«Макрон нуждается в лечении психики»: Эрдоган встал на защиту ислама от «просвещенной» Европы

Эрдогана вывело из себя желание Макрона создать во Франции «просвещенный ислам» со значительным усилением контроля над мечетями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разразился целой серией уничижительных высказываний в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона. Турецкий лидер «диагностировал» у главы Франции «смерть мозга», назвал его утратившим собственный путь и буквально заявил, что «Макрон нуждается в лечении психики».

Эрдогана вывело из себя желание Макрона создать во Франции «просвещенный ислам» со значительным усилением контроля за действующими в стране мечетями. «Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране – это в первую очередь потеря контроля над разумом, – распалялся турецкий лидер. – Ненависть к исламу в Европе автоматически относится и к туркам. Ведь для жителей западных стран мусульманин – это турок, а турок – мусульманин».

Геополитические причины



Этнические и религиозные истоки мировых политических конфликтов никого уже не удивляют. Но в современных реалиях надо уже привыкнуть к тому, что истинные причины противоречий обычно кроются в области экономики и геополитики. А здесь взаимных претензий у Турции и Франции выше крыши.

Как личное оскорбление Эрдоган воспринял помощь французов мятежным курдам. В свое время Париж дислоцировал в Сирии своих солдат на территории, отвоеванной курдско-сирийским ополчением. И с тех пор турецкий лидер опасается их совместных провокаций против своей страны.

Не лучшим образом сказалось на турецко-французских отношениях и обнаружение у берегов Израиля газовых месторождений. В поисках новых источников углеводородов турки активизировались близ акватории Греции и Кипра, а последние это восприняли как нарушение территориальной целостности. Франция ожидаемо поддержала именно Афины и Никосию и выдвинула Турции ультиматум на прекращение работ в Средиземном море.

Эскалация конфликта



Эрдоган проигнорировал эти требования, а тут еще во Франции начались скандалы с исламистами. В целях усиления контроля над многочисленным мусульманским населением страны Макрон предложил «структурировать ислам». Данную инициативу он подкрепил подготовкой законопроекта, направленного против «исламского сепаратизма».

Лавинообразно события начали развиваться с 16 октября, когда в парижском пригороде 18-летний радикальный приверженец ислама Абдаллах Анзоров зверски расправился с учителем географии Самюэлем Пати. Ранее преподаватель демонстрировал на уроке детям скандальные карикатуры на Мухаммеда. Реагируя на это преступление, Макрон заявил, что считает право на религиозные оскорбления неотъемлемой частью гражданских свобод. И тут Эрдогана, что называется, понесло…

Французским товарам – нет!



Клеймит Макрона глава Турции не только словом, но и делом. Как мы сообщали накануне, Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары и потребовал, чтобы лидеры стран-членов ЕС сдержали «антиисламскую» деятельность главы Франции Эмманюэля Макрона.

«Я призываю моих сограждан с этого момента никак не поддерживать французские бренды и не покупать их продукцию», — сказал президент Турции. О том, что Европейскому союзу стоит приструнить французские власти, Эрдоган сказал в начале недели, когда турки и другие народы празднуют день рождения пророка Мухаммеда.

Реакция мирового сообщества



Помимо выпадов против Франции турецкий лидер позволил себе нелицеприятно высказаться и в адрес Германии, где 150 силовиков в масках, особо не церемонясь, произвели в мечетях обыск в ходе утреннего намаза. «Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами стран Европы, европейский фашизм перешел в новую фазу. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри», – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Берлин пока не стал реагировать на эту критику. А вот Франция сработала моментально, отозвав своего посла из Анкары. Поддержал Макрона и французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, назвавший действия Эрдогана недопустимыми.

Сотрудник внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что «обсуждение вопроса отношений с Турцией запланировано на саммите ЕС в декабре». «Если подобные провокации продолжатся, Евросоюз может пересмотреть свою политику в отношении Анкары», — передает ТАСС заявление Стано.

Защитник всех мусульман



Судя по характеру заявлений Эрдогана, он решил взять на себя миссию заступника всех мусульман мира. «Оскорбляя Макрона, Эрдоган стремится выступить как защитник всех мусульман, - сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. – Он все больше уходит от светского наследия Ататюрка и ведет борьбу с Саудовской Аравией за влияние как минимум на суннитскую часть исламского мира. Потому его слова – это сигнал не Макрону и не Франции, а провокационный сигнал всем мусульманам о том, что он не позволит западным политикам извращать или критиковать религию».

Эрдогана косвенно поддержал советник главы Чечни Салах-Хаджи Межиев, обвинивший Макрона в «шествии на ислам» вместо того, чтобы убедить убитого учителя. Мусульманский духовный лидер заявил: «Макрон, ты являешься террористом № 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей».