Анкориджа. Текста тоже не нашлось в суфлере, поскольку режиссеры рассчитывали на коммент непрерывно идущей из США картинки. А ее на беду не было. И тогда пришлось импровизировать на повторе одних и тех же сцен со встречей и посадкой в лимузин.

Однако ничего нового к уже сказанному ведущий добавить не смог. Начался навязчивый повтор одних и тех же кадров с одинаковым комментом про «историческое событие». Не знаю, сколько раз нам показали и рассказали одно и то же, но ситуация напомнила цитату из «Мертвых душ» и сломанную шарманку помещика Ноздрева:

«Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, что-то случилось: ибо мазурка оканчивалась песнею, „Мальбруг в поход поехал“; а „Мальбруг в поход поехал“ неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна».

Ну, а ночью выяснилось, что до полного и безоговорочного понимания у двух президентов дело не дошло.

Белый дом объявил об отмене запланированного совместного ланча российской и американской делегаций и о возвращении Трампа в Вашингтон. Президенты Путин и Трамп выступили с формальными речами о возобновлении переговорного процесса и стремлении к миру и сотрудничеству, но воздержались от комментариев для прессы.

Переговоры в расширенном формате, в которых должны были участвовать министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, также не состоялись.

Встреча Путина и Трампа в формате «три на три» продлилась в два раза меньше, чем предполагалось изначально — вместо 6-7 часов, как зявлял Дмитрий Песков, она заняла лишь половину этого времени…

Так что, провал или виктория?



С одной стороны, половинчатый формат беседы, с другой — вполне себе оптимистичные заявления Трампа, который накануне грозил новыми санкциями и полной приостановкой своего участия в мирном процессе.

«Мы провели очень продуктивную встречу. Было много пунктов, по которым договорились. Но по нескольким, я бы сказал, довольно большим, нам это не вполне удалось сделать. Но мы добились некоторого прогресса. Сделки нет, пока нет сделки», — сказал Трамп, добавив, что «по многим пунктам достигнуты договорённости. Осталось совсем немного. Некоторые — не столь значимы. Один, вероятно, самый значимый, но у нас очень хорошие шансы прийти к соглашению.»

Какой именно значимый пункт имел в виду президент США, осталось в тайне.

Что, собственно, и ожидалось многими здравомыслящими экспертами, которые вспомнили, что переговоры Рейгана и Горбачева по ракетам средней и малой дальности шли долгих два года — с ноября 1985 по декабрь 1987 года, что первые два раунда в Женеве и Рейкьявике, несмотря на взаимные симпатии обеих лидеров, ни к чему не привели.

Но остановка боевых действий на Украине и мирный договор будет посложнее, чем договор по РМСД хотя бы потому, что за кадром остается третья сторона и ее европейские покровители. Правда, к полудню по московскому времени 16 августа Трамп заявил, что Зеленский приедет в Вашингтон в понедельник после обеда.

«Если все получится, мы тогда назначим встречу с президентом Путиным», — сказал Трамп.

Вероятно, это и есть главный пункт переговоров в Анкоридже.

Газета Faridaily написала об итогах саммита на Аляске:

«Ни Путин, ни Трамп не сообщили о каких-либо значимых результатах их встречи или о предварительных договоренностях. Ничего не было сказано ни о возможности временного перемирия (даже воздушного) между Россией и Украиной, ни о снятии (хотя бы частичном) американских санкций с России в обмен на уступки, ни о совместных проектах России и США в Арктике или других регионах.

Пригласив Путина в США, Трамп явно рассчитывал, что российский президент проявит гибкость в украинском вопросе и будет готов обсуждать сделку. Путин же, похоже, ни на какие существенные компромиссы не пошел. Если же пошел, то мы поймем это в ближайшее время, так как Трамп обещал сообщить Зеленскому и партнерам по НАТО о деталях встречи на Аляске.»

Политолог Максим Жаров также считает, что «итоги саммита на Аляске проявятся позже. Пока очевидно только то, что Кремль и Белый дом как накануне встречи президентов, так и в ходе неё пытались „прогнуть“ друг друга с помощью одноразовых манипуляций с опорой на внешние эффекты, но нужного для себя результата не получили.»

Однако философ Александр Дугин и в отсутствии рассмотрел благие вести:

«Ну что же, я поздравляю всех нас с идеальным саммитом. Это было грандиозно. Все выиграть и ничего не проиграть, так умел только Александр III. Невозможно представить, насколько это было трудно, почти невозможно для Путина. Но он это сделал. То есть умудрился не сделать. Я имею в виду сделку».

Не исключено, что Дугин знает больше других. «Важные договоренности саммита на Аляске пока держатся в секрете, считает старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин: «Это нужно том числе и во избежание репутационных издержек, так как речь идет о взаимных уступках, которые могут ударить по имиджу лидеров государств, участвующих в переговорном процессе.»

«Итоговая пресс-конференция свидетельствует о комплексности ситуации и серьезности намерений — было сказано лишь самое необходимое», — считает замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов.

Росии и США удалось решить на саммите многие вопросы, но они не будут о них «трубить раньше времени», сообщает источник ТАСС.

Однако если смотреть российское телевидение, то уже и раструбили. Что само по себе вносит когнитивный диссонанс в сознание российского обывателя.

Автор: Виктор Левин