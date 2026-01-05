Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана в случае, если его силам не удастся подавить протесты, пишет РБК со ссылкой на The Times. 

86-летний Хаменеи планирует покинуть Тегеран в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, перебегут на сторону протестующих или не будут выполнять приказы, сообщает газета со ссылкой на отчет разведки.

«План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника
Моджтабу», — рассказал изданию источник.

Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что аятолла может бежать в Москву, потому что «другого места для него нет».

В течение последней недели по всей стране прокатились протесты на фоне экономического кризиса. Они начались на фоне резкого падения курса национальной валюты — стоимость иранского риала по отношению к доллару США упала вдвое — и стремительного роста цен. Первыми протестовать против действий правительства начали владельцы магазинов, к ним присоединились студенты. Reuters называет происходящее самыми масштабными за последние три года протестами в Исламской Республике.

  2. 05.01.2026, 16:16
    Гость: Остап

    Это вряд ли. Аятоллы не видели большой разницы между США и Россией. "Америка-это Большой Сатана, а СССР- это Малый Сатана"(аятолла Хомейни) Скорее в Китай, у нынешних властей Ирана с Китаем связи большие, крепкие, да и деньги, скорее всего, хранятся там же. Не в рубль же они вкладывали непосильно заработанное. Но так-то, этих религиозных фанатиков, привыкших к власти и поклонениям, никто у себя не рад будет принимать.

  3. 05.01.2026, 15:19
    Гость: По одежке протягивай ножки

    СССР развалился потому что многие туземцы выучили волшебное слово "социализЬм".Партия арабского социалистического возрождения, известная как «Баас» обошлась советским трудяшимся в громадные деньги.Иранский режим надорвется по той же причине.

  4. 05.01.2026, 15:05
    Гость: Аня

    Режим аятол пал быстре чем режим шаха .интересно кто после аятолл придет уних к власти? Вдова Пехлеви?или духовенство зороастризма

  5. 05.01.2026, 14:51
    Гость: Юри_й

    Старый если твои представления о мире не соответствуют миру, то проблема в тебе и твоих представлениях. Мир такой какой есть, ему миллиарды лет, ты помрешь о мин и дальше будет жить, тебя забудут, а мир никуда не денется

Все комментарии (18)
