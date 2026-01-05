Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране

11:55 5.01.2026

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана в случае, если его силам не удастся подавить протесты, пишет РБК со ссылкой на The Times.

86-летний Хаменеи планирует покинуть Тегеран в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, перебегут на сторону протестующих или не будут выполнять приказы, сообщает газета со ссылкой на отчет разведки.

«План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника

Моджтабу», — рассказал изданию источник.

Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что аятолла может бежать в Москву, потому что «другого места для него нет».

В течение последней недели по всей стране прокатились протесты на фоне экономического кризиса. Они начались на фоне резкого падения курса национальной валюты — стоимость иранского риала по отношению к доллару США упала вдвое — и стремительного роста цен. Первыми протестовать против действий правительства начали владельцы магазинов, к ним присоединились студенты. Reuters называет происходящее самыми масштабными за последние три года протестами в Исламской Республике.